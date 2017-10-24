Xem mắt ba cô gái, cuối cùng tôi cũng biết nguyên nhân vì sao đến giờ họ vẫn ế

Cô gái đầu tiên sinh năm 1989, năm nay đã 28 tuổi. Cô ấy cao hơn tôi, thân hình khá ổn nhưng tướng mạo và công việc cũng bình thường. Tôi và cô ấy quen biết là do đồng nghiệp giới thiệu. Mới gặp mặt cô ấy đã hỏi tôi thu nhập bao nhiêu và công việc thế nào? Đã có xe và có nhà chưa? Tôi nói chưa có xe và cũng chưa có nhà, thu nhập của tôi cũng chỉ khoảng 10 triệu một tháng vậy là cô ấy nói luôn chúng tôi chỉ có thể là bạn bè bình thường thôi. Vì có thiện cảm với cô ấy nên tôi hỏi tại sao không thể làm người yêu? Cô ấy nói tính cách của hai chúng tôi không hợp nhau, cô ấy không có thiện cảm với tôi. Tôi hiểu vì hiện tại mình không có nhà cũng không có xe, không thể mang đến những điều mà cô ấy đang cần nên chúng tôi không thể tiếp tục.

Cô gái thứ hai cũng đã 30 tuổi, là công chức nhà nước, công việc tương đối ổn định. Tôi và cô ấy quen biết thông qua một người bạn học. Khi gặp mặt cô ấy liền nói, vì nể mặt người bạn của tôi lắm nên mới gặp mặt, vì tôi không phù hợp với yêu cầu của cô ấy. Tôi hỏi vậy thì cô ấy có yêu cầu gì với bạn trai của mình? Cô ấy thẳng thắn nói rằng người mà cô ấy muốn phải làm trong cơ quan nhà nước hoặc cũng phải là dân kinh doanh. Nếu làm kinh doanh thì phải làm lớn, còn nếu làm công ăn lương thì phải là quản lý cao cấp của một công ty có tiếng. Tôi chợt nghĩ, vậy thì thôi, dù gì thì tôi cũng không có được những gì cô ấy mong muốn.