Có 3 kiểu chồng, nếu lấy được kiểu đầu tiên chứng tỏ bạn tốt số

Còn phụ nữ lại mong muốn mình lấy được người đàn ông có thể dựa dẫm được. Trong mắt phụ nữ đàn ông chia làm ba kiểu chồng, không biết bạn lấy phải kiểu số mấy?

Những ông chồng kiểu này sẽ phụ vợ cùng làm việc nhà, cùng vợ dọn dẹp, nấu ăn, rửa bát… Họ không giống kiểu đại gia khiến vợ mình phải hầu hạ.

Những người đàn ông này đều rất coi trọng sự nghiệp, vì gia đình mà họ không ngừng phấn đấu trong công việc.

Họ rất biết quan tâm đến người khác, đặc biệt là vợ mình. Khi vợ cần họ đều thường xuyên có mặt ở bên cạnh để chia sẻ.

Những ông chồng này hào phóng để vợ tiêu tiền, có những lúc họ còn đi mua sắm với vợ.

Những lúc vợ không có ở bên cạnh, những ông chồng kiểu này cũng không ngoại tình. Trong đầu họ không có suy nghĩ sẽ ngoại tình.

Đặc điểm của những người chồng số 2

Những người đàn ông thuộc nhóm này rất coi trọng sự nghiệp nhưng lại không mấy quan tâm đến gia đình. Họ không chủ động để người phụ nữ của mình tiêu tiền trừ khi vợ yêu cầu.

Họ biết quan tâm đến trạng thái tâm lý của phụ nữ nhưng không bao giờ chủ động giúp vợ làm việc nhà.

Thỉnh thoảng cãi nhau với vợ nhưng kiểu chồng này lại lựa chọn ở cùng người phụ nữ khác. Tuy nhiên họ chỉ tìm kiếm sự an ủi về tinh thần chứ không phải là ngoại tình.

Những người đàn ông kiểu này cũng quan tâm đến vợ và con cái.

Đặc điểm của những người chồng số 3

Những người đàn ông này không có nhu cầu thăng tiến trong công việc, thậm chí họ còn không muốn làm việc. Sống qua được ngày nào thì hay ngày đó, tiền lương của mình cũng không đủ nuôi sống bản thân thì làm sao có thể nuôi sống gia đình được.

Họ không có bản lĩnh gì, về đến nhà thì đánh chửi vợ nhưng một khi đã đi ra ngoài lại rất sĩ diện. Họ thường làm những việc rất mất mặt khi có nhiều người.

Họ thường xuyên cãi nhau với vợ của mình, gặp bất cứ chuyện gì cũng nổi giận với vợ và ám chỉ đó đều là do lỗi của vợ.

Hay chê bai chính vợ mình, động một chút là nổi cáu với phụ nữ. Lúc nào họ cũng tỏ vẻ là một người đàn ông ích kỷ.

Những người đàn ông này không chăm sóc gì cho gia đình, thường xuyên đi sớm về muộn, có những đêm còn không về nhà. Họ có quan hệ mờ ám với người phụ nữ khác ngoài vợ.