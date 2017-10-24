'Tôi có gia đình, có vợ có con, xin cô hãy tha cho tôi'

Tâm sự gia đình 24/10/2017 16:23

Tôi có sự nghiệp ổn định, thu nhập khá cao, có người vợ xinh đẹp, hiền thục, con gái thông minh lanh lợi. Có thể nói tôi có tất cả mọi thứ, một gia đình hạnh phúc mà nhiều người phải mơ ước.

Nhưng do một giây phút lầm lỡ tôi đã đánh mất bản thân. Tôi phản bội hôn nhân, đi chệch quỹ đạo mà lẽ ra tôi không được phép. Chỉ vì một lần lầm lỡ, tôi bị một người phụ nữ đã từng ly hôn đeo bám. Cô ấy muốn tôi phải ly hôn nếu không sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Cô ấy nói rằng: “Thời gian cho anh là một tháng, nếu như anh vẫn như vậy, em sẽ tìm vợ anh để nói chuyện”.

'Tôi có gia đình, có vợ có con, xin cô hãy tha cho tôi' - Ảnh 1
Vì một phút lầm lỡ, tôi sắp đánh mất gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng đã nói với cô ấy: “Tôi có vợ, có con, xin cô hãy tha cho tôi”. Nhưng người đàn bà đó không chịu hiểu và liên tục dùng những lời lẽ uy hiếp tinh thần tôi. Bây giờ tôi vô cùng hối hận. Chỉ vì không khống chế được cảm xúc của mình nên tự tay tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình. Tôi cũng đã từng nghĩ sẽ thú nhận toàn bộ sự thật với vợ nhưng sợ cô ấy không chấp nhận nổi. Tôi sợ cô ấy sẽ rời xa mình. Đây là đoạn tin nhắn người phụ nữ đó dùng để uy hiếp tôi, thực sự giờ đây tôi không biết mình phải làm sao?

- Khi nào anh ly hôn?

- Cô đừng ép tôi, tôi sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Cô đừng làm phiền tôi nữa có được không?

- Bây giờ thấy em làm phiền rồi à? Khi mà anh nằm trên người em sao không thấy phiền?

- Cô hãy tha cho tôi đi, tôi cho cô tiền.

- Em không cần tiền, em yêu anh.

- Chúng ta không có tình yêu, cô đừng phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.

- Em không phá hoại gia đình anh, là do anh tự làm mà.

- Thôi xem như tôi cầu xin cô, tha cho tôi đi.

- Em cũng xin anh, em thật lòng yêu anh, anh ly hôn đi, chúng ta sẽ ở bên nhau.

- Không thể nào.

- Anh cứ nghĩ cho kỹ đi, em cũng sẽ không ép anh. Em sẽ cho anh thời gian một tháng, nếu như anh không nói, em sẽ tìm gặp vợ anh để nói chuyện.

'Tôi có gia đình, có vợ có con, xin cô hãy tha cho tôi' - Ảnh 2
Nếu như vợ tôi biết chuyện này chắc cô ấy sẽ bỏ tôi mà đi, tôi không biết mình phải làm sao bây giờ? - Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ tôi vô cùng hối hận. Tôi trách mình trong phút nông nổi để phải gánh hậu quả như ngày hôm nay. Thực sự tôi không có chút tình cảm gì với người kia nhưng giờ tôi phải gánh trách nhiệm vì lỗi lầm của mình. Tôi không muốn làm tổn thương đến gia đình, vợ con. Nếu như thời gian quay lại, chắc chắn tôi sẽ tránh xa những cám dỗ  đó. Giờ đây tôi đang rất hoang mang, không biết mình phải làm sao để giải quyết cho êm thấm chuyện này.

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