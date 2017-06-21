Nguyên nhân đàn ông luôn thích đàn bà đã có gia đình

Đàn ông, bất luận là đã có gia đình hay chưa, họ luôn có hứng thú đặc biệt với phụ nữ đã có gia đình. Trong công t? vi ệc cũng như trong cuộc sống, đàn ông đều vây quanh những người phụ nữ ấy mà quên mất những người phụ nữ đang bên cạnh mình. Vậy sức hút nào từ phụ nữ đã có gia đình kiến đàn ông mê mệt như vậy?

Phụ nữ khoảng 30 tuổi và đã có gia đình, đây là giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Ở thời điểm này, sự trưởng thành về mọi mặt của người phụ nữ được ví như một đóa hoa đang nở vô cùng diễm lệ, và tràn đầy sức hút.

Cơ thể đầy đặn cùng đường cong quyến rũ, phụ nữ đã có gia đình không còn sự thẹn thùng hay đỏng đảnh của những cô gái mới lớn. Họ biết chọn đồ, trang điểm để trông mình xinh đẹp nhất. Chính vì vậy, đàn ông luôn thích sự mặn mà của phụ nữ đã có gia đình.

Kinh nghiệm

Đàn bà đã có gia đình thường có nhiều kinh nghiệm tình trường và được hôn nhân mài dũa. Chính vì vậy, họ rất giỏi nắm bắt tâm lý đàn ông, nếu như một khi họ đã muốn quyến rũ, thì đàn ông rất khó thoát khỏi.

Ở giai đoạn này, họ có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, họ không còn giống như khi 20 tuổi, non nớt, hiếu kỳ hoặc tò mò tìm hiểu về đời sống tình dục cũng như tình yêu. Ở độ tuổi 30, phụ nữ có đầy đủ những kinh nghiệm đó. Điều này càng kích thích đàn ông nhiều hơn.

Đứng núi này trông núi kia

Đàn ông thường không nhận thấy những gì quý giá trước mắt mình, họ có tư tưởng so sánh, đứng núi này trông núi nọ. Họ luôn cảm thấy người phụ nữ bên cạnh mình không đủ hấp dẫn, không đẹp bằng những người phụ nữ khác. Trên thực tế, phụ nữ đều giống nhau, chỉ có điều đàn ông không nhận ra đó là, ở bên nhau nhiều, quá quen rồi nên thấy bình thường. Đàn ông luôn muốn tìm kiếm những gì mới mẻ mà tưởng rằng đó là hoàn mỹ. Đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến đàn ông luôn thích những phụ nữ đã có gia đình.

Vì vậy, đàn ông nên giữ gìn và chăm sóc những gì mình đang có còn hơn đi nhòm ngó vợ người khác, có lẽ đối với anh ta người phụ nữ bên cạnh thật bình thường, nhưng với người đàn ông khác cô ấy lại là báu vật.