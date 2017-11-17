4 câu nói phụ nữ nhất định phải nghe, mặc dù tàn nhẫn nhưng cũng rất thực tế

Sau khi kết hôn, phụ nữ không những phải tiết kiệm tiền mà còn phải kiếm tiền nữa. Họ không những bận rộn với công việc mà còn có trách nhiệm để duy trì nòi giống. Sau khi có con đôi khi họ còn phải hy sinh sự nghiệp của mình để chăm sóc con cái nhưng chồng và cả nhà chồng lại không ghi nhận sự hy sinh đó. Lúc này với nhà chồng phụ nữ là người ăn bám, không có bất kỳ thành tựu nào và càng không có tiếng nói.

Nhiều bạn gái cho rằng sau khi kết hôn đàn ông phải có trách nhiệm nuôi được vợ của mình. Nhưng trên thực tế đừng động một chút là bạn lại xòe tay ra xin tiền anh ấy, như vậy đàn ông càng không trân trọng bạn. Phụ nữ nhất định phải độc lập về kinh tế, có như vậy họ mới có tiếng nói và nhận được sự tôn trọng của người đàn ông.

Đừng dễ dàng từ bỏ sự nghiệp vì hôn nhân

Sau khi kết hôn, phụ nữ cần phải sinh con, chính vì thế có rất nhiều chị em từ bỏ công việc của mình. Nhưng đợi một vài năm sau đó khi muốn đi làm trở lại thì bạn sẽ phát hiện ra rằng mình đã bị đồng nghiệp bỏ xa về mọi mặt. Bạn sẽ phải đi từng bước từng bước để bắt kịp sự phát triển đó và cần rất nhiều dũng khí để hòa nhập trở lại.

Đừng bao giờ quá tiết kiệm, phụ nữ phải biết yêu lấy bản thân mình

Có nhiều người sau khi kết hôn, vì muốn tiết kiệm cho gia đình nên đã hà khắc chi tiêu với chính bản thân mình. Họ không dám mua sắm, đến mỹ phẩm cũng mua những đồ rẻ tiền. Tuy nhiên chồng họ chưa chắc vì những điều này mà yêu họ hơn. Chính vì thế phụ nữ cần phải ghi nhớ rằng hãy yêu bản thân mình nhiều hơn nhé!

Trong hôn nhân phụ nữ cần phải có giới hạn cho chính bản thân mình

Một cuộc hôn nhân tốt sẽ khiến cả hai người ngày một hoàn thiện hơn. Đó không phải là sự hy sinh của một người mà cả hai phải cùng biết vun vén cho hạnh phúc gia đình, biết chia sẻ và thấu hiểu đối phương như vậy mới được xem là bình đẳng. Chính vì vậy trong hôn nhân phụ nữ nhất định phải giữ được một giới hạn cho mình, đừng bao giờ vì nhẫn nhịn mà đánh mất giới hạn đó.