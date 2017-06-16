Đàn bà gả nhầm chồng, đàn ông lấy nhầm vợ...

Tâm sự gia đình 16/06/2017 16:56

Đối với một người phụ nữ, lấy đúng người sẽ thay đổi vận mệnh, còn gả sai người sẽ làm lỡ dở cả một đời.

Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời của người phụ nữ, vận mệnh cả đời của người đàn bà thường có quan hệ mật thiết với người đàn ông mà họ chọn. Gả cho người đàn ông như thế nào, phụ nữ sẽ trở thành người như thế ấy.

Từ cách ăn mặc, trang điểm đến cách sống của người phụ nữ đều có thể dễ dàng biết được người chồng của cô ta tốt hay xấu.

Đàn bà gả nhầm chồng, đàn ông lấy nhầm vợ... - Ảnh 1
Hình minh họa: Internet

Đối với một người phụ nữ mà nói, nếu như một khi đã chọn nhầm chồng điều đó đồng nghĩa với việc hủy đi tương lai của chính mình. Lấy đúng người sẽ thay đổi vận mệnh, còn gả sai người sẽ làm lỡ dở cả một đời. Nếu như phụ nữ muốn lựa chọn người khác sau ly hôn thì sức cạnh tranh của “đàn bà đã cũ” không thể bằng những cô gái trẻ đẹp chưa chồng.

Nhưng, dân gian lại có câu nói đại ý là chọn sai chồng sẽ hủy một đời còn chọn sai vợ sẽ hại cả ba thế hệ. Hiểu một cách sâu sắc câu nói này sẽ biết được trong hôn nhân, nếu chọn sai người, đàn bà hay đàn ông sẽ là người thảm hơn. Cho dù phụ nữ có lấy sai chồng thì nhiều nhất cô ấy cũng chỉ bị ảnh hưởng hạnh phúc một đời thôi. Còn đàn ông, nếu lấy sai vợ điều này sẽ hủy hoại đến cả ba đời.

Vai trò của một người phụ nữ là vô cùng to lớn, nói một cách khác, đối với một người đàn ông, người mẹ quyết định đến hạnh phúc tuổi thơ của anh ấy, người vợ quyết định sự thành bại trong sự nghiệp của anh ta, còn người con dâu sẽ quyết định đến chất lượng cuộc sống khi tuổi đã về già.

Đàn bà gả nhầm chồng, đàn ông lấy nhầm vợ... - Ảnh 2
Hình minh họa: Internet

Trong gia đình, người phụ nữ thường gánh trách nhiệm chăm sóc người già, nuôi dưỡng, giáo dục con cháu, đồng thời người phụ nữ cũng có vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của người chồng.

Một người phụ nữ nếu cố gắng vun vén thì gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng nếu với một người phục nữ lười biếng, ham hư vinh, thiếu hiểu biết và vô cùng ích kỷ thì cho dù đàn ông có nỗ lực thế nào cũng không thể khiến gia đình yên ấm được.

Việc dạy dỗ con cháu chính là tấm gương phản chiếu rõ nhất nhân phẩm người phụ nữ, nếu như trong vấn đề dạy con, người phụ nữ quá nhu nhược và yêu mù quáng sẽ khiến đứa trẻ nghịch ngợm, coi trời bằng vung. Còn nếu như quá cứng nhắc, độc đoán sẽ khiến đứa trẻ ngày càng nhút nhát.

Chính vì vậy, đàn bà chọn sai chồng, cô ấy sẽ lỡ dở hạnh phúc một đời, đàn ông chọn sai vợ, gia đình anh ta sẽ bị hủy hoại ba thế hệ.

 

Mẫu phụ nữ cho dù lấy ai đều hạnh phúc

Mẫu phụ nữ cho dù lấy ai đều hạnh phúc

Hôn nhân mỹ mãn đó chính là khi lấy anh ấy rồi, bạn sẽ không bao giờ đi đố kỵ với người khác nữa.

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