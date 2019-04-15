Đàn ông à, hãy đặt điện thoại xuống và quan tâm đến vợ con mình nhiều hơn

Đàn ông à, gia đình, vợ con mới chính là gốc rễ, là nguồn cội của hạnh phúc và bình yên chứ không phải những thứ vô bổ, phù phiếm trên mạng xã hội kia. Rồi đàn ông sẽ nhận ra, mình đã để vụt mất những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, bên gia đình, bên vợ con.

Xã hội càng phát triển, con người ta lại có nhiều thú vui để quan tâm hơn là gia đình của mình. Nhiều người phụ nữ cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà mình. Không phải chồng ngoại tình, không phải chồng vũ phu, tệ bạc mà chồng coi trọng điện thoại hơn chính người đàn bà bên cạnh mình. Đàn ông nhiều khi xem trọng điện thoại hơn vợ con bên cạnh mình - Ảnh minh họa: Internet Rất nhiều người phụ nữ đã ngậm ngùi mà nói rằng: “Lẽ ra chồng mình nên cưới điện thoại thay vì cưới vợ”. Chiếc điện thoại đã trở thành vật bất ly thân với đa số đàn ông. Họ ăn điện thoại, ngủ điện thoại, thậm chí đi vào nhà vệ sinh cũng cầm điện thoại theo. Đàn ông lạ lắm! Họ biết rành rẽ những sự việc xảy ra cách nửa vòng trái đất, am tường những chuyện xảy ra ngoài xã hội nhưng không hề biết vợ con mình sống ra sao.

Chẳng hiếm hình ảnh trong một bữa cơm, vợ dỗ con, bận bịu với con cái thì chồng đủng đỉnh vừa ăn vừa lướt điện thoại. Vợ chồng làm việc 8 tiếng ở công ty, về nhà đàn ông lại nằm ườn ra chơi game, lướt Facebook thì vợ lại nai lưng quán xuyến biết bao nhiêu công việc. Đàn ông có thời gian để xem những chuyện lớn lao ngoài thiên hạ, xem những tin tức giật gân, coi những clip vô thưởng vô phạt nhưng lại không có thời gian chơi với con hay phụ vợ những việc nhỏ nhặt trong nhà. Trong khi vợ mệt mỏi với công việc nhà thì đàn ông lại ung dung lướt điện thoại - Ảnh minh họa: Internet Chuyện đàn ông mê điện thoại đã không còn là chuyện hiếm mà trở thành nỗi buồn chán của rất nhiều người vợ. Vợ chồng dần dần ít quan tâm, ít trò chuyện, ít tâm sự cùng nhau. Những vấn đề khúc mắc trong cuộc sống cũng khó nói với nhau khi đàn ông lúc nào cũng để tâm trí vào những việc xa vời. Phụ nữ thấy chồng vô tâm như vậy thì khuyên nhủ, than vãn, thậm chí cãi nhau cốt chỉ mong đàn ông bỏ điện thoại xuống mà quan tâm vợ con nhiều hơn một chút. Nhưng mê điện thoại giống như một kiểu nghiện, đàn ông một khi đã có thói quen này thì không dễ dàng gì thay đổi.

Nhiều người vợ đã buồn tủi mà nói rằng thời gian riêng tư của hai vợ chồng cũng bị điện thoại “giành” mất. Khi phụ nữ mong muốn được quan tâm, được trò chuyện thì những ông chồng mắt không thể rời khỏi màn hình điện thoại rồi bảo: “Chờ xíu”. Chờ đến khi nửa đêm mà ông chồng vẫn không ngừng lướt. Khoảng cách vợ chồng ngày càng xa. Người vợ ngày càng cảm thấy khổ tâm, mệt mỏi trong hôn nhân mà người đàn ông lại như “vô can” trong tất cả mọi chuyện. Đàn ông à, gia đình mới quan trọng chứ không phải những thứ phù phiếm trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet Dẫu biết rằng, xã hội hiện đại, con người ta không thể để mình tụt hậu và thụt lùi nhưng đàn ông cũng phải biết cân bằng giữa thú vui của bản thân và cuộc sống gia đình. Nghiện điện thoại chính là một điển hình của kiểu đàn ông vô tâm. Gia đình, vợ con mới chính là gốc rễ, là nguồn cội của hạnh phúc và bình yên chứ không phải những thứ vô bổ, phù phiếm trên mạng xã hội kia. Rồi đàn ông sẽ nhận ra, mình đã để vụt mất những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời bên gia đình, bên vợ con. Khi con cái lớn lên, khi thời gian qua đi mới hối tiếc thì đã muộn màng. Đàn ông à, hãy bỏ điện thoại xuống và quan tâm đến vợ con mình nhiều hơn!

Tâm sự đàn bà có chồng ngoại tình khi mang thai: Lúc tôi khổ ải nhất thì anh ta lại lên giường với người khác Khốn khổ cho tôi, trong lúc đang thai nghén, mệt mỏi nằm trên giường dưỡng thai, chẳng ăn uống được gì thì anh lại dắt nhân tình đi nhà hàng sang trọng. Trong khi tôi thức rộc người chăm con, vừa bế con vừa ăn, nhiều lúc trào nước mắt vì mệt mỏi thì anh ta dắt nhân tình đi uống cà phê, thảnh thơi xem phim.

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