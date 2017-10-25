Tại sao đàn bà càng mạnh mẽ hôn nhân càng không hạnh phúc?

Phụ nữ yêu 25/10/2017 16:02

Đàn ông cần hiểu rằng, phụ nữ phải mạnh mẽ để lấp đầy khoảng trống mà người đàn ông không thể làm.

Sau khi kết hôn, người phụ nữ nào cũng muốn nhận được sự yêu thương, chăm sóc từ chồng mình. Nhưng cuộc sống thật khó đoán, có những khi bất đắc dĩ bạn phải trở thành người mạnh mẽ để duy trì cuộc sống cho cả gia đình.

Tôi có một người thân hoàn cảnh cũng giống như vậy. Ai cũng nghĩ gả được vào gia đình môn đăng hộ đối là sẽ có được hôn nhân hạnh phúc nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn, cô ấy sống vô cùng mệt mỏi.

Tại sao đàn bà càng mạnh mẽ hôn nhân càng không hạnh phúc? - Ảnh 1
Trong hôn nhân, đàn bà càng mạnh mẽ càng không có được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi kết hôn chồng cô là một người rất chăm chỉ, siêng năng nhưng sau khi lấy vợ anh ta như biến thành người khác. Anh ta lười biếng không chịu làm việc mặc dù chỉ mới 26 tuổi. Anh ta để mọi việc lớn nhỏ trong nhà cho vợ giải quyết. Anh ta quan niệm đàn ông lo việc bên ngoài, kiếm tiền về nuôi gia đình còn vợ phải là người chăm lo cho gia đình. Nhưng nếu như sự nghiệp của anh ta thành công thì nói như vậy cũng được. Đàng này công việc của anh ta không ổn định, thường xuyên thất nghiệp, khi tìm được việc thì lại không chịu làm. Suốt một năm trời chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, về sau anh ta thường xuyên ở nhà chơi điện tử, không màng đến chuyện tìm việc làm nữa.

Sau khi sinh con, vợ anh ta ban ngày đi làm, tối về nhà phải nấu nướng chăm nom con cái, mắt thâm quầng lại. Còn anh ta thì việc gì trong nhà cũng không đụng tới. 

Kể từ khi có con, kinh tế gia đình eo hẹp, một mình vợ không thể gánh vác nổi sinh hoạt phí của cả nhà. Không còn cách nào khác anh ta mới đi kiếm một công việc tạm thời để lo tiền mua sữa cho con. Thấy không nhờ vả được gì nên ngoài công việc đang làm, cô đã chủ động cùng bạn đầu tư mở một cửa hàng bán đồ uống. Không ngờ 5 năm sau cửa hàng này càng làm càng phát triển, cô nghỉ việc để chuyên tâm kinh doanh. Cô thông minh, chăm chỉ nên cuối năm cũng được chia một khoản tiền khá lớn. Cô thương lượng với chồng việc đổi nhà khác, chồng nói cô tự quyết định. Một mình cô phải lo mọi thứ từ việc tìm nhà, sửa sang, chuyển đồ…trong khi người chồng không phụ giúp bất cứ chuyện gì.

Mỗi lần thương lượng với chồng chuyện gì anh ta đều nói cô muốn làm gì thì làm, dần dần về sau mâu thuẫn ngày một nhiều. Hai người thường xuyên cãi vã. Người chồng nói mình không có địa vị gì trong nhà, còn cô, trong những năm gần đây một mình cô đã phải gánh vác công việc của một người đàn ông. Cô cảm thấy mệt mỏi.

Mọi người đều biết rằng, phụ nữ phải mạnh mẽ phần lớn là do người đàn ông bên cạnh họ kém cỏi. Nếu như người chồng có đủ khả năng thì việc gì phụ nữ phải chịu đựng áp lực lớn như vậy chứ?

Tại sao đàn bà càng mạnh mẽ hôn nhân càng không hạnh phúc? - Ảnh 2
Đàn ông kém cỏi chính là nguyên nhân khiến phụ nữ phải mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người đàn ông thực sự khiến chị em phụ nữ thất vọng. Nhà là của hai người chứ không phải của riêng một người, nếu như không cùng nhau vun đắp thì làm sao có thể thấy được cầu vồng sau cơn mưa? Đối diện với áp lực của vợ, người đàn ông không muốn giải quyết. Đối mặt với trách nhiệm gia đình, người đàn ông tìm cách chạy trốn. Là ai đã khiến một người phụ nữ hiền dịu, xinh đẹp biến thành một người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ như thế? Đàn ông cần hiểu rằng, phụ nữ phải mạnh mẽ để lấp đầy khoảng trống mà người đàn ông không thể làm. Không một ai muốn mình biến thành một người phụ nữ hiếu thắng, nhưng vì người đàn ông phía sau không thể mang đến cảm giác an toàn và hoàn thành trách nhiệm với gia đình nên người phụ nữ mới phải gồng gánh.

Đàn ông luôn oán giận mình không có chút địa vị gì trong gia đình, đó là vì người vợ mạnh mẽ khiến chồng thiếu tự tin. Một khi mâu thuẫn phát sinh, anh ta sẽ nghĩ mình không có vị trí gì trong gia đình này cả.

Một khi đàn ông đã nhìn thấy điều này thì xin các anh hãy bình tâm suy nghĩ. Sau khi hết hôn các anh đã làm được gì cho gia đình này? Nếu như những gì các anh làm quả thực rất nhiều thì tại sao lại không có địa vị? Những gì người vợ phải làm hoàn toàn là do cô ấy đang thay chồng giải quyết mọi chuyện. Còn đàn ông chỉ cần một người phụ nữ dịu dàng mà không chịu hiểu sự vất vả của người phụ nữ là như thế nào. Vì thế, trong hôn nhân, những người phụ nữ quá mạnh mẽ thường không mấy hạnh phúc.

Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 44 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này