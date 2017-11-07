Một người phụ nữ nói với tôi rằng, chồng cô không cần cô nữa, anh ta đang theo đuổi một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp. Cô không hiểu vì sao mình hết lòng hết dạ với gia đình như vậy mà lại bị chồng bỏ rơi. Cô ấy vì gia đình này mà hy sinh tất cả, giờ đây thanh xuân cũng không còn, bên cạnh chỉ có đứa con thơ, không còn cái gì khác. Những khi ở nhà cô chỉ biết ôm gối khóc một mình.

Tuổi xuân của người phụ nữ chỉ ngắn ngủi vài năm thôi. Còn đàn ông càng có tuổi thì sức hút càng mạnh, trái tim anh ta cũng không còn quan tâm đến người vợ của mình nữa, vì thế phần nhiều đàn ông lựa chọn ngoại tình.

Đúng vậy, trong tình yêu phụ nữ thường chung thủy hơn đàn ông, nhưng cũng có lẽ vì thế mà phụ nữ dễ bị tổn thương hơn đàn ông.

Trên thực tế nhiều ông chồng cho rằng cho dù mình có ngoại tình mà vợ có biết đi chăng nữa cũng sẽ không sao. Nếu như vợ đòi ly hôn thì chỉ cần anh ta năn nỉ dỗ dành là không có chuyện gì rồi.

Còn một điều nữa đó là phần nhiều chị em phụ nữ khi đã đến một lứa tuổi nhất định, họ không còn sức hút như ngày xưa nữa nên cũng không còn tự tin để rời khỏi chồng. Do đó họ lựa chọn chịu đựng, chỉ cần chồng đừng quá đáng quá thì phụ nữ sẽ không từ bỏ hôn nhân.

Dù ở bất kỳ lứa tuổi nào, là phụ nữ bạn đều cần phải biết chăm sóc cho bản thân mình, luôn giữ cho mình trạng thái vui vẻ hạnh phúc. Cứ như vậy bạn sẽ tràn đầy tự tin, sẽ tăng sức hút với người khác giới. Cho dù có ly hôn đi chăng nữa bạn cũng không quá hụt hẫng. Đối với người chồng, nếu bạn luôn giữ trạng thái tâm lý đó, chắc chắn bạn sẽ khiến anh ta và nhiều người khác giới mê đắm.

Đàn ông là vậy, khi bạn quá thật thà họ sẽ không an phận. Nhưng một khi có cảm giác bị xâm phạm rồi thì họ sẽ bắt đầu cảm thấy lo lắng và có cảm giác cần phải giữ bạn. Họ sẽ không còn tâm trí và thời gian để làm những chuyện khác nữa.

Chính vì thế, ở bất kỳ lứa tuổi nào phụ nữ đều phải giữ cho mình khả năng ngoại tình để người bạn đời luôn phải lo lắng giữ bạn bên cạnh. Tuy nhiên tuyệt đối đừng bao giờ ngoại tình trước nhé vì như vậy sẽ khiến cho hôn nhân của bạn gặp nhiều vấn đề khác nữa. Một khi đã ngoại tình thì sẽ không thể quay đầu lại.