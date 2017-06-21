Nguyên nhân đàn ông luôn thích đàn bà đã có gia đình

Tâm sự gia đình 21/06/2017 16:54

Đàn ông nên giữ gìn và chăm sóc những gì mình đang có còn hơn đi nhòm ngó vợ người khác, có lẽ đối với anh ta người phụ nữ bên cạnh thật bình thường, nhưng với người đàn ông khác cô ấy lại là báu vật.

Đàn ông, bất luận là đã có gia đình hay chưa, họ luôn có hứng thú đặc biệt với phụ nữ đã có gia đình. Trong côngt? việc cũng như trong cuộc sống, đàn ông đều vây quanh những người phụ nữ ấy mà quên mất những người phụ nữ đang bên cạnh mình. Vậy sức hút nào từ phụ nữ đã có gia đình kiến đàn ông mê mệt như vậy?

Nguyên nhân đàn ông luôn thích đàn bà đã có gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự trưởng thành

Phụ nữ khoảng 30 tuổi và đã có gia đình, đây là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Ở thời điểm này, sự trưởng thành về mọi mặt của người phụ nữ được ví như một đóa hoa đang nở vô cùng diễm lệ, và tràn đầy sức hút.

Cơ thể đầy đặn cùng đường cong quyến rũ, phụ nữ đã có gia đình không còn sự thẹn thùng hay đỏng đảnh của những cô gái mới lớn. Họ biết chọn đồ, trang điểm để trông mình xinh đẹp nhất. Chính vì vậy, đàn ông luôn thích sự mặn mà của phụ nữ đã có gia đình.

Kinh nghiệm

Đàn bà đã có gia đình thường có nhiều kinh nghiệm tình trường và được hôn nhân mài dũa. Chính vì vậy, họ rất giỏi nắm bắt tâm lý đàn ông, nếu như một khi họ đã muốn quyến rũ, thì đàn ông rất khó thoát khỏi.

Ở giai đoạn này, họ có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, họ không còn giống như khi 20 tuổi, non nớt, hiếu kỳ hoặc tò mò tìm hiểu về đời sống tình dục cũng như tình yêu. Ở độ tuổi 30, phụ nữ có đầy đủ những kinh nghiệm đó. Điều này càng kích thích đàn ông nhiều hơn.

Nguyên nhân đàn ông luôn thích đàn bà đã có gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đứng núi này trông núi kia

Đàn ông thường không nhận thấy những gì quý giá trước mắt mình, họ có tư tưởng so sánh, đứng núi này trông núi nọ. Họ luôn cảm thấy người phụ nữ bên cạnh mình không đủ hấp dẫn, không đẹp bằng những người phụ nữ khác. Trên thực tế, phụ nữ đều giống nhau, chỉ có điều đàn ông không nhận ra đó là, ở bên nhau nhiều, quá quen rồi nên thấy bình thường. Đàn ông luôn muốn tìm kiếm những gì mới mẻ mà tưởng rằng đó là hoàn mỹ. Đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến đàn ông luôn thích những phụ nữ đã có gia đình.

Vì vậy, đàn ông nên giữ gìn và chăm sóc những gì mình đang có còn hơn đi nhòm ngó vợ người khác, có lẽ đối với anh ta người phụ nữ bên cạnh thật bình thường, nhưng với người đàn ông khác cô ấy lại là báu vật.

 

Khi phụ nữ không còn khờ dại và bồng bột...

Khi phụ nữ không còn khờ dại và bồng bột...

Khi đến tuổi trung niên, phụ nữ đã không còn khờ dại, bên cạnh những kinh nghiệm và sự trưởng thành, ở họ không còn sự non nớt, bồng bột của tuổi trẻ nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 57 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 57 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới