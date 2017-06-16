Nếu là người bình thường, họ sẽ không bao giờ liên tục thay trang phục, đặc biệt là những bồ đồ ôm sát cơ thể. Nếu như, người phụ nữ của bạn thường liên tục thay trang phục thì bạn hãy chú ý nhé, có lẽ bên ngoài cô ấy đã để ý đến anh chàng nào đó rồi.

Tính cách phụ nữ thường nội tâm, kỹ càng. Nếu như bên ngoài có chuyện gì đó giấu giếm, nhất định cô ấy sẽ có biểu hiện không tự tại, thường thay đổi vô cớ, dường như là biến thành một người khác vậy.

Quan hệ với bạn không còn thân mật nữa

Nếu như một người phụ nữ bên ngoài có người khác, về nhà cô ấy không còn thân mật với bạn như trước nữa. Đôi khi cô ấy còn cảm thấy phiền phức vì bạn mặc dù bạn không làm gì sai.

Có gì đó giấu giếm

Tất cả những việc cô ấy làm đều không muốn cho bạn biết, mỗi khi ra ngoài đều tỏ thái độ vô cùng bí mật, cô ấy sẽ không nói cho bạn địa điểm, gọi điện thoại cũng tỏ ra vô cùng thận trọng dường như sợ bạn nghe thấy điều gì đó.

Một gia đình hạnh phúc hay không hạnh phúc 80% quyền quyết định thuộc về người phụ nữ. Một người phụ nữ thông minh là người mang lại hạnh phúc cho mình đồng thời cũng mang lại hạnh phúc cho người đàn ông của mình.

Phía sau một người đàn ông thành công luôn có bóng hình của người phụ nữ tốt, vì vậy phụ nữ nên trân trọng những gì mình đang có. Làm việc gì lén lút đều để lại dấu vết, để có được một cái gì đó đều phải đánh đổi, đôi khi phải đánh đổi hạnh phúc mà bạn đang có.

Đàn bà, đàn ông một khi đã kết hôn rồi hãy trân trọng những gì mình đang có, hãy tôn trọng sự lựa chọn của mình cũng như tôn trọng bạn đời, đừng đánh lừa đối phương để rồi phải trả giá, cái giá phải trả đôi khi là gia đình cùng những vết thương không bao giờ lành lại. Vì vậy chúng ta hãy gạt sang một bên những ham muốn cá nhân, hãy sống với những gì mình đang có, không nên đứng núi này trông núi nọ, đến cuối cùng, người nhận đau thương không chỉ một mình bạn mà còn khiến người thân, con cái vì bạn mà trải qua một cuộc sống không bình yên.