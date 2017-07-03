Với đàn ông, một khi nhân tình trở thành vợ, những thói quen và dư chấn của cuộc hôn nhân trước vẫn sẽ còn tồn tại trong tâm trí anh ta một khoảng thời gian. Khi bước vào cuộc hôn nhân mới, đàn ông sẽ có những cảm xúc vô cùng phức tạp, anh ta sẽ ít có hứng thú với những điều mới lạ, có chăng cũng phải mất thời gian khá lâu mới trở lại như trước.

Đàn ông ly hôn và quyết định làm đám cưới với nhân tình có lẽ là mục tiêu cuối cùng mà người đàn bà mang kiếp tình nhân mong muốn. Nhưng đối với đàn ông mà nói, đây mới là bước đầu tiên của cuộc vạn lý trường chinh, con đường phía sau còn rất dài. Cuộc sống mãi mãi không phải chỉ có một mục tiêu, cuộc sống luôn luôn thay đổi, nó là một quá trình và là một loại cảm nhận. Hôn nhân có thể có mở đầu hoặc kết thúc nhưng cuộc sống vẫn luôn luôn tiếp tục, bất kể sống cùng ai chúng ta đều phải đối diện với cuộc sống này.

Bởi vì ngoại tình ảnh hưởng đến hôn nhân rất nhiều nhưng lại có hạnh phúc rất ít. Muốn hạnh phúc trong hôn nhân, cả hai đều cần có sự nỗ lực vun đắp. Ngoại tình trong hôn nhân lại thiếu đi sự chuẩn bị về nội hàm và tâm lý. Vậy nên, có nhiều người đàn ông, sau khi kết hôn với nhân tình rồi lại tiếp tục ngoại tình. Nếu người đàn ông ngoại tình là do nhân tố tâm lý ảnh hưởng đến hành động mà không phải là do hoàn cảnh đưa đẩy, thì những người như vậy sẽ không vì bất kỳ cuộc hôn nhân nào mà dừng bước trước sự kích thích của mình. Cái mà người đàn ông đó theo đuổi không phải là chất lượng của tình cảm mà là do họ không chịu đựng được sự buồn chán, họ luôn tìm kiếm sự mới lạ và kích thích.

Những người đàn ông như vậy khi theo đuổi thì vô cùng mãnh liệt, còn khi tuyệt tình thì cũng vô tình tuyệt tình. Một khi tình cảm bắt đầu rơi vào giai đoạn nhàm chán, bắt đầu thiếu đi những lời đường mật cũng chính là lúc anh ta đi tìm niềm vui mới. Có những người đàn ông liên tục yêu, mỗi lần yêu đều rất thành tâm, nhưng với anh ta tình cảm có tốt đến mấy cũng không thể thắng nổi sự nhàm chán và rồi bỏ cuộc.

Có nhiều người thứ ba, dùng đủ tâm kế để giữ người đàn ông như vậy bên mình, cùng anh ta kết hôn. Nhưng họ sẽ rất nhanh để nhận ra rằng, trong một thời gian ngắn anh ta lại bắt đầu có quan hệ bất bình thường với phụ nữ khác. Cách thức tiếp cận giống hệt như với mình ngày xưa, vô cùng dịu dàng, biết bao lời ngọt ngào cùng sự quan tâm. Không biết bao nhiêu người phụ nữ đã từng cho rằng anh ta là một người đàn ông xuất sắc, luôn khao khát để có được. Đến lúc sống chung, phụ nữ mới nhận ra rằng, trước đây thứ mà cô ấy chiến thắng không phải là tình cảm mà là vì sự mới lạ, một khi người đã cũ rồi thì không còn giá trị gì nữa.

Còn có nhiều người đàn ông dồn hết mọi thù hận lên người tình, anh ta cho rằng người tình đã cám dỗ khiến mình phản bội hôn nhân, mình cũng bị động và xứng đáng nhận được sự tha thứ. Không một người phụ nữ nào lại muốn có một cuộc hôn nhân như vậy, sống như vậy cũng chẳng hạnh phúc gì.

Sau khi kết hôn với nhân tình, rất nhiều đàn ông sẽ hối hận, những phiền não gặp phải trước đây trong hôn nhân có thể sẽ tăng lên gấp bội chứ không hề giảm đi. Đến lúc này anh ta sẽ vỡ mộng, khi thực sự sống chung nhà với người phụ nữ từng vụng trộm với mình chưa chắc gì đã tốt bằng người vợ trước đây. Nhưng đến lúc này hối hận thì đã muộn, cuộc sống đôi khi chính là sự tiếc nuối mà không thể quay đầu. Nếu như không thể khống chế mâu thuẫn giữa dục vọng và hiện thực, cho dù có đổi bao nhiêu người vợ đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu các ông chồng ạ.

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