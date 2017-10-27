Anh có quyền phản bội hôn nhân thì tôi cũng có khả năng khiến anh phải hối hận

Tâm sự gia đình 27/10/2017 17:30

Thực ra tôi không phải là người thủ đoạn nhưng cũng không ngốc nghếch. Một khi ai đó đối xử với tôi không ra gì, tôi cũng sẽ dùng cách này khiến họ chịu quả báo.

Vợ chồng tôi quen biết qua công việc, lúc đó anh ấy là người theo đuổi tôi. Tôi chưa từng yêu ai và cũng không quan tâm đến việc trước đây anh đã yêu bao nhiêu người. Tôi chỉ cần anh ấy đối xử tốt với tôi, cả hai cùng yêu thương nhau vậy là đủ rồi.

Đến giờ tôi mới hiểu ra một điều, đứng trước sự phản bội thì những lời nói ngọt ngào, những câu thề nguyền sống chết thật nực cười biết bao. Tôi có thu nhập cao, không sống dựa dẫm vào chồng. Tôi có một công việc tốt, nhan sắc cũng tàm tạm. Nhưng có một điều tôi không có đó là hạnh phúc hôn nhân.

Anh có quyền phản bội hôn nhân thì tôi cũng có khả năng khiến anh phải hối hận - Ảnh 1
Tôi bị chồng phản bội mà cứ nghĩ rằng mình đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Vì anh là tình đầu nên tôi cảm giác đó là tình yêu. Lấy được một người mình yêu và cũng yêu mình thì đó được xem là điều vô cùng hạnh phúc rồi. Nhưng giờ nghĩ lại thấy chuyện đó thật buồn cười. Kết hôn mới được 1 năm chồng tôi đã ngoại tình. Lúc này chúng tôi chưa có con cái. Mặc dù không có gì để ràng buộc nhưng tôi cũng không thể dễ dàng ly hôn với anh ta. Nếu như tôi đồng ý ly hôn như vậy hóa ra lại quá nhân từ với họ.

Kỳ thực tôi không hề muốn đấu đá với họ, tôi chỉ muốn nhanh chóng ly hôn. Nhưng họ lại đối xử quá đáng khiến tôi không thể chịu đựng được nữa. Vì muốn ly hôn chồng tôi tìm đủ mọi cách ép buộc tôi ký đơn. Còn cô nhân tình thì suốt ngày gọi điện quấy rối. Cô ta còn mắng tôi không có sức hút, vì vậy mới không thể giữ được người đàn ông của mình.

Sau đó mọi chuyện càng ngày càng lớn, mọi người trong công ty tôi đều biết chồng tôi ngoại tình. Tôi vô cùng xấu hổ. Tôi đồng ý ly hôn nhưng có điều kiện, chồng tôi phải cho tôi 1 tỷ, còn những cái khác tôi không cần đến. Vì muốn nhanh chóng sống với người phụ nữ đang mang thai kia nên chồng tôi đã đồng ý điều kiện đó. Đợi có đủ tiền tôi lập tức ký đơn.

Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vì sống trong cùng một thị trấn nên người đàn bà kia thường xuyên làm phiền tôi, đi đến đâu cũng nói xấu tôi. Cô ta tự cho mình là người bị hại, chửi tôi thủ đoạn nên mới lấy số tiền lớn đó.

Mọi người trong công ty tôi bắt đầu để ý đến. Ngay cả lãnh đạo cũng nghi ngờ nhân phẩm của tôi. Sau đó không còn cách nào khác tôi phải chủ động nghỉ việc. Cô ta nói tôi thủ đoạn. Được thôi, tôi sẽ để cô ta thấy tôi thủ đoạn đến mức độ nào.

Anh có quyền phản bội hôn nhân thì tôi cũng có khả năng khiến anh phải hối hận - Ảnh 2
Tôi không phải là người đàn bà thủ đoạn nhưng cũng không phải là cô gái dễ bắt nạt - Ảnh minh họa: Internet

Tôi dò la được thông tin chồng cũ của người phụ nữ này là một tay nghiện cờ bạc, nợ rất nhiều tiền. Cũng chính vì điều này người đàn bà đó mới ly hôn với anh ta. Tôi tìm cách lấy được số điện thoại của anh ta và dần dần tiếp cận. Trong những lần nói chuyện tôi cố ý để lộ thông tin về người phụ nữ đó. Tôi ngầm thông báo cho người đàn ông kia rằng giờ đây cô ta có rất nhiều tiền. Tôi biết anh ta sẽ hành động nhanh thôi.

Chỉ hai ngày sau, tôi nghe những người hàng xóm cũ kể lại, người đàn ông đó đã đến nhà và uy hiếp vợ mới của chồng tôi. Anh ta có giữ những bí mật mà người phụ nữ này không muốn nói ra. Anh ta đòi 300 triệu nếu cô ta vẫn muốn giữ bí mật đó. Không có đủ tiền đưa cho anh ta, vậy là anh ta nói toàn bộ sự thật với chồng cũ của tôi. Nghe đâu cô ấy và chồng cũ của tôi giờ đây sống cũng chẳng hạnh phúc gì. Biết được điều này tôi vô cùng thỏa mãn. Thực ra tôi không phải là người thủ đoạn nhưng cũng không phải ngốc. Một khi ai đó đối xử với tôi không ra gì, tôi cũng sẽ dùng cách này khiến họ chịu quả báo.

Tại sao đàn bà càng mạnh mẽ hôn nhân càng không hạnh phúc?

Tại sao đàn bà càng mạnh mẽ hôn nhân càng không hạnh phúc?

Đàn ông cần hiểu rằng, phụ nữ phải mạnh mẽ để lấp đầy khoảng trống mà người đàn ông không thể làm.

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