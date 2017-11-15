Mỗi ngày trên thế giới này, có biết bao nhiêu người khao khát có được tình yêu và hôn nhân. Đồng thời cũng có rất nhiều những cặp tình nhân vì vô vàn lý do mà chia tay. Trong số những cặp tình nhân này, chỉ có khoảng một nửa trong số họ có thể đi đến hôn nhân nhưng cũng chỉ có một nửa trong số đó có thể sống với nhau đến già.

Có thể nói thế này, hầu hết những cuộc hôn nhân trên đời này đều không có được hạnh phúc trọn vẹn. Chính vì thế nếu như bạn bất hạnh trong hôn nhân thì cũng không nên quá bất ngờ. Bạn đừng vội trách móc ông trời sao đối xử với mình bất công như vậy. Trong hôn nhân, tất cả mọi người đều giống nhau thôi, không gặp chuyện này thì sẽ gặp chuyện khác. Quan trọng là khi sự việc xảy ra chúng ta sẽ đối diện và giải quyết vấn đề như thế nào.

Có nhiều lý do khiến họ mặc dù không hạnh phúc trong hôn nhân nhưng không thể ly hôn. Thứ nhất có thể do quan niệm trung thành tuyệt đối với hôn nhân, suốt đời chỉ được kết hôn một lần nên nếu ly hôn sẽ là chuyện vô cùng mất mặt. Thứ hai là những điều khủng khiếp mà sau khi ly hôn mang lại, chẳng hạn con cái phải làm sao? Bản thân phải làm sao? Không còn ai yêu thương, quan tâm nữa phải làm sao? Lấy người khác cũng không hạnh phúc thì phải làm sao? Chính vì thế nếu như hôn nhân dù không hạnh phúc đi chăng nữa nhưng họ cũng không dám lựa chọn chia tay.

Nếu là một trong số họ, bạn đang tìm kiếm những "liều thuốc" để khiến mình lạc quan hơn, vậy thì hãy xem hai phương pháp này để giữ được trạng thái tinh thần lạc quan nhất.

Liều thuốc thứ nhất: Hiểu về bản thân mình cũng như hiểu về đối phương

Đầu tiên bạn nên tìm hiểu bản thân mình. Bạn sẽ phát hiện được những ưu điểm và khuyết điểm, chẳng hạn như tính khí không tốt, thường xuyên nổi nóng… thì bạn phải tự mình sửa đổi.

Sau đó bạn sẽ phải tìm hiểu về đối phương xem họ có những ưu khuyết điểm gì. Nếu là ưu điểm thì bạn cần cổ vũ, còn nếu là khuyết điểm thì bạn cần phải bao dung cho người đó. Đặc biệt nếu bạn là đàn ông, bao dung là một đặc tính cần có.

Khi phân tích những điều này bạn cần phải hiểu rõ một điều rằng nam nữ là không giống nhau. Có rất nhiều việc không nên cưỡng ép, bạn cần phải hiểu được sự khác biệt giữa nam và nữ trong cùng một vấn đề. Đừng bao giờ lấy suy nghĩ của mình để áp đặt và muốn đối phương phải làm theo.

Ví dụ như đối với đàn ông, vợ hay cằn nhằn chuyện vặt vãnh khiến họ đau đầu nhưng thực ra điều phụ nữ cần rất đơn giản đó là nhận được sự động viên, an ủi từ chồng chứ không phải là muốn chồng lên lớp hay giảng đạo lý.

Khi đàn ông gặp những chuyện không mong muốn, bạn nên cho anh ấy một không gian độc lập. Đừng yêu cầu anh ấy làm chuyện gì, anh ấy chỉ cần sự ủng hộ và tin tưởng từ bạn thôi. Không một người đàn ông nào lại có thể từ chối câu nói “dù anh không có thứ gì đi nữa nhưng trong lòng em anh vẫn là người đàn ông tốt nhất, thế giới rộng lớn này em chỉ yêu mình anh” của người vợ.

Liều thuốc thứ hai: Đừng tự đánh mất bản thân mình trong hôn nhân, đặc biệt là phụ nữ

Phụ nữ cần có sở thích của riêng mình, có bạn bè riêng và phải có cả thế giới nhỏ của riêng mình nữa. Một phụ nữ ở tuổi 50, mặc dù hôn nhân không hạnh phúc nhưng bà hiểu được không nên oán trách ai cả. Bà luôn biết cách tạo niềm vui cho mình, không bị ảnh hưởng bởi những điều không hạnh phúc mà hôn nhân mang đến. Đối với đàn ông, hãy dồn tâm huyết vào sự nghiệp. Một khi sự nghiệp có thành tựu thì bạn sẽ có thể sẽ có được hạnh phúc từ hôn nhân.

Hai liều thuốc này không hề mâu thuẫn với nhau, bạn hoàn toàn có thể sử dụng cùng một lúc. Bất kể là nam hay nữ đừng bao giờ vì hôn nhân hoặc tình yêu mà đánh mất bản thân mình, hãy giữ cho mình một không gian riêng. Hôn nhân là chuyện của hai người, vì vậy bạn nên biết rằng nam nữ suy nghĩ và hành động khác nhau nên đừng bao giờ áp đặt đối phương phải giống hệt suy nghĩ của mình.