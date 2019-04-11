Đàn bà có thể tha thứ tất cả cho chồng trừ chuyện phản bội

Tâm sự gia đình 11/04/2019 10:51

Người ta nói rằng, không có đàn ông chung thủy chỉ có đàn ông chưa có cơ hội ngoại tình. Nghĩa là khi có cơ hội, không người đàn ông nào muốn từ chối khi “mỡ dâng miệng mèo”. Bất chấp tất cả, họ vẫn nuông chiều bản năng thể xác mà quên mất người vợ tào khang ở nhà.

Điều giữ một người đàn bà ở bên cạnh một người đàn ông không phải tiền bạc, vật chất mà chính là lòng chung thủy. Đàn ông có thể lười biếng, có thể vũ phu, có thể vô tâm, có thể vô dụng nhưng đàn bà vẫn có thể bao dung và tha thứ hết nếu như anh ta vẫn một lòng một dạ. Ranh giới cuối cùng của một cuộc hôn nhân trọn vẹn không gì khác chính là lòng chung thủy. Một khi đàn ông vượt qua giới hạn đó, dù tốt đẹp đến đâu người vợ cũng chẳng tiếc nuối mà buông bỏ.

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Ranh giới của một cuộc hôn nhân trọn vẹn chính là lòng chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nhiều khi ngộ nhận về phụ nữ. Họ nghĩ đàn bà là giống loài rất dễ lấy lòng, rất dễ xiêu lòng, rất dễ cung phụng và quy phục đàn ông cả đời nếu cho họ đủ đầy vật chất. Thành thật mà nói rằng, đàn bà ai cũng thích tiền, ai cũng mê tiền nhưng điều đó không khiến người đàn bà có thể ràng buộc cả đời bên một người đàn ông. Chân tâm của đàn ông mới là điều khiến đàn bà cảm động, mới chinh phục được trái tim và khiến họ tự nguyện ở bên cả đời.

Nhiều người đàn bà có chồng giàu mà chẳng hề hạnh phúc. Ngược lại có những người đàn bà vẫn vui lòng khi chỉ được chồng dắt đi ăn hủ tiếu lề đường, uống một cốc nước mía. Hạnh phúc của một người đàn bà không phải được đong đếm bằng son phấn, bằng bạc tiền mà bằng chính là cái tâm của người chồng bên cạnh. Đàn ông thương yêu thì phụ nữ hạnh phúc. Ngược lại, nằm trong nhung lụa, trong giàu sang mà rơi nước mắt hàng ngày vì chồng ngoại tình, phản bội thì cũng là bất hạnh.

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Đàn ông chỉ cần giữ lòng chung thủy coi như nắm giữ được một nửa hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chẳng cần làm những điều quá lớn lao, quá vĩ đại. Chỉ cần anh giữ được lòng chung thủy của mình, chỉ có duy nhất một người đàn bà trong đời coi như đã nắm được một nửa hạnh phúc. Nửa còn lại chỉ cần anh tử tế, thương yêu, biết quan tâm chăm sóc gia đình của mình là coi như có một mái nhà trọn vẹn. Nhưng cuộc đời này lạ lắm, những điều tưởng chừng như quá đơn giản, quá hiển nhiên như vậy không phải ai cũng làm được.

Người ta nói rằng, không có đàn ông chung thủy chỉ có đàn ông chưa có cơ hội ngoại tình. Nghĩa là khi có cơ hội, không người đàn ông nào muốn từ chối khi “mỡ dâng miệng mèo”. Bất chấp tất cả, họ vẫn nuông chiều bản năng thể xác mà quên mất người vợ tào khang ở nhà. Đàn ông đa phần nghĩ chuyện ngoại tình, lên giường với người khác là chuyện nhỏ. Nhưng đàn ông nên nhớ rằng, đàn bà có thể tha thứ tất cả cho đàn ông trừ chuyện anh lên giường với người đàn bà khác!

Đàn bà có thể tha thứ tất cả cho chồng trừ chuyện phản bội - Ảnh 3
Chồng phản bội là vết dao đâm thấu tâm can người đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Không gì khiến người vợ đau đớn, xót xa, tủi hổ bằng việc biết chồng mình phản bội. Đó là vết dao đâm thấu tâm can và vĩnh viễn vết thương ấy sẽ không bao giờ lành lại. Dẫu đàn bà chọn cách ly hôn hay chọn cách ở lại thì tình yêu và niềm tin là hai thứ không thể có lại được. Con đường ngắn nhất, cách nhanh nhất để đạp đổ hạnh phúc chính là đi ngoại tình.

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình chồng phản bội chuyện ngoại tình

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