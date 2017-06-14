Mẫu phụ nữ cho dù lấy ai đều hạnh phúc

Hôn nhân mỹ mãn đó chính là khi lấy anh ấy rồi, bạn sẽ không bao giờ đi đố kỵ với người khác nữa.

Hạnh phúc không phải là nhà bạn to thế nào mà là tiếng cười trong ngôi nhà đó hạnh phúc ra sao. Chạy xe sang không phải là hạnh phúc mà hạnh phúc chính là bạn lái xe về nhà an toàn. Hạnh phúc không phải là vợ bạn xinh đẹp nhường nào mà đó chính là nụ cười trên khuôn mặt cô ấy rạng rỡ thế nào.

Trên đời này có một hình mẫu phụ nữ cho dù lấy ai đi chăng nữa họ đều có được hạnh phúc. Những người phụ nữ này họ sẽ không bao giờ đố kỵ với hôn nhân của người khác, họ chỉ chăm lo cuộc sống trong gia đình nhỏ của mình để mỗi ngày qua đi đều là một ngày ý nghĩa và hạnh phúc. Hôn nhân chín muồi có lẽ sẽ phải đi cùng với trách nhiệm và nghĩa vụ, phụ nữ không ngoan sẽ không dễ dàng ngưỡng mộ hôn nhân của người khác, đồng thời cũng không xem nhẹ bản thân. Nếu cô ấy có hoàng tử thì bạn cũng có kỵ sĩ của riêng bạn. Có thể bạn sẽ bị hấp dẫn bởi vương miện trên đầu cô ấy nhưng bạn tuyệt đối không nên đố kỵ vì bạn biết được cái giá của việc đội vương miện đó trên đầu.

Trên thế giới này, có lẽ tất cả mọi thứ đều giống nhau, khi bạn có được một thứ gì đó điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất đi một thứ khác. Hôn nhân cũng như vậy, đó là một quy luật mãi mãi không thể thay đổi. Nếu như cứ mù quáng so sánh và ganh tỵ với người khác, cái mà bạn có được sẽ là gì? Có lẽ cái bạn có được duy nhất chỉ là sự phiền não dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Một tình yêu đẹp đó chính là khi có bạn rồi, anh ấy sẽ có tất cả hạnh phúc. Hôn nhân mỹ mãn đó chính là khi lấy anh ấy rồi, bạn sẽ không bao giờ đi đố kỵ với người khác nữa. Có lẽ đây là đạo lý mà rất nhiều phụ nữ cũng như nam giới “tạm quên”. Nhưng đúng vậy, nếu bạn dùng hôn nhân của mình để so sánh với những người khác thì cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Bất kỳ phụ nữ nào lĩnh hội được điều này, hôn nhân của họ sẽ mãi mãi hạnh phúc, họ sẽ trở thành hình mẫu phụ nữ cho dù có lấy bất cứ ai đi chăng nữa đều hạnh phúc.

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