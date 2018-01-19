Thấu hiểu chính là yêu, bao dung mới là tình

Phụ nữ yêu 19/01/2018 16:12

Khi hai người ở cạnh nhau, nhiều lúc cần sự thấu hiểu và bao dung. Có những lúc bạn cứng đầu, anh ấy tức giận vô cớ, chỉ có bao dung mới giúp hai người thấu hiểu nhau hơn.

Chẳng có ai là hoàn hảo. Thấu hiểu cho nhau chính là yêu còn bao dung cho nhau đó là tình. Một gia đình vừa có “tình” và “yêu” mới hạnh phúc.

Thấu hiểu chính là yêu, bao dung mới là tình - Ảnh 1
Trong tình yêu cũng như hôn nhân rất cần sự thấu hiểu và bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Những lúc cãi nhau, nếu nghĩ đến những điều mình sai thì bạn sẽ không nói những điều không hay. Khi chiến tranh lạnh, bạn nhớ đến những điểm tốt của đối phương thì sẽ nhanh chóng quay trở về bên nhau. Khi trời lạnh, bạn có thể tìm một nơi ấm áp để tránh giá rét. Nhưng một khi trái tim đã nguội lạnh rồi thì rất khó làm ấm lại được.

Nếu bạn dùng lạnh nhạt để trả thù sự lạnh nhạt thì kết quả càng tệ. Hãy dùng sự giao tiếp để đổi lấy sự thấu hiểu. Mỗi người chỉ có một trái tim, đừng bao giờ dùng sự lạnh lùng để làm tổn thương nó. Hạnh phúc thật khó tìm, vì vậy đừng bao giờ hoang phí.

Phía sau một tình yêu lâu dài luôn có một người biết nhẫn nhịn. Trong mỗi tình yêu chân thành đều có một thứ ấm áp nhất mang tên “tha thứ”. Nhận sai không có nghĩa là thua trận, người thật lòng yêu bạn luôn luôn để bạn thắng. Có những điều không thể nói rõ ràng với nhau nhưng người thương bạn sẽ luôn yêu sự cứng đầu của bạn.

Bất cứ ở thời điểm nào, bạn đều phải nhớ rằng đừng bao giờ nói những lời tàn nhẫn với người mình yêu. Một câu nói tàn nhẫn sẽ khiến người đó đóng cửa trái tim. Một câu nói tàn nhẫn có thể khiến người bạn yêu bị tổn thương sâu sắc. Bát nước đã đổ đi không thể nào lấy lại được, những vết thương lòng thật khó có thể bù đắp. Người quan tâm đến bạn sẽ để ý đến từng câu nói của bạn. Người yêu bạn thật lòng sẽ biết trân trọng những điều bạn làm.

Thấu hiểu chính là yêu, bao dung mới là tình - Ảnh 2
Đừng bao giờ tàn nhẫn với người yêu bạn vì trong cuộc đời chắc gì đã có mấy người đối xử tốt với bạn? - Ảnh minh họa: Internet

Không phải ai cũng sẵn sàng chịu đựng những thói xấu của bạn. Đồng thời không phải ai cũng muốn nghe những nỗi bất an của bạn. Chỉ người thật lòng yêu bạn mới thấu hiểu những cay đắng bạn phải chịu. Chỉ những ai thật lòng thương bạn mới có thể tha thứ tất cả những điều không tốt của bạn.

Là con người ai cũng có lúc tức giận. Người có thể nhẫn nhịn bạn lúc đó mới là người quan tâm đến bạn nhất. Vì quá yêu nên họ mới nhẫn nhịn, vì quá thương nên mới tha thứ. Đừng bao giờ tàn nhẫn với người yêu bạn vì suốt cuộc đời chắc gì đã có mấy người tốt với bạn đâu.

Trong thế giới của hai người, tình yêu lớn nhất chính là hai bên cùng tha thứ và bao dung lẫn nhau. Điều ấm áp nhất chính là cả hai cùng thấu hiểu cho nhau.

4 lời khuyên của một người đàn ông từng hai lần ly hôn, biết càng sớm càng tốt

4 lời khuyên của một người đàn ông từng hai lần ly hôn, biết càng sớm càng tốt

Trong gia đình đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh lạnh. Nếu như giữa vợ chồng, con cái có mâu thuẫn gì thì cần giải quyết ngay lập tức.

Xem thêm
Từ khóa:   tình yêu hôn nhân bí mật của hạnh phúc hạnh phúc hôn nhân bí quyết giữ gìn hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 36 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 37 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này