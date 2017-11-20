Nguyên nhân khiến đàn ông không thể rời xa nhân tình của mình

Trên thực tế, cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc cãi vã, khó chịu. Nhưng đối với nhân tình lại khác, sự dịu dàng của họ lấp đầy trái tim thiếu thốn tình cảm của đàn ông. Chính vì thế đàn ông không phải lo lắng hay phiền muộn chuyện gì. Nhân tình sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe mọi chuyện chứ không giống như vợ lúc nào cũng phán xét và lên lớp chồng. Vì vậy đàn ông chắc chắn sẽ cảm thấy nhân tình tốt hơn vợ mình nhiều lần.

Ở bên nhân tình luôn có sự kích thích

Khi ở bên nhân tình, lúc nào đàn ông cũng tìm thấy hưng phấn, kích thích mà không thể có từ vợ. Nhân tình luôn biết quan tâm, thấu hiểu đến những nhu cầu hàng ngày của đàn ông khiến họ không thể nào quên. Nhân tình không những thỏa mãn nhu cầu của đàn ông về thể xác mà còn thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ về tinh thần của đàn ông. Những lúc ở bên cạnh nhân tình, đàn ông không còn phải nghĩ đến nhưng lo lắng của cuộc sống hay phiền phức từ gia đình. Cuộc sống như vậy có người đàn ông nào lại đành lòng rời bỏ chứ?

Nhân tình chính là người yêu lý tưởng

Khác biệt lớn nhất giữa nhân tình và vợ nằm ở chỗ nhân tình chính là người yêu lý tưởng nhất của đàn ông. Nhân tình có thể che giấu những nỗi đau thương của mình. Cô ấy luôn vui vẻ kể về những chuyện mình gặp phải, có thể là lừa gạt nhưng đàn ông lại tin điều đó. Còn vợ luôn xuất hiện với bộ mặt cau có, sẵn sàng nổi cáu với những chuyện nhỏ nhặt khiến trái tim đàn ông ngày một lạnh nhạt. Giữa tự do và bị gò ép, chắc chắn đàn ông sẽ lựa chọn đi theo sự tự do yêu đương của nhân tình.

Tuy nhiên đàn ông cần nhớ rằng dù nhân tình tốt đấy nhưng động cơ của họ không tốt. Nếu thực sự là người tốt thì không ai lại đi có mối quan hệ không rõ ràng với người đàn ông đã có gia đình. Trừ khi người đàn ông đó có tiền đồng thời đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu của bồ thì cô ta mới bám lấy không buông như vậy. Thế nhưng, khi đàn ông đi khỏi nhà rất lâu sẽ phát hiện ra một điều, thì ra nhà mình mới là tốt nhất. Tất cả những chuyện trải qua với nhân tình chỉ là phù du, cô ta sẽ bỏ bạn mà đi thôi. Chỉ có vợ là người sẽ luôn ở cạnh giúp bạn vượt qua sóng gió.