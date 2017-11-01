Cướp chồng người khác nhưng liệu có cướp được hạnh phúc không?

Tâm sự gia đình 01/11/2017 14:06

Trước đây cô thường nghĩ cướp được chồng sẽ cướp được hạnh phúc. Nhưng có ai biết được hạnh phúc của cô chỉ giống như pháo hoa rực sáng trên bầu trời, chỉ sáng rực trong phút chốc rồi lại chìm vào trong bóng tối...

Khi yêu, cô biết rõ anh ta đã có vợ con, nhưng những điều này thì có quan hệ gì chứ? Tình yêu vốn không có lỗi mà. Cô ấy giống như một chiến sỹ dũng cảm, không ngại bất kỳ gian khổ nào để giành được người đàn ông đó. Cuối cùng thì cô ấy cũng chiến thắng. Cô trở thành cô dâu của anh…

Tuần trăng mật họ đi du lịch xa, nơi chỉ có biển xanh và cát trắng. Hai người tình cảm mặn nồng, trong trái tim họ tràn đầy những điều ngọt ngào và hạnh phúc.

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Vượt qua tất cả sóng gió, cô làm đám cưới với người đàn ông đã có vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Tuần trăng mật kết thúc, cô và anh trở về nhà thăm mẹ chồng. Bố anh mất sớm, mẹ anh sống với anh và cô em gái. Vừa bước vào nhà cô đã lấy ra sợi dây chuyền bằng ngọc trai ra, khuôn mặt rạng ngời nói: “Mẹ, cái này con mua tặng mẹ, mẹ đeo thử nhé!”. Vừa nói cô vừa chuẩn bị đeo cho mẹ chồng. Ai ngờ rằng mẹ chồng cô lạnh nhạt nói: “Cứ để đó đi”. Ngay sau đó bà đi vào phòng ngủ, chỉ còn cô ở ngoài phòng khách trong tư thế nửa đứng nửa ngồi.

Lấy lại tinh thần, cô lấy ra một chiếc vòng tay tặng cho em chồng. Nhưng không ngờ em chồng nhìn qua một cái rồi nói: “Đồ đắt tiền thế này em không dám nhận đâu, chị giữ lại mà dùng nhé!”. Sau khi nói xong, cô em chồng liền lấy điện thoại gọi: “Chị dâu! Chị bận không? Hôm qua em có thấy một chiếc váy trên phố đẹp lắm, khi nào chị rảnh đi xem với em nhé!”. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô em chồng, cô chỉ biết nắm lấy tay chồng kéo đi chỗ khác.

Thực ra, cô đã sớm biết mối quan hệ giữa vợ cũ của chồng và những người trong gia đình chồng vô cùng mật thiết. Mẹ chồng xem chị ta như con ruột còn em chồng thì xem người phụ nữ ấy như chị em gái. Khi chồng cô đề nghị ly hôn cả nhà đều kịch liệt phản đối, thậm chí họ còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với chồng cô. Mặc dù đã biết rõ như thế nhưng cô vẫn ngây thơ nghĩ rằng, sau khi lấy được anh thì người nhà anh sẽ tiếp nhận cô. Nhưng thực sự cô đã nhầm, bất luận cô có tặng bao nhiêu quà đi chăng nữa mẹ chồng và em chồng cô chỉ xem vợ cũ của anh là dâu con trong nhà.

Vào dịp mẹ anh mừng thọ 70 tuổi, cả nhà tổ chức ăn tiệc tại nhà hàng. Cô và chồng vội vàng mang quà đến thì đã thấy vợ cũ và con gái anh đã ngồi bên cạnh mẹ chồng. Tất cả mọi người tham gia buổi tiệc đều kính rượu vợ cũ của anh, không ai quan tâm đến sự xuất hiện của cô. Cô như tàng hình trong buổi lễ này.

Về đến nhà, cô tức giận nói sẽ cắt đứt quan hệ với những người đó. Chồng nhìn cô rồi lạnh lùng nói: “Tùy em, lúc trước là do em sống chết muốn lấy anh mà”. Cô không còn đứng vững nổi nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Trong khi cô và chồng đang chiến tranh lạnh, vợ cũ của anh đi công tác, con gái anh qua sống với vợ chồng cô. Để đón tiếp và lấy lòng con bé cô đã tự tay nấu rất nhiều món ăn ngon. Nhưng đến lúc dùng bữa, con bé chê hết món này đến món khác, cuối cùng chồng cô phải đưa nó đi ăn ngoài. Nhìn mâm cơm mình vất vả chuẩn bị cô lại thấy thương cho số phận của mình. Cô nghĩ, thôi bỏ qua mọi chuyện, không tức với đứa trẻ con.

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Trước đây cô cứ nghĩ rằng cướp được chồng đương nhiên sẽ cướp được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày sau đó cô mới thực sự tức giận. Con gái anh dùng bút vẽ hết lên những bộ quần áo của cô, còn những chiếc túi đắt tiền mà cô mua về đều bị con bé cắt nát. Cô tức giận nói với chồng thì anh ta chỉ nói trẻ con nghịch ngợm giận nó làm gì. Cô giận quá muốn bỏ nhà đi, nhưng đi đâu bây giờ? Khi cô chấp nhận theo đuổi và lấy anh bạn bè đều khuyên cô đừng làm như vậy. Còn bố mẹ cô vì chuyện này cũng vô cùng xấu hổ và cũng không nói chuyện với cô như trước.

Cô dồn hết tất cả cho công việc, chỉ có như vậy mới quên đi những phiền phức từ gia đình. Một hôm cãi nhau với đồng nghiệp, người này nói thẳng vào mặt cô rằng: “Cô nghĩ mình là ai chứ? Chẳng qua chỉ là một thứ rác rưởi đi dụ dỗ chồng người khác thôi”. Lúc đó cô chỉ muốn xông lên tát cho đồng nghiệp một cái nhưng bị những người khác cản lại.

Hết giờ làm, cô không về nhà. Cô đứng ở bên đường, không biết mình đi đâu về đâu. Trước đây cô thường nghĩ cướp được chồng sẽ cướp được hạnh phúc. Nhưng có ai biết được hạnh phúc của cô chỉ giống như pháo hoa rực sáng trên bầu trời, chỉ sáng rực trong phút chốc rồi lại chìm vào trong bóng tối...

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Xét cho cùng, để một cuộc hôn nhân hạnh phúc, cả hai người đều phải nhìn nhận ba yếu tố tình yêu – tình nghĩa – trách nhiệm. Nếu kết hôn chỉ vì trả ơn, bi kịch hôn nhân sẽ bắt đầu.

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