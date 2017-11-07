Đây là lý do dù hết tình cảm nhưng đàn ông vẫn không muốn ly hôn

Tâm sự gia đình 07/11/2017 16:00

Rất nhiều ông chồng mặc dù đã ngoại tình hoặc không còn tình cảm với vợ nữa nhưng vẫn không hề muốn ly hôn. Vậy đâu là lý do?

Sợ mất thể diện

Một người đàn ông khi đã ly hôn dù ít hay nhiều cũng đều ảnh hưởng đến hình tượng và thể diện của họ. Đàn ông có chút thành công ngoài xã hội đặc biệt chú ý đến chuyện xây dựng hình tượng với tất cả mọi người. Họ luôn muốn thể hiện mình có một gia đình hạnh phúc, như vậy họ sẽ được đánh giá cao về mọi mặt.

Đây là lý do dù hết tình cảm nhưng đàn ông vẫn không muốn ly hôn - Ảnh 1
Mặc dù đã hết tình cảm nhưng đàn ông không muốn ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Muốn tránh một số phiền phức

Nếu như ly hôn đàn ông sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề. Bên nhà vợ có thể gây phiền phức cho anh ta, bố mẹ đẻ sẽ tìm anh ta để giảng giải đạo lý. Rất nhiều người sẽ tìm đến họ để khuyên giải và đôi khi còn có những lời khó nghe như phải chăng bạn đã ngoại tình nên mới ly hôn?

Vì con cái

Trong hôn nhân người lớn quyết định chuyện gì thì con cái luôn thiệt thòi nhất. Đối mặt với ly hôn, thứ mà người đàn ông không thể buông bỏ đó chính là con cái. Bất luận thế nào, dòng máu chảy trong người đứa con cũng có một nửa là của người chồng. Nếu như ly hôn, ai sẽ nuôi con? Sau này con sẽ gọi ai là bố. Khi đối diện với hiện thực này, không một người đàn ông nào dám đối mặt. Họ đều cảm thấy vô cùng khó chịu với vấn đề này.

Sợ bị chia đôi tài sản

Phần nhiều gia đình hiện nay, thu nhập chính do người chồng mang về còn người phụ nữ có trách nhiệm chăm sóc con cái. Nếu ly hôn toàn bộ tài sản được hình thành sau khi kết hôn sẽ được chia đôi cho cả hai người, chính vì thế người đàn ông xem như mất đi một nửa tài sản.

Đây là lý do dù hết tình cảm nhưng đàn ông vẫn không muốn ly hôn - Ảnh 2
Có nhiều lý do khiến đàn ông không thể nói ra hai từ ly hôn với vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sẽ không chủ động nói ly hôn

Tuyệt đại đa số đàn ông đều không chủ động mở miệng nói ly hôn, họ sẽ dành lời này cho phụ nữ. Trong mắt đàn ông, cho dù có ly hôn đi chăng nữa họ cũng cố gắng giữ được chút tình cảm cuối cùng dành cho đối phương. Họ không bao giờ muốn làm mọi việc quá tuyệt tình với người phụ nữ đã từng đầu ấp tay gối.

Có lẽ vì những lý do trên đây mà mặc dù ngoại tình hoặc đã hết tình cảm với vợ nhưng đàn ông sẽ không bao giờ muốn chủ động ly hôn.

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Trong tình yêu phụ nữ thường chung thủy hơn đàn ông, nhưng cũng vì thế mà phụ nữ dễ bị tổn thương hơn đàn ông.

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