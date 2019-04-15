Bao nhiêu đêm trằn trọc, bất an, dằn vặt bởi suy nghĩ chồng mình phản bội. Em đau đớn ngay cả những phút giây gia đình vui vẻ, vợ chồng gần gũi. Những vết thương ấy bào mòn em mỗi ngày, khiến em chẳng thể giả vờ được rằng mình đang ổn, đang hạnh phúc.

Anh sững sờ khi em đưa ra lá đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký. Anh bảo rằng bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu bù đắp thời gian qua chưa đủ chứng minh cho em thấy rằng anh đã thay đổi, đã quay đầu hay sao? Anh bảo rằng con người ai cũng có những sai lầm, huống hồ anh với người đàn bà kia chỉ là “ăn bánh trả tiền”. Anh xin em vì con, vì gia đình mà cho chúng ta một cơ hội để làm lại. Ngay khoảnh khắc biết anh lên giường với người đàn bà khác, tình yêu và niềm tin của em đã chết - Ảnh minh họa: Internet Nhưng cho dù anh có làm điều gì đi chăng nữa cũng vĩnh viễn không thể xóa được những vết thương sâu hoắm mà em đã chịu đựng. Em tin anh đã biết lỗi nhưng chuyện ngoại tình không giống như bất kì lỗi lầm nào ở trên đời. Không một người đàn bà nào có thể sống bình thường, có thể ôm chồng, có thể hạnh phúc như chưa từng có chuyện chồng mình ăn nằm với người khác.

Em cũng từng có một gia đình giản dị nhưng vô cùng hạnh phúc. Em cũng chỉ là người đàn bà vô cùng bình thường và an phận. Chỉ cần một mái nhà yên ấm, chồng tử tế, con ngoan ngoãn em đã thấy mình may mắn. Hạnh phúc với em chỉ là những bữa cơm đầy đủ thành viên. Những ngày cuối tuần, vợ chồng cùng dắt con đi công viên hóng mát. Nhưng tệ hại thay, anh đã đạp đổ tất cả những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Anh đã đạp đổ hạnh phúc và sự ấm êm của gia đình mình xuống chân - Ảnh minh họa: Internet Khi em biết anh lên giường với người đàn bà khác, mọi thứ dường như sụp đổ dưới chân. Ngay khoảnh khắc ấy, niềm tin và hạnh phúc trong em đã chết. Chưa bao giờ em cảm thấy cuộc đời mình khổ ải đến như thế. Anh đã không biết em đã phải dằn vặt, đấu tranh dữ dội như thế nào với suy nghĩ là ly hôn hay là ở lại vì con. Em như người dò dẫm trong bóng tối, dù chọn con đường nào cũng khiến tim mình nhức buốt.

Rồi anh quay về xin lỗi. Anh van xin em tha thứ cho anh vì con, vì gia đình. Anh làm mọi cách để chứng minh cho em thấy là anh và người đàn bà kia chỉ là mua bán. Anh chỉ vì sinh lý, do một vài phút giây không làm chủ được mình đã làm điều tội lỗi chứ không hề cố ý phản bội. Anh bắt đầu thay đổi, anh đi làm về sớm đón con. Nhiều hôm, anh còn đi chợ, nấu những món em thích. Em hiểu, anh đang làm mọi thứ để cứu vãn cuộc hôn nhân này và để chứng minh cho em thấy anh đã biết hối hận. Nhưng một người đàn bà có chồng từng phản bội đau đớn, khổ ải lắm anh à. Em đã muốn mình quên đi, muốn gạt đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Em đã muốn gia đình mình ấm êm, hạnh phúc được như xưa. Nhưng hình ảnh anh lên giường cùng người khác như bóng ma ám ảnh. Đêm đêm, em phải dùng thuốc mới ngủ được. Bao nhiêu đêm trằn trọc, bất an, dằn vặt bởi suy nghĩ chồng mình phản bội. Em đau đớn ngay cả những phút giây gia đình vui vẻ, vợ chồng gần gũi. Những vết thương ấy bào mòn em mỗi ngày, khiến em chẳng thể giả vờ được rằng mình đang ổn, đang hạnh phúc. Em vĩnh viễn không thể quên được nỗi đau phản bội - Ảnh minh họa: Internet Một năm qua, anh đã làm rất nhiều thứ nhưng em nhận ra rằng mình vĩnh viễn không thể quên được nỗi đau này. Thế nên, ly hôn là con đường tốt nhất cho em. Em không thể sống một cuộc đời bình thường ở bên người đàn ông phản bội. Và chẳng có điều gì có thể làm lành được những vết thương mà anh đã gây ra đâu.

Tâm sự đàn bà có chồng ngoại tình khi mang thai: Lúc tôi khổ ải nhất thì anh ta lại lên giường với người khác Khốn khổ cho tôi, trong lúc đang thai nghén, mệt mỏi nằm trên giường dưỡng thai, chẳng ăn uống được gì thì anh lại dắt nhân tình đi nhà hàng sang trọng. Trong khi tôi thức rộc người chăm con, vừa bế con vừa ăn, nhiều lúc trào nước mắt vì mệt mỏi thì anh ta dắt nhân tình đi uống cà phê, thảnh thơi xem phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-chong-ngoai-tinh-chang-dieu-gi-co-the-bu-dap-duoc-nhung-ton-thuong-ma-anh-da-gay-ra-321858.html