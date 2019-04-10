Lí lẽ của đàn ông vô tâm luôn khiến đàn bà đau lòng

Đàn ông viện nhiều lí lẽ để biện minh cho hành động vô tâm của mình. Họ trách móc đàn bà quá tham lam, quá nhiều lời: “Sao cô cứ lải nhải suốt ngày những điều đó. Tôi sống như vậy chưa đủ để cô hài lòng hay sao? Hay tôi phải đi ngoại tình, nuôi bồ nhí cô mới hài lòng?”.

Đàn ông vô tâm với vợ con, với gia đình ngày càng nhiều. Điều đó khiến cho những người vợ luôn khổ sở, dằn vặt, thậm chí muốn ly hôn. Trong khi người vợ rất mệt mỏi vì sự vô tâm của chồng thì đàn ông lại dửng dưng, thậm chí không hề biết rằng chính mình đã gây ra những tổn thương cho vợ con. Người vợ thường càu nhàu, than vãn chồng nhưng nghe những lí lẽ của đàn ông chỉ khiến đàn bà chất chồng thêm sự đau lòng mà thôi. Rất nhiều người đàn ông sống dửng dưng, lạnh nhạt trong căn nhà mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông vô tâm là quên đi trách nhiệm làm cha, làm chồng của mình trong gia đình. Những sự việc quan trọng của gia đình, nuôi con cái, việc nhà cửa, họ hàng nội ngoại họ phó mặc cho vợ lo. Nhiều người đàn ông sống không khác gì khách trọ trong chính căn nhà mình. Vợ con sống ra sao họ cũng không biết, vợ con cần gì họ cũng không hay. Trái lại, thâm tâm họ luôn nghĩ rằng bản thân mình đã là những người chồng, người cha tốt.

Trước sự khóc lóc, than vãn yêu cầu thay đổi của vợ, hoặc đàn ông sẽ làm ngơ hoặc cãi lại. Họ viện nhiều lí lẽ để biện minh cho hành động vô tâm của mình. Họ trách móc đàn bà quá tham lam, quá nhiều lời: “Sao cô cứ lải nhải suốt ngày những điều đó. Tôi sống như vậy chưa đủ để cô hài lòng hay sao? Hay tôi phải đi ngoại tình, nuôi bồ nhí cô mới hài lòng". Thậm chí có người đàn ông còn tỏ ra bản thân mình tử tế, lớn lao khi đã vô tâm với vợ: “Tôi làm tất cả cũng chỉ để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Muốn công việc suôn sẻ thì phải ăn nhậu, phải tạo dựng mối quan hệ. Làm đàn ông chứ có phải hạng đàn bà tủn mủn, vụn vặt như các cô đâu mà suốt ngày càm ràm”. Càng nghe lí lẽ của đàn ông, đàn bà càng thấy đau lòng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà có chồng vô tâm buồn lắm. Một khi nghe những lí lẽ, những lời biện minh của chồng thì nỗi khổ tâm càng nhân lên gấp nhiều lần. Sao đàn ông lại không thể làm những điều quá nhỏ bé và bình thường vì gia đình của mình? Đàn bà có mong ước gì cao xa, chỉ mong những điều bình dị và ấm áp. Chỉ mong có chồng luôn bên cạnh, sẻ chia và thấu hiểu. Nhưng mong ước nhỏ nhoi đó cũng tắt lụi bởi sự vô tâm, ích kỉ.

Phụ nữ à, thay vì đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao đàn ông vô tâm thì hãy làm ngơ sự vô tâm ấy đi. Bởi càng đi sâu, càng tìm kiếm câu trả lời, càng nghe đàn ông ngụy biện chúng ta càng thấy đau lòng. Chồng không thương thì phụ nữ hãy thương chính mình, sống cho bản thân mình. Phụ nữ hãy làm ngơ những vô tâm mà sống cho mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nhiều khi tự nghĩ bản thân mình quan trọng, là người nắm giữ chìa khóa cho vui buồn, hạnh phúc của vợ. Thấy vợ khổ sở, dằn vặt vì mình có nhiều người đàn ông lại càng thấy mình quan trọng. Vì thế, phụ nữ khôn ngoan là người biết rằng đàn ông đã vô tâm thì đừng mong họ thấu hiểu và thay đổi. Cách duy nhất để phụ nữ chúng ta hạnh phúc là yêu thương bản thân mình nhiều hơn.

Mệt mỏi tận cùng, đàn bà sẽ im lặng thay vì khóc lóc Đàn ông đã vô tâm thì mọi lí lẽ của đàn bà đều vô lí. Họ chỉ thấy vợ mình chua ngoa, đanh đá, xấu xa. Họ vĩnh viễn không thay đổi, không bao giờ biết đến nỗi khổ tâm của vợ. Chị càng khóc anh ta càng đi, càng nói càng vô tâm nên chị không nói nữa.

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