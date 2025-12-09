Em dâu mang thai 7 tháng nhưng bụng 'trông rất lạ', khi cô ấy vô tình tốc áo, tôi sốc ngất nghẹn lời vì 'sự thật động trời'

Tâm sự gia đình 09/12/2025 21:30

Khi biết em dâu có thai, cả nhà tôi vui mừng hào hứng. Bố mẹ tôi mong có cháu bế lắm rồi. Cũng vì thế mà mẹ tôi bắt đầu chiều chuộng con dâu. Mẹ tôi nấu đồ ăn ngon, mang lên tận phòng để em dâu dùng. Tôi thấy mà chướng mắt, có thai thôi mà, có phải là bệnh liệt giường đâu?

Em trai tôi lấy vợ đã 2 năm, em dâu có thai 7 tháng. Tôi và em dâu không quá thân thiết, dù không quá gay gắt nhưng nhiều lúc tôi cũng không hài lòng lắm.

Em dâu đi làm được nghỉ hai ngày cuối tuần nhưng chẳng bao giờ lau dọn nhà cửa, đến cái bát cũng không rửa. Mẹ tôi cũng chẳng bắt chẹt gì, chẳng lẽ lại đợi con dâu làm rồi để nhà cửa bề bộn, chén bát dơ bẩn? Khi thấy tôi với mẹ làm thì em dâu lại đi tới nói cho có một câu: “Ôi cứ để đấy em làm cho”. Nhưng sau đó em dâu liền đi vào phòng nằm chơi điện thoại.

Có lần tôi thử để bát không rửa xem bao giờ em dâu động tay tới. Kết quả là 3 ngày sau đó bát dơ vẫn ở đó, em dâu chẳng thèm đoái hoài. Mẹ tôi thấy thế thì mắng em dâu, em ấy dùng nước mắt dọa chồng, dùng đủ lời biện minh cho mình. Đây là điều tôi ghét nhất ở em dâu, đã lười biếng còn thích lý lẽ.

Tôi cũng đi làm như em dâu nhưng cứ về nhà là giúp mẹ dọn dẹp, nấu cơm. Em dâu thì thảnh thơi chẳng phải bận rộn gì. Cứ đến cuối tuần là em ấy lại lấy cớ về nhà mẹ ruột, cứ vậy mà đi chơi thoải mái. Còn tiệc tùng, ngày giỗ trong nhà, em dâu cũng tìm cớ để không ở nhà. Họ hàng nhà tôi chẳng mấy khi thấy được mặt em dâu cũng là vì lẽ đó.

Em dâu mang thai 7 tháng nhưng bụng 'trông rất lạ', khi cô ấy vô tình tốc áo, tôi sốc ngất nghẹn lời vì 'sự thật động trời' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi biết em dâu có thai, cả nhà tôi vui mừng hào hứng. Bố mẹ tôi mong có cháu bế lắm rồi. Cũng vì thế mà mẹ tôi bắt đầu chiều chuộng con dâu. Mẹ tôi nấu đồ ăn ngon, mang lên tận phòng để em dâu dùng. Tôi thấy mà chướng mắt, có thai thôi mà, có phải là bệnh liệt giường đâu?

Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ thấy bụng của em dâu có gì đó là lạ. Tôi hỏi mẹ có bao giờ được sờ bụng em dâu chưa, mẹ tôi chẳng nói gì. Tôi cứ có linh cảm em dâu đang làm chuyện giấu giếm mọi người trong nhà.

Tuần trước, em dâu bám lấy mẹ tôi cả chiều rồi thỏ thẻ nói muốn mẹ sang tên cho mảnh đất. Mẹ tôi hỏi tôi nghĩ thế nào. Tôi nói mẹ khoan làm, chưa thể tin tưởng em dâu. Mẹ tôi cũng nghĩ thế nên quyết định bao giờ em dâu sinh con, trưởng thành hơn rồi tính sau. Đương nhiên khi biết như thế, em dâu lại giở trò khóc lóc với chồng.

Hai hôm trước, tôi đi làm thì phát hiện quên tài liệu ở nhà nên quay về lấy. Tôi lấy đồ trong phòng rồi đi ngang qua phòng em dâu đang mở hé cửa, tôi nhìn vào thì bàng hoàng sững người.

Em dâu đang ngủ trên giường, vạt áo tốc lên lộ ra cái bụng phẳng lì. Cái bầu giả nằm ngay cạnh bên em dâu khiến tôi tức muốn điên. Hóa ra em dâu giả mang bầu để được chiều chuộng, để mẹ tôi sang tên cho mảnh đất kia. Em ấy lừa dối cả nhà tôi!

Giờ tôi có nên nói với cả nhà chuyện này để đuổi cô em dâu dối trá này đi không? Nhưng em trai tôi chắc chắn biết chuyện này, vậy mà còn nghe theo vợ lừa cả nhà. Tôi phải làm sao đây?

Cãi nhau với chồng, tôi 'chạy ra khách sạn' ngủ, sáng dậy 'vỡ tim' khi thấy người ngay bên cạnh mình

Cãi nhau với chồng, tôi 'chạy ra khách sạn' ngủ, sáng dậy 'vỡ tim' khi thấy người ngay bên cạnh mình

Không nghe được những lời xúc phạm quá đáng của chồng, tôi tức giận bỏ ra ngoài. Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện mình đang ở khách sạn. Tôi không nhớ rõ chuyện tối qua, vì uống say nên đầu nhức như búa bổ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tôi 'choáng váng' khi thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, phải bỏ ra 60 triệu đồng, tôi mới biết sự thật cay đắng đằng sau hành động kỳ lạ này

Tôi 'choáng váng' khi thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, phải bỏ ra 60 triệu đồng, tôi mới biết sự thật cay đắng đằng sau hành động kỳ lạ này

Tâm sự 21 phút trước
Hóa đơn tăng vọt gây hoảng hồn, vợ 'bàng hoàng' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' đằng sau việc chồng tắm cả tiếng

Hóa đơn tăng vọt gây hoảng hồn, vợ 'bàng hoàng' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' đằng sau việc chồng tắm cả tiếng

Tâm sự 36 phút trước
Em dâu mang thai 7 tháng nhưng bụng 'trông rất lạ', khi cô ấy vô tình tốc áo, tôi sốc ngất nghẹn lời vì 'sự thật động trời'

Em dâu mang thai 7 tháng nhưng bụng 'trông rất lạ', khi cô ấy vô tình tốc áo, tôi sốc ngất nghẹn lời vì 'sự thật động trời'

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Vừa nhìn thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi 'rụng rời chân tay' muốn nhảy khỏi bàn' nhưng quá muộn để cứu vãn

Vừa nhìn thấy bảng tên bác sĩ đỡ đẻ, tôi 'rụng rời chân tay' muốn nhảy khỏi bàn' nhưng quá muộn để cứu vãn

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Tham vàng bỏ ngãi, tôi gặp lại cô gái từng bị tôi 'tổn thương' sau năm và 'bộ dạng' của cô ấy khiến tôi quỵ ngã

Tham vàng bỏ ngãi, tôi gặp lại cô gái từng bị tôi 'tổn thương' sau năm và 'bộ dạng' của cô ấy khiến tôi quỵ ngã

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Sau ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Mỗi khi cho con ty sữa, vợ lại 'lấy khăn che kín mặt', khi biết 'lý do' cô ấy làm điều đó, tôi giận run người vì sự thật phũ phàn

Mỗi khi cho con ty sữa, vợ lại 'lấy khăn che kín mặt', khi biết 'lý do' cô ấy làm điều đó, tôi giận run người vì sự thật phũ phàn

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Con trai mất chưa lâu, tôi đã thấy người đàn ông lạ tới lui nhà con dâu, biết danh tính cậu ta tôi 'hoang mang tột độ'

Con trai mất chưa lâu, tôi đã thấy người đàn ông lạ tới lui nhà con dâu, biết danh tính cậu ta tôi 'hoang mang tột độ'

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Cãi nhau với chồng, tôi 'chạy ra khách sạn' ngủ, sáng dậy 'vỡ tim' khi thấy người ngay bên cạnh mình

Cãi nhau với chồng, tôi 'chạy ra khách sạn' ngủ, sáng dậy 'vỡ tim' khi thấy người ngay bên cạnh mình

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

Xe buýt đâm trúng container trên cao tốc, 7 người tử vong, 11 người bị thương

Video 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cãi nhau với chồng, tôi 'chạy ra khách sạn' ngủ, sáng dậy 'vỡ tim' khi thấy người ngay bên cạnh mình

Cãi nhau với chồng, tôi 'chạy ra khách sạn' ngủ, sáng dậy 'vỡ tim' khi thấy người ngay bên cạnh mình

Xông vào khách sạn 'bắt tại trận' con dâu ngoại tình, 'lật tấm chăn lên', tôi sốc với cảnh tượng trước mắt

Xông vào khách sạn 'bắt tại trận' con dâu ngoại tình, 'lật tấm chăn lên', tôi sốc với cảnh tượng trước mắt

Chồng cũ lần đầu đến thăm sau 4 năm ly hôn, nghe con 'vô tư' hỏi mẹ một câu khiến anh 'lặng người chết sững'

Chồng cũ lần đầu đến thăm sau 4 năm ly hôn, nghe con 'vô tư' hỏi mẹ một câu khiến anh 'lặng người chết sững'

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc vội cất luôn số tiền định biếu bà

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc vội cất luôn số tiền định biếu bà

Lần nào đi ngang nhà, chồng cũ cũng 'chặn xe' tôi lại, rồi dúi vào tay một thứ khiến tôi 'lặng người hoang mang' về ý định của anh

Lần nào đi ngang nhà, chồng cũ cũng 'chặn xe' tôi lại, rồi dúi vào tay một thứ khiến tôi 'lặng người hoang mang' về ý định của anh

Chồng bất ngờ tặng đồ ngủ, tôi 'choáng váng sốc ngất' khi biết người đã tư vấn để anh mua món quà này

Chồng bất ngờ tặng đồ ngủ, tôi 'choáng váng sốc ngất' khi biết người đã tư vấn để anh mua món quà này