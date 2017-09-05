Phụ nữ nếu không biết điều này đàn ông sẽ không bao giờ tôn trọng bạn

Tâm sự gia đình 05/09/2017 22:35

Nếu như bạn trai của mình tán tỉnh người phụ nữ khác không chỉ một lần mà là nhiều lần, bạn sẽ làm gì? Tha thứ cho anh ta hay chia tay?

Nếu như một ngày bạn phát hiện trong điện thoại của bạn trai có những dòng tin nhắn yêu đương, nhớ nhung với bạn gái cũ và nhiều người phụ nữ khác bạn sẽ phản ứng thế nào?

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Một người đàn ông không biết sửa sai là một người không đáng tin - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như lần đầu tiên nhìn thấy sự việc này mà bạn không nói gì cứ để cho nó qua đi. Sau đó chuyện này vẫn tiếp tục và bạn hỏi bạn trai mình, anh ta giải thích rằng chỉ là nói chuyện đơn thuần với bạn gái cũ và xin lỗi bạn. Nhưng bạn phát hiện, anh ta không chỉ nói chuyện với một người mà rất nhiều người phụ nữ khác nữa. Trái tim bạn lúc này sẽ vỡ vụn và bạn đề nghị chia tay nhưng anh ta không đồng ý. Anh ta năn nỉ, xin lỗi… rồi bạn mềm lòng và lại một lần nữa tha thứ cho anh ta. Thử hỏi rằng một người bạn trai như vậy có đáng tin hay không?

Thực ra không cần hỏi câu này, anh ta có đáng tin hay không bạn là người rõ nhất. Một người đàn ông mà có thể nói chuyện với tất cả các thể loại phụ nữ, giữ mối quan hệ bí mật với người yêu cũ chứng tỏ anh ta không có giới hạn về tình cảm. Thậm chí anh ta còn không biết cần phải tránh xa những người phụ nữ như thế nào. Nhìn anh ta ai cũng nói vô cùng ấm áp, nhưng anh ta ấm áp với tất cả phụ nữ trên thế giới này.

Nếu như anh ta biết vạch rõ giới hạn về tình cảm nhưng lại không chịu tuân thủ vậy thì chứng tỏ rằng đó là bản tính của anh ta. Anh ta vốn dĩ thích trêu hoa ghẹo nguyệt đồng thời cũng thích lừa gạt phụ nữ.

Nếu như anh ta không giống như trên vậy thì chỉ còn một khả năng là anh ta không hề yêu bạn. Anh ta muốn lựa chọn trong những người phụ nữ đang quen để tìm được một người mình thích nhất. Đối với anh ta bạn chỉ là tạm bợ mà thôi, một khi đã chọn đúng người sẽ chia tay với bạn. Vậy bạn có thấy người đàn ông đó đáng tin tưởng hay không?

Con người chỉ biết xin lỗi mà không biết thay đổi thì không có tác dụng gì. Nếu như anh ta không biết sửa sai mà vẫn tiếp tục tán tỉnh người phụ nữ khác vậy thì những lời xin lỗi đó còn có ý nghĩa gì nữa không? Bạn có cần phải tha thứ cho con người đó nữa không?

Phụ nữ nếu không biết điều này đàn ông sẽ không bao giờ tôn trọng bạn - Ảnh 2
Phụ nữ không nên vì một người đàn ông không xứng đáng mà từ bỏ nguyên tắc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cô gái rõ ràng biết rằng nên buông bỏ nhưng lại lấy lý do là “không nỡ” hoặc “mềm lòng” và lại tiếp tục tha thứ. Những cô gái đó thực sự không có năng lực rời bỏ hoặc là không muốn rời bỏ nên mới hết lần này đến lần khác cho người đàn ông ấy có cơ hội.

Kết quả cuối cũng chắc chắn bạn cũng sẽ đoán được đó là không thể thay đổi người đàn ông ấy mà chính bạn phải thay đổi. Thay đổi chính con người mình để níu kéo một con người không xứng đáng. Chính điều này cũng khiến bạn không nhận được sự tôn trọng từ người đàn ông đó. Vì vậy, phụ nữ nên biết yêu quý và trân trọng bản thân, những thứ gì không đáng thì đừng bao giờ từ bỏ nguyên tắc sống để níu kéo. Hãy sống thật tốt vì chắc chắc bạn sẽ gặp được người tốt hơn người đàn ông hiện tại nhiều lần. 

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