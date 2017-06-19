Thứ tình yêu vụng trộm sẽ kéo dài được bao lâu?

Tâm sự gia đình 19/06/2017 17:32

Nhưng khi cô ấy xuất hiện, vẻ đẹp của cô ấy đã hút hồn tôi, đã lâu rồi tôi mới có lại cảm giác trái tim đập lạc nhịp. Có lẽ tôi đã yêu cô ấy.

Khi chưa gặp cô ấy tôi có một cuộc sống rất bình thường, cuộc hôn nhân 3 năm và có một cậu con trai, công việc hàng ngày cũng cứ thế trôi qua. Nhưng khi cô ấy xuất hiện, vẻ đẹp của cô ấy đã hút hồn tôi, đã lâu rồi tôi mới có lại cảm giác trái tim đập lạc nhịp. Có lẽ tôi đã yêu cô ấy.

Rất nhiều người sẽ nói tôi là một thằng đàn ông tồi, không quan tâm vợ mình mà lại đi yêu kẻ thứ ba. Tôi thừa nhận, chuyện tình cảm giữa vợ chồng tôi không có gì để nói, đều do hai bên gia đình vun vén mới tiến đến hôn nhân. Lúc đó tôi cho rằng, tình cảm bồi dưỡng trước và sau hôn nhân đều như nhau thôi. Nhưng tôi đã sai lầm, mặc dù sống chung 3 năm và có con với nhau nhưng tôi vẫn không có tình cảm với vợ, thậm chí tôi còn cho rằng vợ chỉ là bảo mẫu nấu cơm, chăm sóc con cái mà thôi.

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Hình minh họa: Internet

Năm thứ 4 của cuộc hôn nhân tôi bắt đầu ngoại tình, người thứ 3 cũng giống tôi, cô ấy có gia đình nhưng chưa sinh con. Ở cạnh nhau, chúng tôi vô cùng vui vẻ, cùng có nhiều sở thích chung, tình yêu vụng trộm này ngày càng nở rộ. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi và người thứ 3 đi quá giới hạn. Sau lần đầu tiên, cả hai đều cảm thấy hối hận và tội lỗi. Nhưng cả hai vẫn lao vào nhau như con thiêu thân.

Người thứ ba nói với tôi rằng hay là cả hai cùng ly hôn rồi tái hôn lại với nhau, như vậy sẽ không còn phải vụng trộm nữa. Khi nghe đề xuất này, tôi chưa vội đồng ý ngay và cần thời gian suy nghĩ thêm. Khi về đến nhà nhìn bóng hình vợ chăm sóc gia đình nhỏ, trong thâm thâm tôi không nỡ, cho dù không có tình cảm thì cô ấy cũng đã trở thành người nhà, không thể vứt bỏ người nhà của mình.

Sau khi có quyết định của mình, tôi gọi điện cho người thứ 3, cô ấy nói hiểu suy nghĩ của tôi, chúng tôi thỏa thuận với nhau, vẫn sẽ vụng trộm nhưng không ly hôn. Những lần hẹn hò sau đó tôi thường nói với vợ là phải tăng ca còn cô ấy nói với chồng mình là đến nhà bạn thân. Cảm giác vụng trộm, lén lút nhưng cả hai đều vô cùng hạnh phúc.

Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài khoảng nửa năm, giấy không bọc được lửa, một lần đặt phòng trong khách sạn, một người bạn của chồng cô ấy đã phát hiện đồng thời chụp hình rồi gửi cho chồng cô ấy. Người con gái tôi yêu bị chồng đuổi ra khỏi nhà, người đàn ông đó còn đến nhà tôi làm ầm ĩ. Lúc này, vợ tôi mới biết sự thật, hóa ra suốt nửa năm qua cô ấy đã bị tôi lừa dối mà không hề biết. Không thể tha thứ cho tôi, vợ ôm con về nhà mẹ đẻ và đề nghị li hôn. Gia đình tôi đều đứng về phía vợ và chửi mắng tôi không xứng đáng làm chồng, làm cha.

Thứ tình yêu vụng trộm sẽ kéo dài được bao lâu? - Ảnh 2
Hình minh họa: Internet

Sau khi li hôn, tôi vẫn một lòng đi tìm người phụ nữ kia, cô ấy cũng vừa li hôn. Tưởng rằng với tình yêu của mình, tôi và cô ấy sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Nhưng không, cô ấy chửi vào mặt tôi rằng, chính là tôi đã hại cô ta trắng tay, bây giờ cô ấy không có gì nữa thì yêu với đương gì. Cô ấy chưa từng yêu tôi, chỉ vì chồng bị yếu sinh lý nên cô ta tìm kiếm, vụng trộm bên ngoài để thỏa mãn nhu cầu dục vọng của mình. Tôi đã mù quáng khi đánh đổi gia đình để lấy một thứ không đáng.

Khi còn chìm đắm trong tình yêu, những kích thích, sự lén lút sẽ khiến người trong cuộc cho rằng đó chính là hạnh phúc. Nhưng những cuộc tình vụng trộm như thế này chẳng thể kéo dài được lâu, cái giá phải trả có lẽ là hạnh phúc và sự ân hận của cả một đời.

 

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