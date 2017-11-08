Cuộc sống địa ngục của người vợ chấp nhận tha thứ cho chồng ngoại tình

Tâm sự gia đình 08/11/2017 16:33

Phụ nữ đau khổ nhất không phải là lúc phát hiện ra chuyện chồng ngoại tình mà là quá trình một mình đối mặt với mọi vấn đề sau đó.

Phụ nữ thường rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi đối diện với chuyện chồng ngoại tình. Không chấp nhận tha thứ thì sẽ mất gia đình, còn nếu như đồng ý tha thứ thì lại giống như đang tra tấn chính bản thân mình. Cảm giác đó giống như tảng đá lăn trước mặt bạn, hoặc bạn phải tránh được hoặc nó sẽ đè bẹp bạn.

Tôi và chồng gặp gỡ vào năm 2010. Cả hai đều có những thú vui và sở thích giống nhau. Cứ như thế chúng tôi có tình cảm và sau đó thành vợ chồng.

Cuộc sống địa ngục của người vợ chấp nhận tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh 1
Chỉ hai tháng sau khi kết hôn anh đã bắt đầu tìm thú vui từ bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Khi mang thai tháng thứ 6, tôi phát hiện trong ví của chồng có thẻ hội viên của một khách sạn. Đặc biệt là khách sạn này tôi chưa bao giờ tới, nó nằm ngay trong thành phố chúng tôi đang sống. Anh từng nói rằng trước khi quen tôi anh chưa đi khách sạn với cô gái nào.

Tôi lên website của khách sạn rồi đánh tên chồng vào. Tôi thử rất nhiều mật khẩu nhưng đều không đúng. Cuối cùng tôi nhập ngày sinh nhật của mình … mật khẩu chính xác. Đêm hôm đó là đêm tôi đau khổ nhất kể từ khi kết hôn. Nhật ký dữ liệu hiện ra, chỉ hai tháng sau khi chúng tôi kết hôn là anh bắt đầu đăng ký mở phòng ở khách sạn này. Thời gian thường bất định, có lúc buổi trưa, có khi buổi tối. Nếu là buổi tối thường là lúc 8 giờ tối. Tôi đoán rằng anh tranh thủ giờ nghỉ trưa và thời gian sau khi tan sở để mở phòng. Nếu anh không hẹn gái thì còn làm gì ở khách sạn chứ?

Mặc dù như vậy, trong thời gian tôi mang thai anh chưa một lần về nhà sau 10 giờ tối. Tại sao mật khẩu của tấm thẻ này lại là sinh nhật tôi chứ? Anh ngoại tình còn lấy ngày sinh nhật tôi làm mật khẩu để làm gì? Tôi như con thú bị thương. Thì ra tôi bị lừa gạt suốt thời gian qua mà không hề hay biết.

Tôi không thể đoán được anh làm như vậy là do nhu cầu giải quyết sinh lý hay là do anh đã không còn yêu tôi nữa. Tối đó đợi anh về, tôi đã cãi nhau với anh. Anh chỉ im lặng. Đến ngày thứ hai anh cầu xin tôi tha thứ. Anh nói anh làm như vậy chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý chứ vẫn còn yêu tôi. Tôi nghĩ đến đứa con trong bụng nên lựa chọn tha thứ cho anh.

Nhưng trên thực tế tôi phát hiện ra rằng tôi vẫn sợ hãi. Ngày nào tôi cũng kiểm tra quần áo mà anh thay ra. Hôm nào quá giờ mà anh chưa về là tôi lại lên kiểm tra xem hôm nay anh có đặt phòng ở khách sạn đó không. Đến tối đợi anh ngủ rồi tôi kiểm tra ví của anh xem có những tấm thẻ khách sạn khác nữa không? Bên cạnh đó tôi kiểm tra xem điện thoại, Facebook, Zalo… của anh xem có những cuộc nói chuyện với người lạ hay không? Khi anh mua quà tặng tôi, tôi nghi ngờ có phải anh đã làm gì có lỗi không mà phải lấy lòng tôi như thế? Tôi chán ghét chính bản thân mình, tôi muốn tìm ai đó nói chuyện…

Cuộc sống địa ngục của người vợ chấp nhận tha thứ cho chồng ngoại tình - Ảnh 2
Phụ nữ đau khổ nhất chính là khi phải đối diện với chồng và chính bản thân mình sau khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Những ai chưa trải qua việc này sẽ không thể nào biết được, phụ nữ đau khổ nhất không phải là lúc phát hiện ra chuyện chồng mình ngoại tình mà là quá trình một mình phải đối diện với mọi vấn đề sau đó.

Lòng tôi rối bời. Tôi không muốn từ bỏ hôn nhân, tôi cũng không nỡ để con không có được một gia đình hoàn chỉnh nhưng lại không thể nào tin tưởng những thứ mà anh thề thốt. Không biết rằng sau này anh có lại tiếp tục phạm phải lỗi lầm giống thế này hay không?

Đây là lý do dù hết tình cảm nhưng đàn ông vẫn không muốn ly hôn

Đây là lý do dù hết tình cảm nhưng đàn ông vẫn không muốn ly hôn

Rất nhiều ông chồng mặc dù đã ngoại tình hoặc không còn tình cảm với vợ nữa nhưng vẫn không hề muốn ly hôn. Vậy đâu là lý do?

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình hôn nhân không hạnh phúc bắt quả tang chồng ngoại tình kiểm tra đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới