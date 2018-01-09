Nếu muốn vượt qua được tổn thương do ngoại tình gây ra, chắc chắn bạn sẽ phải trải qua 3 mức độ dưới đây.

Cô bạn tâm sự với tôi rằng chồng mình ngoại tình. Sau khi bị phát hiện anh cũng nhận sai và cắt đứt với người thứ ba, thế nhưng chuyện này mãi ám ảnh trong tâm trí cô. Cô thấy tâm trạng mình ngày một tồi tệ. Với những người bị phản bội trong hôn nhân, trạng thái tâm lý như trên là hoàn toàn bình thường. Nhà vẫn là nhà đó, người vẫn là người đó thôi nhưng chẳng thể nào quay trở lại như trước đây được nữa. Họ cũng không thể nào hóa giải được nút thắt trong lòng mình.

Chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã rồi, không thể thay đổi được. Vậy nên bạn phải chấp nhận sự việc này, sau đó hãy nhanh chóng lật sang một trang mới. Nhiều người sau khi phát hiện chồng ngoại tình cứ mãi đắm chìm trong đau khổ. Đó là vì họ không biết cách ngăn chặn nỗi đau. Như vậy họ sẽ khiến mình tổn thương thêm một lần nữa, nỗi đau càng tăng lên.

Khi đó cảm xúc sẽ là đối thủ lớn nhất của bạn. Nếu như bạn không cố gắng đối đầu, chắc chắn bạn sẽ bị nó dẫn dắt. Khi bị phản bội chắc chắn bạn sẽ rất đau. Vào thời điểm này, bạn đừng mong là sẽ không đau đớn. Điều bạn nên làm là đừng nghĩ về nỗi đau nữa, hãy nhanh chóng thoát khỏi nỗi đau ấy.

Trong giai đoạn này bất kể một sự việc, một câu nói hay một cảnh tượng nào cũng khiến bạn nghĩ đến chuyện ngoại tình. Nhưng hãy tự nhắc nhở bản thân rằng như vậy không tốt, hãy nghĩ và làm chuyện khác như đi dạo, nghe nhạc hay nói chuyện với bạn bè.

Đừng bao giờ nói là không làm được. Lý do khiến bạn không làm được chỉ có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, khả năng khống chế cảm xúc của bạn rất kém. Thứ hai, bạn chưa tìm đúng biện pháp. Thứ ba, bạn không thực sự muốn làm như thế.

Mỗi người, mỗi ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Mỗi giây phút bạn hãy nghĩ đến những điều tích cực chứ đừng nghĩ đến chuyện phản bội, ngoại tình, đau khổ… tinh thần bạn sẽ tốt hơn. Chính vì vậy bạn nên học cách ngăn chặn nỗi đau. Làm cho mình bận rộn là mức độ đầu tiên của quá trình vượt qua tổn thương do nửa kia ngoại tình.

Mức độ thứ hai: Chấp nhận cuộc hôn nhân không hoàn hảo

Một khi bị phản bội, cho dù sau này có quay trở lại với nhau đi chăng nữa thì cuộc hôn nhân ấy vẫn mang một vết đen. Giống như trên mặt bạn xuất hiện tàn nhang vậy, khi đã chấp nhận sự tồn tại của nó thì bạn sẽ dễ dàng bỏ qua hơn. Còn nếu từ sáng đến tối bạn đều nghĩ cách để loại bỏ nó, bạn sẽ phải sống với sự phiền muộn đó suốt đời.

Nếu vợ/chồng ngoại tình, cuộc hôn nhân đó sẽ có hai kết cục. Thứ nhất, cả hai sẽ tiếp tục chung sống còn thứ hai là ly hôn. Trên thực tế, dù lựa chọn kết quả nào thì cuộc hôn nhân đó vẫn không hoàn hảo. Khi người kia lựa chọn quay về, bạn sẽ phải bỏ qua quá khứ và chấp nhận sự thật người kia đã từng phản bội hôn nhân. Lúc này bạn hãy nhìn đến những điểm tốt hoặc những điều hấp dẫn của đối phương để dần dần quên đi chuyện này. Bạn hãy xem lỗi lầm của người đó như lỗi lầm của một đứa trẻ. Khi con cái phạm sai lầm, cha mẹ thường bao dung và tha thứ một cách vô điều kiện.

Để làm được điều này cần có một điều kiện tiên quyết là đối phương phải nhận ra lỗi lầm của mình và muốn quay về với gia đình. Nếu họ không muốn, bạn không cần phải nghĩ đến những điều tốt đẹp cũng như ưu điểm của người đó làm gì.

Muốn vượt qua nỗi đau bạn nhất định phải trải qua ba mức độ này - Ảnh minh họa: Internet

Mức độ thứ ba: Đứng trên góc độ nhân sinh để nhìn nhận vấn đề

Hôn nhân chỉ là một phần của cuộc sống. Có nhiều người hôn nhân hạnh phúc nhưng anh em không hòa thuận, sự nghiệp không thành công, thường xuyên bệnh tật… Trong cuộc sống, ai cũng sẽ gặp những điều không như ý.

Nếu bạn chỉ để ý đến những chuyện không như ý muốn vậy thì cuộc sống của bạn thật bất hạnh. Nếu muốn thoát khỏi nó, bạn hãy để ý đến những điều hạnh phúc. Có những người hôn nhân không hạnh phúc nhưng đổi lại sự nghiệp của họ thành công, hoặc con cái thành đạt, hoặc có sức khỏe tốt… Cuộc sống luôn có những mặt tối cũng như mặt sáng và hôn nhân không phải là tất cả.

Đời người chỉ có vài chục năm, không phải lúc nào mọi chuyện cũng thuận lợi, vì vậy đừng để chuyện đó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.