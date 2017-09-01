“Xin chào, tôi là Linh vợ anh Vỹ, có lẽ rất nhiều lần cô đã nghe đến tên tôi rồi. Hôm nay tôi chỉ muốn hỏi cô, hai người đã yêu nhau như vậy sao không ly hôn để đến với nhau chứ?”. Đầu dây bên kia trả lời dứt khoát: “Tôi không ly hôn, nhất định không ly hôn”. Tôi tiếp tục: “Vì sao cô không muốn ly hôn? Không muốn lấy anh ấy sao? Chỉ cần cô ly hôn, anh ấy cũng sẽ đồng ý chuyện ly hôn của chúng tôi, như vậy hai người có thể bên nhau suốt ngày rồi”. “Tôi nói rồi, tôi sẽ không ly hôn và cũng sẽ không lấy anh ấy. Tôi chưa từng nghĩ sẽ phá hoại gia đình anh ấy, tôi không ly hôn” – người tình của chồng Linh liên tục khẳng định điều đó.

“Cô biết không, anh Vỹ thường xuyên nói cô là một người phụ nữ tốt, hiền thục, lương thiện, hiểu lòng người nhưng tôi thật không hiểu, nếu như trong mắt anh ấy cô hoàn hảo như vậy thì tại sao vẫn không buông tha cho tôi? Hai người đều tốt, chỉ có tôi là người xấu, vậy thì hai người hãy sống với nhau đi, hạnh phúc biết bao. Trong mắt tôi, một người phụ nữ lương thiện sẽ không bao giờ phản bội chồng để đi ngoại tình với người đàn ông khác”. Linh thật không hiểu, vì sao người đàn ông và người phụ nữ này lại vô liêm sỉ đến thế, trực tiếp hủy hoại hạnh phúc của hai gia đình mà vẫn không biết mình sai.

Linh nghe và hiểu một điều, chồng cô và cô nhân tình đã ngoại tình với nhau. Có thể họ đã lên giường với nhau nhưng cô ta vẫn sợ tiếng đời dị nghị cô là kẻ thứ ba, kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cô ta làm như vậy là tự tạo cho mình một tấm lá chắn giữ thể diện cho mình và con gái. Ở đâu cũng vậy, trong gia đình có một người ngoại tình thì tất cả mọi người sẽ bị mất mặt.

Cô nhân tình nói rằng: “Chúng tôi yêu nhau thật lòng nhưng chúng tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến gia đình hai bên, không muốn ảnh hưởng đến hôn nhân của cả hai. Tôi không ly hôn”. Linh tiếp lời: “Vậy cô nói cho tôi biết thế nào gọi là tình yêu đích thực? Năm đó anh Vỹ muốn kết hôn với tôi, sáng đưa tôi đi làm, chiều đón tôi về, tôi đói bụng thì mang đồ ăn đến. Tôi 'đến tháng' anh ấy còn đi mua băng vệ sinh cho tôi nữa. Thử hỏi những thứ đó có phải tình yêu không? Tôi cũng từng là người phụ nữ mà anh ta yêu thật lòng. Anh ta nói với tôi những lời ngọt ngào mà chắc chắn rằng cô cũng được nghe từ chồng cô. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình hai bên, vậy cô có biết tôi mệt mỏi thế nào, chồng cô đau đớn thế nào khi hai người ngoại tình không?".

Người đàn bà kia trả lời: “Dù sao thì tôi cũng sẽ không bao giờ ly hôn và cũng sẽ không làm người phụ nữ xấu xa. Hai người yêu nhau, không cần bất kỳ lý do gì hết. Chỉ vì chúng tôi gặp nhau quá muộn thôi”.

“Không muộn chút nào, tôi cho hai người cơ hội sống hạnh phúc với nhau nốt phần đời còn lại. Hai người không có chút trách nhiệm nào với gia đình, sống với nhau không biết hạnh phúc sẽ đi đến đâu” – Linh tiếp lời.

Điều làm Linh khó hiểu nhất đó là chồng cô và người đàn bà kia đều nói đã gặp được người mình yêu nhưng tại sao họ lại không ly hôn để đến với nhau? Nực cười hơn họ còn nói không muốn việc ngoại tình sẽ ảnh hưởng đến gia đình, con cái hai bên.

Không hiểu tại sao người đàn bà khi đã ngoại tình lại không hể muốn ly hôn? Liệu rằng ngoại tình có thể gặp tình yêu đích thực hay không? Liệu rằng một khi đã ngoại tình rồi gia đình hai bên sẽ không gặp bất kỳ ảnh hưởng nào không?