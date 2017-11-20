Nguyên nhân khiến đàn ông không thể rời xa nhân tình của mình

Phụ nữ yêu 20/11/2017 16:49

Đàn ông ngoại tình ban đầu thường chỉ vui chơi nhưng dần dần họ phát hiện mình như bị rơi vào một mê cung, không thể nào rời xa được nhân tình.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến đàn ông điên đảo mà không thể bỏ rơi nhân tình như vậy? Trên thực tế có 3 nguyên nhân khiến đàn ông không thể nào rời bỏ nhân tình của mình.

Nguyên nhân khiến đàn ông không thể rời xa nhân tình của mình - Ảnh 1
Có nhiều nguyên nhân khiến đàn ông không thể xa nhân tình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình tốt hơn vợ

Trên thực tế, cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc cãi vã, khó chịu. Nhưng đối với nhân tình lại khác, sự dịu dàng của họ lấp đầy trái tim thiếu thốn tình cảm của đàn ông. Chính vì thế đàn ông không phải lo lắng hay phiền muộn chuyện gì. Nhân tình sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe mọi chuyện chứ không giống như vợ lúc nào cũng phán xét và lên lớp chồng. Vì vậy đàn ông chắc chắn sẽ cảm thấy nhân tình tốt hơn vợ mình nhiều lần.

Ở bên nhân tình luôn có sự kích thích

Khi ở bên nhân tình, lúc nào đàn ông cũng tìm thấy hưng phấn, kích thích mà không thể có từ vợ. Nhân tình luôn biết quan tâm, thấu hiểu đến những nhu cầu hàng ngày của đàn ông khiến họ không thể nào quên. Nhân tình không những thỏa mãn nhu cầu của đàn ông về thể xác mà còn thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ về tinh thần của đàn ông. Những lúc ở bên cạnh nhân tình, đàn ông không còn phải nghĩ đến nhưng lo lắng của cuộc sống hay phiền phức từ gia đình. Cuộc sống như vậy có người đàn ông nào lại đành lòng rời bỏ chứ?

Nhân tình chính là người yêu lý tưởng

Khác biệt lớn nhất giữa nhân tình và vợ nằm ở chỗ nhân tình chính là người yêu lý tưởng nhất của đàn ông. Nhân tình có thể che giấu những nỗi đau thương của mình. Cô ấy luôn vui vẻ kể về những chuyện mình gặp phải, có thể là lừa gạt nhưng đàn ông lại tin điều đó. Còn vợ luôn xuất hiện với bộ mặt cau có, sẵn sàng nổi cáu với những chuyện nhỏ nhặt khiến trái tim đàn ông ngày một lạnh nhạt. Giữa tự do và bị gò ép, chắc chắn đàn ông sẽ lựa chọn đi theo sự tự do yêu đương của nhân tình.

Nguyên nhân khiến đàn ông không thể rời xa nhân tình của mình - Ảnh 2
Nhân tình đến với đàn ông đã có vợ đều có động cơ, nhưng vợ mới là người luôn ở bên khi bạn gặp sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đàn ông cần nhớ rằng dù nhân tình tốt đấy nhưng động cơ của họ không tốt. Nếu thực sự là người tốt thì không ai lại đi có mối quan hệ không rõ ràng với người đàn ông đã có gia đình. Trừ khi người đàn ông đó có tiền đồng thời đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu của bồ thì cô ta mới bám lấy không buông như vậy. Thế nhưng, khi đàn ông đi khỏi nhà rất lâu sẽ phát hiện ra một điều, thì ra nhà mình mới là tốt nhất. Tất cả những chuyện trải qua với nhân tình chỉ là phù du, cô ta sẽ bỏ bạn mà đi thôi. Chỉ có vợ là người sẽ luôn ở cạnh giúp bạn vượt qua sóng gió.

Có 3 kiểu chồng, nếu lấy được kiểu đầu tiên chứng tỏ bạn tốt số

Có 3 kiểu chồng, nếu lấy được kiểu đầu tiên chứng tỏ bạn tốt số

Trong hôn nhân, tùy theo tính cách của mỗi người mà đàn ông có thái độ đối xử với phụ nữ không giống nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   5 điều thầm kín của đàn ông ngoại tình biểu hiện đàn ông ngoại tình hôn nhân không hạnh phúc vợ và bồ biết chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này