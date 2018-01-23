Đi giày cỡ nào sẽ quyết định hôn nhân của bạn thế đó

Bạn chuẩn bị phải đi một đoạn đường thật dài. Trước khi đi bạn cần phải mua một đôi giày. Bạn đi giày cỡ 37, nhưng trong cửa hàng chỉ còn lại 4 loại này, bạn sẽ lựa chọn loại nào?

Sau đây là một câu hỏi trắc nghiệm, bạn chọn đáp án nào sẽ thể hiện cho cuộc sống hôn nhân của bạn. Tình huống như sau:

B. Màu sắc và kiểu dáng của đôi giày đều vừa ý bạn nhưng chỉ có cỡ 38.

A. Màu sắc và kiểu dáng của đôi giày bạn đều rất thích nhưng nó chỉ có cỡ 36.

C. Một đôi giày rất đẹp, cỡ 37 nhưng gót giày hơi cứng.

D. Một đôi giày bệt mềm, bạn không hài lòng với màu sắc cũng như kiểu dáng, nhưng nó có cỡ 37.

Nếu chọn phương án A, đôi giày bạn rất thích nhưng cỡ giày nhỏ hơn một chút. Lúc đầu bạn nghĩ rằng vấn đề này không lớn, đi nhiều nó sẽ vừa chân, dần dần sẽ thích ứng. Nhưng đi không lâu đôi chân bạn đã bong từng lớp da vì giày quá chặt. Hai chân bạn đầy thương tích, đến cuối cùng đành phải từ bỏ.

Cũng giống như lựa chọn trong hôn nhân, nếu chọn người bạn thích nhưng không phù hợp, anh ấy không thể bao dung với bạn, thường xuyện khiến bạn phải chịu ấm ức. Cuộc sống hôn nhân của bạn chẳng khác nào địa ngục, ngày ngày bạn phải chịu sự dày vò và cuối cùng vẫn phải buông bỏ.

Nếu chọn phương án B - đôi giày cỡ 38 - ban đầu bạn nghĩ sẽ không sao, rộng một chút sẽ thoải mái hơn. Nhưng khi đi trên đường bạn mới thấy, cho dù có đi nhiều tất đến mấy bạn vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái. Đi một bước lại bị tụt gót, bạn mất khá nhiều thời gian cho nó. Muốn vứt đi nhưng lại không tìm được lý do, bạn đành phải mang đôi giày này đến cuối đường.

Trong hôn nhân cũng vậy, nếu chọn một người không coi trọng bạn, anh ta luôn lạnh lùng, không quan tâm gì đến cảm xúc của bạn. Bạn luôn tìm cách thay đổi bản thân để phù hợp với người đàn ông đó nhưng anh ta chẳng thèm quan tâm tới. Một mình bạn vun vén, trân trọng cuộc hôn nhân này. Nhưng khi muốn buông tay bạn lại không tìm được bất kỳ lỗi lầm nào của người đàn ông đó. Và cuối cùng bạn phải chấp nhận sống cuộc sống như vậy cả đời.

Chỉ khi lựa chọn được một đôi giày thoải mái thì bạn mới có thể đi xa được - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn chọn phương án C - đôi giày cỡ 37 - rất đẹp chỉ có điều gót giày khá cứng. Thực ra những đôi giày như thế này chỉ có thể đi trên quãng đường ngắn. Thỉnh thoảng bạn đi thì sẽ rất đẹp. Nhưng nếu đi trên một quãng đường dài, đôi chân của bạn sẽ phải chịu tra tấn.

Trong hôn nhân, nếu luôn bất đồng thì cả hai chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường ngắn. Từ khi bắt đầu, cuộc sống của hai người đã vô cùng mệt mỏi rồi.

Nếu lựa chọn phương án D - đôi giày mềm, đế thấp, đúng cỡ - bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Có thể bạn sẽ buồn vì không phải đôi mình thích nhất nhưng khi mang một thời gian bạn sẽ thấy nó phù hợp với mình.

Hôn nhân viên mãn cũng giống như đôi giày mềm, đế thấp này. Bạn lấy một người biết bao dung, biết những điều bạn phải hy sinh và anh ta muốn cùng bạn gánh vác trách nhiệm… Như vậy mới là hôn nhân hạnh phúc.

Giày có thích hợp hay không chỉ có chân mới biết, hôn nhân có hạnh phúc hay không chỉ bạn mới hay. Lựa chọn trong hôn nhân cũng giống như việc chọn mua giày. Quan trọng nhất là chọn đúng, nếu không người bị tổn thương chỉ là bản thân bạn thôi.