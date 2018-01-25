Đừng bao giờ nói chuyện đạo đức hay giới hạn với những kẻ ngoại tình

Tâm sự gia đình 25/01/2018 14:43

Ngoại tình là một hành động vô đạo đức nhưng bạn đừng bao giờ thử nói chuyện đạo đức với những kẻ ngoại tình.

Có lẽ chính người trong cuộc cũng không thể nói rõ ràng về hành vi và tính chất của ngoại tình. Nhưng chắc chắn rằng trước khi có hành vi ngoại tình, những người này cũng đã từng đứng trên danh nghĩa đạo đức để phê bình chuyện không chung thủy. Đến khi họ rơi vào tình cảnh này thì thái độ của họ lại hoàn toàn thay đổi.

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Đừng bao giờ giảng giải đạo đức với những kẻ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Khi ngoại tình, họ tìm ra rất nhiều lý do để biện minh cho hành động của mình. Nếu như lúc này bạn nói về đạo đức, nhân phẩm họ sẽ nói bạn giả vờ thanh cao. Vì vậy bạn đừng ngạc nhiên với những hành động này của kẻ ngoại tình. Đặc biệt trong những lúc như thế này bạn không được nghĩ quẩn, cũng đừng tức giận vì những người ngoại tình rất khó chấp nhận bản thân mình mắc kẹt trong sự xấu hổ về đạo đức. Thậm chí có những người ngoại tình rồi về còn nói với vợ rằng: “Bây giờ là xã hội nào rồi? Tiêu chuẩn bây giờ là phải có nhân tình bên ngoài”. Đúng vậy, khi đã ngoại tình, những kẻ đó đã không còn quan tâm gì đến đạo đức nữa hoặc họ đã buông bỏ giới hạn ở phương diện này.

Khi nửa kia phản bội, nhiều người lựa chọn cách ngoại tình để trả đũa. Tuy nhiên đến cuối cùng người tổn thương, đau khổ nhất vẫn là bạn thôi. Bạn hãy có giới hạn riêng cho riêng mình. Cho dù gặp phải chuyện gì bạn cũng nên giữ được giới hạn đạo đức cho bản thân.

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Những người buông bỏ giá trị đạo đức là những người không đáng được tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, có nhiều người tin vào điều này nhưng cũng có nhiều người không tin. Nhưng có một điểm chúng ta cần chú ý, đạo đức của một con người vô cùng đáng quý. Mặc dù không thể ăn no bụng nhưng có đạo đức bạn vẫn nhận được sự tôn trọng. Trên hết, bạn tôn trọng chính bản thân mình. 

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