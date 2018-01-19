Thấu hiểu chính là yêu, bao dung mới là tình

Khi hai người ở cạnh nhau, nhiều lúc cần sự thấu hiểu và bao dung. Có những lúc bạn cứng đầu, anh ấy tức giận vô cớ, chỉ có bao dung mới giúp hai người thấu hiểu nhau hơn.

Chẳng có ai là hoàn hảo. Thấu hiểu cho nhau chính là yêu còn bao dung cho nhau đó là tình. Một gia đình vừa có “tình” và “yêu” mới hạnh phúc. Trong tình yêu cũng như hôn nhân rất cần sự thấu hiểu và bao dung - Ảnh minh họa: Internet Những lúc cãi nhau, nếu nghĩ đến những điều mình sai thì bạn sẽ không nói những điều không hay. Khi chiến tranh lạnh, bạn nhớ đến những điểm tốt của đối phương thì sẽ nhanh chóng quay trở về bên nhau. Khi trời lạnh, bạn có thể tìm một nơi ấm áp để tránh giá rét. Nhưng một khi trái tim đã nguội lạnh rồi thì rất khó làm ấm lại được.

Nếu bạn dùng lạnh nhạt để trả thù sự lạnh nhạt thì kết quả càng tệ. Hãy dùng sự giao tiếp để đổi lấy sự thấu hiểu. Mỗi người chỉ có một trái tim, đừng bao giờ dùng sự lạnh lùng để làm tổn thương nó. Hạnh phúc thật khó tìm, vì vậy đừng bao giờ hoang phí. Phía sau một tình yêu lâu dài luôn có một người biết nhẫn nhịn. Trong mỗi tình yêu chân thành đều có một thứ ấm áp nhất mang tên “tha thứ”. Nhận sai không có nghĩa là thua trận, người thật lòng yêu bạn luôn luôn để bạn thắng. Có những điều không thể nói rõ ràng với nhau nhưng người thương bạn sẽ luôn yêu sự cứng đầu của bạn.

Bất cứ ở thời điểm nào, bạn đều phải nhớ rằng đừng bao giờ nói những lời tàn nhẫn với người mình yêu. Một câu nói tàn nhẫn sẽ khiến người đó đóng cửa trái tim. Một câu nói tàn nhẫn có thể khiến người bạn yêu bị tổn thương sâu sắc. Bát nước đã đổ đi không thể nào lấy lại được, những vết thương lòng thật khó có thể bù đắp. Người quan tâm đến bạn sẽ để ý đến từng câu nói của bạn. Người yêu bạn thật lòng sẽ biết trân trọng những điều bạn làm. Đừng bao giờ tàn nhẫn với người yêu bạn vì trong cuộc đời chắc gì đã có mấy người đối xử tốt với bạn? - Ảnh minh họa: Internet Không phải ai cũng sẵn sàng chịu đựng những thói xấu của bạn. Đồng thời không phải ai cũng muốn nghe những nỗi bất an của bạn. Chỉ người thật lòng yêu bạn mới thấu hiểu những cay đắng bạn phải chịu. Chỉ những ai thật lòng thương bạn mới có thể tha thứ tất cả những điều không tốt của bạn. Là con người ai cũng có lúc tức giận. Người có thể nhẫn nhịn bạn lúc đó mới là người quan tâm đến bạn nhất. Vì quá yêu nên họ mới nhẫn nhịn, vì quá thương nên mới tha thứ. Đừng bao giờ tàn nhẫn với người yêu bạn vì suốt cuộc đời chắc gì đã có mấy người tốt với bạn đâu. Trong thế giới của hai người, tình yêu lớn nhất chính là hai bên cùng tha thứ và bao dung lẫn nhau. Điều ấm áp nhất chính là cả hai cùng thấu hiểu cho nhau.

4 lời khuyên của một người đàn ông từng hai lần ly hôn, biết càng sớm càng tốt Trong gia đình đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh lạnh. Nếu như giữa vợ chồng, con cái có mâu thuẫn gì thì cần giải quyết ngay lập tức.

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