4 lời khuyên của một người đàn ông từng hai lần ly hôn, biết càng sớm càng tốt

Năm nay tôi 38 tuổi, tôi vừa ly hôn lần thứ hai. Tôi vẫn luôn cho rằng vợ đầu chê tôi nghèo, không thể mang đến cuộc sống mà cô ấy mong muốn. Nhưng khi kết hôn lần hai với một cô giáo có thu nhập tương đương, tôi cảm thấy bị kích thích.

Tôi cứ cho rằng cuộc sống cứ như vậy trôi qua hạnh phúc. Nhưng đến một ngày vợ hai cũng đòi ly hôn với tôi. Cô ấy nói rằng tôi không hề biết cô ấy đã sống như thế nào. Cô ấy không những phải chịu áp lực từ mẹ tôi mà còn phải chăm sóc con gái tôi. Cô ấy đối xử với con tôi còn tốt hơn cả con ruột vì sợ điều tiếng. Còn tôi cứ cho rằng mình mang tiền về là cô ấy phải cảm ơn và những việc đó là điều đương nhiên mà một người vợ phải làm.

Khi ly hôn với người vợ đầu tiên quyền nuôi con thuộc về tôi. Cô ấy thỉnh thoảng mới để con đến sống cùng với mình một vài ngày. Vợ mới cũng có một đứa con riêng. Chúng tôi tổ hợp thành một gia đình nhưng tôi thấy nó khá ổn. Hiện nay chúng tôi đã sống với nhau được 4 năm rồi. Chúng tôi có 2 căn nhà, một căn cho thuê còn một căn để ở, cuộc sống không chịu áp lực về kinh tế.

Từ trước đến nay tôi vẫn luôn cho rằng đàn ông phải làm chuyện lớn và hy vọng về nhà sẽ tận hưởng được sự yên bình nhưng giờ đây tôi thấy mình đã sai. Lấy kinh nghiệm từ bản thân mình tôi rút ra một vài kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất: Ở trong gia đình đừng bao giờ nói đạo lý. Nếu nói những điều này với người trong nhà mình là bạn đã thua rồi. Phụ nữ có tính hay than phiền, nhưng mục đích của họ là muốn bạn quan tâm đến họ hơn nữa.

Thứ hai: Là một người chồng và một người cha, trong gia đình bạn không thể bỏ mặc mọi chuyện. Vai trò của bạn là vô cùng quan trọng, không ai có thể thay bạn giải quyết những vấn đề đó. Cho dù không cần bạn làm gì, đôi khi chỉ cần bạn im lặng ngồi bên cạnh, cùng chơi với con hoặc cùng vợ dọn dẹp nhà cửa là đủ rồi. Đây chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng đối với người phụ nữ lại vô cùng quan trọng.

Thứ ba: Trong gia đình đừng bao giờ xảy ra chiến tranh lạnh. Nếu như giữa vợ chồng, con cái có mâu thuẫn gì thì cần giải quyết ngay lập tức. Đừng để nó tích lũy ngày một nhiều nếu không sẽ trở thành một đòn chí mạng với bạn. Chiến tranh lạnh không phải là cách giải quyết vấn đề. Trước đây tôi thường trốn tránh, không muốn nói chuyện vì tôi cho rằng những điều đó là chuyện nhỏ. Dần dần khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một lớn chính vì thế mới dẫn đến ly hôn.

Thứ tư: Quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu là vấn đề muôn thủa, những gia đình "rổ rá cạp lại" thường rất mong manh. Những gia đình kiều này không những cần sự hòa hợp giữa hai vợ chồng mà còn cần có sự khéo léo hòa hợp với người già và con cái của cả hai bên.

Trong gia đình người đàn ông đảm nhiệm rất nhiều trách nhiệm. Có nhiều lúc cần phải chịu đựng nhiều hơn một chút nên bạn đừng bao giờ so đo với vợ là ai phải gánh vác nhiều hơn nhé!