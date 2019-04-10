Lí lẽ của đàn ông vô tâm luôn khiến đàn bà đau lòng

Tâm sự gia đình 10/04/2019 11:04

Đàn ông viện nhiều lí lẽ để biện minh cho hành động vô tâm của mình. Họ trách móc đàn bà quá tham lam, quá nhiều lời: “Sao cô cứ lải nhải suốt ngày những điều đó. Tôi sống như vậy chưa đủ để cô hài lòng hay sao? Hay tôi phải đi ngoại tình, nuôi bồ nhí cô mới hài lòng?”.

Đàn ông vô tâm với vợ con, với gia đình ngày càng nhiều. Điều đó khiến cho những người vợ luôn khổ sở, dằn vặt, thậm chí muốn ly hôn. Trong khi người vợ rất mệt mỏi vì sự vô tâm của chồng thì đàn ông lại dửng dưng, thậm chí không hề biết rằng chính mình đã gây ra những tổn thương cho vợ con. Người vợ thường càu nhàu, than vãn chồng nhưng nghe những lí lẽ của đàn ông chỉ khiến đàn bà chất chồng thêm sự đau lòng mà thôi.

Lí lẽ của đàn ông vô tâm luôn khiến đàn bà đau lòng - Ảnh 1
Rất nhiều người đàn ông sống dửng dưng, lạnh nhạt trong căn nhà mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vô tâm là quên đi trách nhiệm làm cha, làm chồng của mình trong gia đình. Những sự việc quan trọng của gia đình, nuôi con cái, việc nhà cửa, họ hàng nội ngoại họ phó mặc cho vợ lo. Nhiều người đàn ông sống không khác gì khách trọ trong chính căn nhà mình. Vợ con sống ra sao họ cũng không biết, vợ con cần gì họ cũng không hay. Trái lại, thâm tâm họ luôn nghĩ rằng bản thân mình đã là những người chồng, người cha tốt.

Trước sự khóc lóc, than vãn yêu cầu thay đổi của vợ, hoặc đàn ông sẽ làm ngơ hoặc cãi lại. Họ viện nhiều lí lẽ để biện minh cho hành động vô tâm của mình. Họ trách móc đàn bà quá tham lam, quá nhiều lời: “Sao cô cứ lải nhải suốt ngày những điều đó. Tôi sống như vậy chưa đủ để cô hài lòng hay sao? Hay tôi phải đi ngoại tình, nuôi bồ nhí cô mới hài lòng". Thậm chí có người đàn ông còn tỏ ra bản thân mình tử tế, lớn lao khi đã vô tâm với vợ: “Tôi làm tất cả cũng chỉ để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Muốn công việc suôn sẻ thì phải ăn nhậu, phải tạo dựng mối quan hệ. Làm đàn ông chứ có phải hạng đàn bà tủn mủn, vụn vặt như các cô đâu mà suốt ngày càm ràm”.

Lí lẽ của đàn ông vô tâm luôn khiến đàn bà đau lòng - Ảnh 2
Càng nghe lí lẽ của đàn ông, đàn bà càng thấy đau lòng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có chồng vô tâm buồn lắm. Một khi nghe những lí lẽ, những lời biện minh của chồng thì nỗi khổ tâm càng nhân lên gấp nhiều lần. Sao đàn ông lại không thể làm những điều quá nhỏ bé và bình thường vì gia đình của mình? Đàn bà có mong ước gì cao xa, chỉ mong những điều bình dị và ấm áp. Chỉ mong có chồng luôn bên cạnh, sẻ chia và thấu hiểu. Nhưng mong ước nhỏ nhoi đó cũng tắt lụi bởi sự vô tâm, ích kỉ.

Phụ nữ à, thay vì đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao đàn ông vô tâm thì hãy làm ngơ sự vô tâm ấy đi. Bởi càng đi sâu, càng tìm kiếm câu trả lời, càng nghe đàn ông ngụy biện chúng ta càng thấy đau lòng. Chồng không thương thì phụ nữ hãy thương chính mình, sống cho bản thân mình.

Lí lẽ của đàn ông vô tâm luôn khiến đàn bà đau lòng - Ảnh 3
Phụ nữ hãy làm ngơ những vô tâm mà sống cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nhiều khi tự nghĩ bản thân mình quan trọng, là người nắm giữ chìa khóa cho vui buồn, hạnh phúc của vợ. Thấy vợ khổ sở, dằn vặt vì mình có nhiều người đàn ông lại càng thấy mình quan trọng. Vì thế, phụ nữ khôn ngoan là người biết rằng đàn ông đã vô tâm thì đừng mong họ thấu hiểu và thay đổi. Cách duy nhất để phụ nữ chúng ta hạnh phúc là yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Mệt mỏi tận cùng, đàn bà sẽ im lặng thay vì khóc lóc

Mệt mỏi tận cùng, đàn bà sẽ im lặng thay vì khóc lóc

Đàn ông đã vô tâm thì mọi lí lẽ của đàn bà đều vô lí. Họ chỉ thấy vợ mình chua ngoa, đanh đá, xấu xa. Họ vĩnh viễn không thay đổi, không bao giờ biết đến nỗi khổ tâm của vợ. Chị càng khóc anh ta càng đi, càng nói càng vô tâm nên chị không nói nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông vô tâm chồng vô tâm tâm sự đàn bà

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 43 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động