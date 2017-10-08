Có những phụ nữ dù ly hôn nhưng vẫn khiến nhiều người phải tranh giành

Tâm sự gia đình 08/10/2017 16:24

Họ yêu người thân của chồng giống như người nhà mình vậy. Chính điều này khiến người đàn ông của họ càng trân trọng và yêu thương họ hơn.

Dũng là một anh chàng xuất thân từ nông thôn, trên anh còn có hai chị gái và một anh trai. Vì vừa đen vừa gầy lại thêm tật nói lắp nên anh thường xuyên là trò cười cho người khác. Ngay cả bố mẹ Dũng từ nhỏ cũng đối xử với anh không như những đứa con khác trong gia đình

Sau đó Dũng thi đỗ đại học nhưng bố mẹ anh lại muốn dành tiền để làm đám cưới cho anh chị của Dũng nên không đồng ý cho anh thực hiện ước mơ của mình. Chính vì vậy Dũng chỉ còn cách lên thành phố đi làm kiếm sống. Mỗi tháng anh đều gửi một nửa thu nhập của mình về cho bố mẹ xem như là tiền để dành, khi nào kết hôn sẽ dùng đến.

Có những phụ nữ dù ly hôn nhưng vẫn khiến nhiều người phải tranh giành - Ảnh 1
Có nhiều người phụ nữ dù có ly hôn nhưng vẫn khiến nhiều người đàn ông khác tranh giành - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi 27-28 tuổi Dũng vẫn chưa tìm được đối tượng nào, bố mẹ anh cũng không có ý thúc giục. Đến ngay cả anh cũng cho rằng có lẽ mình sẽ sống một mình suốt đời. Lớn như vậy rồi mà chưa có một cô gái nào để ý đến anh, cho đến một ngày anh gặp Thanh…

Thanh là một cô gái làm việc ở tiệm thuốc. Một lần Dũng đi mua thuốc, vì tật nói lắp nên anh không thể nói rõ anh đang cần gì. Thấy vậy cô tận tình hỏi han, chăm sóc rồi lấy nước cho anh uống thuốc. Sau đó Dũng lại bị đau đầu phải đi tìm Thanh để mua thêm thuốc. Vì giao tiếp không được nên hai người phải dùng hình thức nhắn tin qua điện thoại, cứ như vậy hai người phát sinh tình cảm với nhau.

Dũng biết được Thanh hơn mình 5 tuổi và đã ly hôn nhưng Dũng lại rất thích Thanh. Anh nói chỉ cần Thanh không chê mình, Thanh nói gì anh cũng đồng ý. Đối với Thanh mà nói, mặc dù Dũng có bệnh nhưng con người anh rất thành thật, có thể gắn bó lâu dài được. Hơn nữa cô là người từng ly hôn và cũng hơn 30 tuổi rồi, có thể tìm một người đàn ông tốt để tiếp tục sống cũng mãn nguyện rồi. Sau đó hai người họ chính thức hẹn hò với nhau.

Tết năm đó Dũng đưa Thanh về nhà ra mắt. Bố mẹ Dũng đều ngạc nhiên khi thấy một cô gái lành lặn và có nghề nghiệp đàng hoàng để ý đến đứa con bệnh tật của mình. Sau đó họ biết Thanh đã ly hôn mà còn lớn hơn Dũng 5 tuổi nên cũng không vui cho lắm.

Kể từ khi đi làm, Dũng đều gửi tiền về nhà để chuẩn bị khi nào kết hôn sẽ dùng đến, nhưng đến giờ bố mẹ đã lấy số tiền đó cho anh, chị hết rồi. Vì không có tiền tổ chức đám cưới nên ông bà nhất quyết phản đối mối quan hệ của hai người. Sau khi biết chuyện, Dũng và Thanh nắm tay nhau đi khỏi ngôi nhà đó. Gia đình anh cũng không một chút hối hận nào cho đến khi bố anh qua đời.

Bố qua đời, mẹ anh như trái bóng bị anh chị Dũng đẩy qua đẩy lại, không ai chịu chăm sóc. Thanh thấy tình hình như vậy nên đề nghị Dũng đón bà lên ở cùng vợ chồng mình. Lúc đầu mẹ Dũng còn cho rằng Thanh đang diễn kịch, nhưng sau khi chăm sóc bà hơn một năm trời mà không một lời oán than, từ đó bà thay đổi suy nghĩ về Thanh.

Có những phụ nữ dù ly hôn nhưng vẫn khiến nhiều người phải tranh giành - Ảnh 2
Bằng hành động, Thanh đã thay đổi cách nghĩ của mẹ chồng về mình - Ảnh minh họa: Internet

Những việc làm của Thanh khiến Dũng vô cùng cảm động. Anh quyết định làm đám cưới với cô. Ngày tổ chức hôn lễ, mẹ Dũng gửi cho Thanh một món quà, trong đó là toàn bộ giấy tờ đất đai ở quê và một cuốn sổ tiết kiệm. Bà nói rằng trước đây bà đã trách lầm cô, bây giờ bà xin lỗi và những thứ này bà đều giao hết lại cho cô.

Anh chị Dũng biết chuyện kéo đến làm loạn. Mẹ Dũng nói họ đều là những đứa con bất hiếu, trước đây không ai chịu chăm sóc bà, chỉ một mình Thanh đón nhận bà. Giờ bà giao hết tài sản của bà cho cô thì có sao? Những người trong thôn biết chuyện đều nói kiếp trước Dũng tích đức nhiều nên kiếp này mới gặp được người vợ vừa hiểu chuyện vừa tốt nết như Thanh.

Có những người phụ nữ, dù đã từng ly hôn nhưng nhân cách của họ rất đáng trân trọng. Họ yêu người thân của chồng giống như người nhà mình vậy. Chính điều này khiến người đàn ông của họ càng trân trọng và yêu thương họ hơn.

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