Tại sao đàn bà càng mạnh mẽ hôn nhân càng không hạnh phúc?

Tôi có một người thân hoàn cảnh cũng giống như vậy. Ai cũng nghĩ gả được vào gia đình môn đăng hộ đối là sẽ có được hôn nhân hạnh phúc nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn, cô ấy sống vô cùng mệt mỏi.

Sau khi kết hôn, người phụ nữ nào cũng muốn nhận được sự yêu thương, chăm sóc từ chồng mình. Nhưng cuộc sống thật khó đoán, có những khi bất đắc dĩ bạn phải trở thành người mạnh mẽ để duy trì cuộc sống cho cả gia đình.

Trước khi kết hôn chồng cô là một người rất chăm chỉ, siêng năng nhưng sau khi lấy vợ anh ta như biến thành người khác. Anh ta lười biếng không chịu làm việc mặc dù chỉ mới 26 tuổi. Anh ta để mọi việc lớn nhỏ trong nhà cho vợ giải quyết. Anh ta quan niệm đàn ông lo việc bên ngoài, kiếm tiền về nuôi gia đình còn vợ phải là người chăm lo cho gia đình. Nhưng nếu như sự nghiệp của anh ta thành công thì nói như vậy cũng được. Đàng này công việc của anh ta không ổn định, thường xuyên thất nghiệp, khi tìm được việc thì lại không chịu làm. Suốt một năm trời chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, về sau anh ta thường xuyên ở nhà chơi điện tử, không màng đến chuyện tìm việc làm nữa.

Sau khi sinh con, vợ anh ta ban ngày đi làm, tối về nhà phải nấu nướng chăm nom con cái, mắt thâm quầng lại. Còn anh ta thì việc gì trong nhà cũng không đụng tới.

Kể từ khi có con, kinh tế gia đình eo hẹp, một mình vợ không thể gánh vác nổi sinh hoạt phí của cả nhà. Không còn cách nào khác anh ta mới đi kiếm một công việc tạm thời để lo tiền mua sữa cho con. Thấy không nhờ vả được gì nên ngoài công việc đang làm, cô đã chủ động cùng bạn đầu tư mở một cửa hàng bán đồ uống. Không ngờ 5 năm sau cửa hàng này càng làm càng phát triển, cô nghỉ việc để chuyên tâm kinh doanh. Cô thông minh, chăm chỉ nên cuối năm cũng được chia một khoản tiền khá lớn. Cô thương lượng với chồng việc đổi nhà khác, chồng nói cô tự quyết định. Một mình cô phải lo mọi thứ từ việc tìm nhà, sửa sang, chuyển đồ…trong khi người chồng không phụ giúp bất cứ chuyện gì.

Mỗi lần thương lượng với chồng chuyện gì anh ta đều nói cô muốn làm gì thì làm, dần dần về sau mâu thuẫn ngày một nhiều. Hai người thường xuyên cãi vã. Người chồng nói mình không có địa vị gì trong nhà, còn cô, trong những năm gần đây một mình cô đã phải gánh vác công việc của một người đàn ông. Cô cảm thấy mệt mỏi.

Mọi người đều biết rằng, phụ nữ phải mạnh mẽ phần lớn là do người đàn ông bên cạnh họ kém cỏi. Nếu như người chồng có đủ khả năng thì việc gì phụ nữ phải chịu đựng áp lực lớn như vậy chứ?

Có nhiều người đàn ông thực sự khiến chị em phụ nữ thất vọng. Nhà là của hai người chứ không phải của riêng một người, nếu như không cùng nhau vun đắp thì làm sao có thể thấy được cầu vồng sau cơn mưa? Đối diện với áp lực của vợ, người đàn ông không muốn giải quyết. Đối mặt với trách nhiệm gia đình, người đàn ông tìm cách chạy trốn. Là ai đã khiến một người phụ nữ hiền dịu, xinh đẹp biến thành một người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ như thế? Đàn ông cần hiểu rằng, phụ nữ phải mạnh mẽ để lấp đầy khoảng trống mà người đàn ông không thể làm. Không một ai muốn mình biến thành một người phụ nữ hiếu thắng, nhưng vì người đàn ông phía sau không thể mang đến cảm giác an toàn và hoàn thành trách nhiệm với gia đình nên người phụ nữ mới phải gồng gánh.

Đàn ông luôn oán giận mình không có chút địa vị gì trong gia đình, đó là vì người vợ mạnh mẽ khiến chồng thiếu tự tin. Một khi mâu thuẫn phát sinh, anh ta sẽ nghĩ mình không có vị trí gì trong gia đình này cả.

Một khi đàn ông đã nhìn thấy điều này thì xin các anh hãy bình tâm suy nghĩ. Sau khi hết hôn các anh đã làm được gì cho gia đình này? Nếu như những gì các anh làm quả thực rất nhiều thì tại sao lại không có địa vị? Những gì người vợ phải làm hoàn toàn là do cô ấy đang thay chồng giải quyết mọi chuyện. Còn đàn ông chỉ cần một người phụ nữ dịu dàng mà không chịu hiểu sự vất vả của người phụ nữ là như thế nào. Vì thế, trong hôn nhân, những người phụ nữ quá mạnh mẽ thường không mấy hạnh phúc.