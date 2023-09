Bởi vì ngoại tình ảnh hưởng đến hôn nhân rất nhiều nhưng lại có hạnh phúc rất ít. Muốn hạnh phúc trong hôn nhân, cả hai đều cần có sự nỗ lực vun đắp. Ngoại tình trong hôn nhân lại thiếu đi sự chuẩn bị về nội hàm và tâm lý. Vậy nên, có nhiều người đàn ông, sau khi kết hôn với nhân tình rồi lại tiếp tục ngoại tình. Nếu người đàn ông ngoại tình là do nhân tố tâm lý ảnh hưởng đến hành động mà không phải là do hoàn cảnh đưa đẩy, thì những người như vậy sẽ không vì bất kỳ cuộc hôn nhân nào mà dừng bước trước sự kích thích của mình. Cái mà người đàn ông đó theo đuổi không phải là chất lượng của tình cảm mà là do họ không chịu đựng được sự buồn chán, họ luôn tìm kiếm sự mới lạ và kích thích.