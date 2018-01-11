Những việc vợ chồng cần làm để cứu vãn cuộc hôn nhân bị phản bội

Yêu - Hôn nhân 11/01/2018 19:12

Khi hôn nhân bị phản bội, muốn cứu vãn thì cả hai vợ chồng phải cùng nhau vượt qua, cùng nhau đối diện và giải quyết vấn đề.

Muốn cứu vớt cuộc hôn nhân đang bên bờ vực bởi ngoại tình, điều kiện tiên quyết là vợ chồng phải đồng lòng cố gắng. Nếu một trong hai người muốn buông bỏ thì hôn nhân đó không thể nào cứu được nữa.

Đầu tiên hai bên phải đưa ra một thời hạn

Thời hạn này là cả hai cùng thỏa thuận, ví dụ một năm. Trong thời gian này cả hai đều phải cố gắng làm tốt việc của mình cần làm. Khi thời hạn kết thúc, tình hình tốt hơn thì tiếp tục sống với nhau. Còn nếu thời hạn kết thúc không có kết quả gì thì chứng tỏ hai người không thể khắc phục được, lúc này sẽ có ba phương án để bạn lựa chọn. Thứ nhất là tiếp tục cho nhau một khoảng thời gian nữa để khắc phục. Lựa chọn thứ hai là ly thân. Việc này sẽ giúp cả hai cảm nhận được cảm giác mất mát và thấy người kia quan trọng với mình thế nào. Lựa chọn thứ ba là ly hôn.

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Hãy cho nhau một khoảng thời gian để hai bên cố gắng hàn gắn - Ảnh minh họa: Internet

Những chuyện cần làm trong khoảng thời gian đã định

Người phản bội hôn nhân phải nhanh chóng cắt đứt với người thứ ba, không được giấu giếm hoặc có bất kỳ tạp niệm gì. Bất kể bạn có tình cảm thế nào với người thứ ba, đến thời điểm này phải dứt khoát kết thúc.

Người bị phản bội cũng cần cho nửa kia của mình một khoảng thời gian để cắt đứt. 3 tháng là quá đủ để kết thúc mọi vấn đề. Nếu như sau 3 tháng mà người kia vẫn chưa thể chấm dứt thì nguyên nhân là do khả năng giải quyết vấn đề của người kia không đủ mạnh hoặc không muốn.

Phản bội không những mang đến tổn thương lớn nhất cho tình cảm mà còn khiến niềm tin của hai người bị lung lay. Chính vì vậy hành động của người phản bội bây giờ chính là minh bạch tất cả mọi thứ. Tuyệt đối không được nói bảo vệ “đời tư cá nhân” hoặc “không gian riêng”. Một khi đã nói như vậy là họ không cần đến cuộc hôn nhân này nữa. 

Phía bị phản bội cũng nên tin lại người kia một lần, đừng hoài nghi quá nhiều. Biết rằng rất khó nhưng mục tiêu của bạn là hàn gắn tình cảm nên hãy tự nhủ với lòng mình rằng khi không có đủ bằng chứng thì không nên dễ dàng hoài nghi đối phương.

Khi hôn nhân gặp phải vấn đề này, nói chuyện là một cách tích cực để hai bên hiểu nhau hơn. Tránh tối đa việc tiếp tục làm tổn thương lẫn nhau bằng hành động cũng như lời nói.

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Để cứu vãn hôn nhân, cả hai phải thành thật và bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Những điều cần chú ý trong quá trình hàn gắn tình cảm

Người phản bội không được chủ động liên lạc người thứ ba. Nếu người thứ ba chủ động liên hệ, người phản bội phải nói cho nửa kia của mình biết, không được giấu bất cứ chuyện gì.

Người phản bội phải chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm mình gây ra, không được trốn tránh, đừng trách móc vì sao nửa kia của mình lại gây sự vô cớ. Nỗi đau mà người bị phản bội chịu đựng chắc chắn sẽ vượt xa tưởng tượng của bạn.

Người bị phản bội cũng không nên lôi chuyện này ra nói đi nói lại. Bạn nên học cách bao dung đối phương đồng thời chấp nhận sai lầm của đối phương.

Không nên thảo luận những việc này trước mặt con cái, không nên nói cho người khác và đặc biệt là cha mẹ hai bên biết.

Cứu vãn hôn nhân bị phản bội thực ra là một việc rất khó. Vợ chồng cần có đủ nhẫn nại đồng thời phải cố gắng và thành thật với bạn đời của mình. Khi quan hệ có dấu hiệu chuyển biến theo chiều hướng tích cực, cả hai bên vẫn phải tiếp tục cố gắng. Chỉ cần hai người đồng lòng, con đường hàn gắn hôn nhân cho dù có dài đến đâu chăng nữa nhưng nhất định sẽ hoàn thành.

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