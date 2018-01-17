Tình cảm là thứ mang đến hạnh phúc cũng như đau khổ cho con người, vì vậy chúng ta cần học cách nâng lên được thì buông xuống được.

Một cô gái nói với tôi rằng chồng phản bội mình. Tôi hỏi cô ấy có muốn ly hôn không, cô ấy trả lời không muốn. Tôi nói vậy thì thử tha thứ và hòa giải, cô ấy trả lời không thể nào tha thứ được. Đây chính là một ví dụ điển hình cho mẫu người không nâng lên được cũng không thể nào buông bỏ. Như vậy đến cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là bản thân mà thôi. Nhiều cô gái luôn sống trong đau khổ vì không thể tha thứ cũng không thể buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet Phản bội chính là hành động khiến tình cảm bị tổn thương nhất. Khi phát hiện bị phản bội trong hôn nhân bạn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tha thứ, hoặc là buông bỏ. Dù chọn tiếp tục hay chia tay, bạn hãy nghĩ rằng nếu mình đã nâng lên được thì cũng buông xuống được. Nhưng đáng tiếc, nhiều người phụ nữ không thể buông bỏ nhưng cũng không thể tha thứ. Đây mới mà nguyên nhân sâu xa khiến bạn đau khổ.

Nếu lựa chọn tiếp tục cuộc hôn nhân đó, bạn phải chấp nhận một thực tế rằng nó đã từng bị phản bội. Mặc dù nỗi đau này không dễ gì vượt qua nhưng không còn cách nào khác bạn phải chấp nhận. Bạn hãy xem nó như một vết sẹo trên người mình, không thể xóa đi thì phải biết cách chấp nhận. Điều bạn cần làm là tăng cường sự chịu đựng, lòng vị tha cũng như sức khỏe của bản thân để đối diện và hướng về phía trước. Còn nếu không thể quên đi chuyện này vậy bạn phải hạ quyết tâm vứt bỏ. Nếu không làm như vậy bạn sẽ bị nỗi ám ảnh ấy dày vò mãi. Giống như đang đi con thuyền sắp bị đắm, bạn phải vứt bỏ hết đồ đạc quý giá đi mới có cơ hội sống. Nếu tiếc của, rất có thể bạn sẽ bị nhấn chìm. Bạn đừng trách móc tại sao cuộc sống của mình lại đau khổ không lối thoát như vậy. Hãy xem lại mình có phải là người nâng lên được và buông xuống được không?

Để an yên, phụ nữ cần học cách nâng lên được thì cũng buông xuống được - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người nói rằng họ hiểu những đạo lý này nhưng không làm được. Cũng có người cho rằng nói dễ hơn làm. Đúng vậy, nhưng bạn cần nhớ có rất nhiều người đã làm được. Vì vậy chỉ cần cố gắng, bạn sẽ vượt qua được chính bản thân mình.

Đứng trước giác quan thứ 6 của phụ nữ, những việc làm tội lỗi của đàn ông đều bị vạch trần Mỗi người đều có 5 giác quan là thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác… nhưng ở phụ nữ có thêm một loại giác quan mà đàn ông không có: giác quan thứ 6.

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