Tâm sự đàn ông ngoại tình: Tôi yêu nhân tình và cũng rất cần vợ!

Tâm sự gia đình 14/04/2019 14:16

Đàn ông thường tưởng mình yên phận cho đến khi gặp được người đàn bà khiến họ thay đổi. Tôi vô tình gặp lại người yêu cũ. Đứng trước cô ấy, tôi quên mất đi người vợ tào khang cùng hai đứa con xinh đẹp ở nhà.

Mỗi khi nhắc chuyện đàn ông ngoại tình đa phần mọi người đều chỉ trích, khinh khi. Cho rằng đàn ông chúng tôi tham lam, thèm của lạ, không hề biết trân trọng tình nghĩa vợ chồng. Nhưng có những sự việc đến trong cuộc đời mà chúng ta không thể lường trước được. Đôi khi một con người tử tế lại thua cuộc trước lí lẽ của con tim.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Tôi yêu nhân tình và cũng rất cần vợ! - Ảnh 1
10 năm, vợ là hậu phương vững chắc để tôi tạo dựng sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cưới vợ đã được gần 10 năm. 10 năm ấy, vợ tôi là hậu phương vững chắc cho tôi tạo dựng sự nghiệp. Bao nhiêu lần thất bại thảm hại, bị người ta lừa không còn một xu dính túi cô ấy vẫn ở bên cạnh, không than phiền nửa lời. Cô ấy không phải người giỏi giang nhưng rất biết cách làm người khác yên lòng. Chỉ cần tôi bước chân về nhà, vợ tôi đã nở một nụ cười, trên bàn bày biện sẵn bữa tối ngọt lành.

Sự nghiệp của tôi ổn định dần. Cô ấy sinh cho tôi hai đứa con giống tôi như tạc. Có lẽ, ông trời ưu ái cho tôi rất nhiều nên mới cho tôi một gia đình trọn vẹn, ấm êm như thế. Biết công việc tôi bận rộn, cô ấy cũng ít khi càm ràm mỗi khi tôi đi ăn nhậu, hay đi sớm về khuya. Phúc phần cho một người đàn ông khi có một người vợ như thế.

Đàn ông thường tưởng mình yên phận cho đến khi gặp được người đàn bà khiến mình thay đổi. Tôi vô tình gặp lại người yêu cũ. Bao nhiêu năm, cô ấy vẫn xinh đẹp, vẫn rạng ngời như xưa. Gặp lại cô ấy, trái tim tôi lại loạn nhịp. Đứng trước cô ấy, tôi quên mất đi người vợ tào khang cùng hai đứa con xinh đẹp ở nhà.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Tôi yêu nhân tình và cũng rất cần vợ! - Ảnh 2
Đàn ông thường tưởng mình yên phận cho đến khi gặp người đàn bà khiến họ thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu người cũ giữ khoảng cách với tôi. Nhưng khi cô ấy càng tỏ ra xa lạ, hờ hững tôi lại càng sốt ruột. Tôi muốn biết bao nhiêu năm qua cô ấy đi đâu, làm gì? Tại sao lại rời bỏ tôi lúc tình yêu mặn nồng nhất? Tôi muốn biết cô ấy có còn yêu tôi nữa không? Tôi như yêu lại lần nữa, chủ động hò hẹn, tấn công. Rồi “tình cũ không rủ cũng tới”, cô ấy lại ngã vào vòng tay tôi một lần nữa.

Cô ấy đã có gia đình, đã ly hôn. Cô ấy bảo rằng cuộc hôn nhân tan vỡ vì cô ấy không quên được tôi. Chồng cô ấy cũng nhận ra trong trái tim vợ mình có hình bóng người đàn ông khác nên đường ai nấy đi. Nghe vậy, tôi càng thương cô ấy nhiều hơn, muốn bù đắp cho cô ấy nhiều hơn nữa. Chúng tôi đi khách sạn, đi ăn, tôi cung phụng và chiều chuộng cô ấy rất nhiều.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Tôi yêu nhân tình và cũng rất cần vợ! - Ảnh 3
Tôi cần cả hai người đàn bà cho cuộc đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần đi với nhân tình về, vợ tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì. Vẫn cơm ngon canh ngọt, vẫn sự ân cần dịu dàng. Điều đó khiến tôi có phần áy náy. Nhưng rồi, tôi chẳng thể dứt được nhân tình của mình. Tôi yêu cô ấy, xa vài ngày đã thấy nhớ cồn cào. Vợ là người tôi cần, nhân tình là người tôi yêu. Tôi không thể bỏ ai hay chọn ai được. Tôi cần hai người đàn bà này cho cuộc đời mình.

Gửi người thứ ba: Chính đàn ông cũng coi rẻ nhân tình của mình

Gửi người thứ ba: Chính đàn ông cũng coi rẻ nhân tình của mình

Đàn ông khôn ngoan lắm. Họ cần sự đoan chính, cần một người đàn bà đạo đức, hiền thục cho cuộc đời họ chứ không phải một người đàn bà lẳng lơ, bất chấp tất cả để ăn nằm với chồng người khác.

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