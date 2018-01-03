Không phải cuộc hôn nhân nào cũng thuận buồm xuôi gió, chính vì vậy người vợ thông minh cần phải học cách để bảo vệ gia đình.

Vài hôm trước một người bạn hỏi tôi có tin vào tình yêu không? Tôi trả lời rất thành thật: “Đương nhiên là có”. Sau đó anh bạn này nói tiếp: “Tôi có nhiều điều muốn nói mà không biết nói với ai. Tôi quen một người phụ nữ, chúng tôi rất yêu thương nhau, thực tế chúng tôi qua lại 5 tháng rồi. Tôi có thể khẳng định rằng cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà tôi muốn sống cùng trong cuộc đời này. Khi ở gần cô ấy, tôi nhận được hạnh phúc mà bấy lâu nay chưa từng có, một cảm giác vô cùng ấm áp và an tâm. Tôi muốn ở bên cô ấy từng giây từng phút”. Người đàn ông thường cảm thấy đau khổ và tội lỗi khi gặp được tình yêu đích thực sau khi kết hôn - Ảnh minh họa: Internet Tôi liền nói với anh bạn: “Như vậy quá tốt, chúc hai người luôn hạnh phúc bên nhau”. Sau vài giây người bạn tôi tiếp tục: “Nhưng bây giờ tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, tôi không biết mình nên lựa chọn như thế nào. Tôi không biết có nên ly hôn với vợ mình để kết hôn với cô ấy không”.

Anh bạn tôi là một công chức bình thường đã có vợ con. Sau khi kết hôn cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn thì có lẽ suốt cuộc đời này anh sẽ sống yên bình như thế. Nhưng anh lại gặp người phụ nữ ấy, một người thành thục và đầy sức hút khiến anh nghĩ rằng đó chính là người mà anh cần. Hai người có rất nhiều sở thích tương đồng, thường không hẹn mà gặp ở nhiều địa điểm khác nhau. Họ thường chọn ngồi ở những vị trí gần cửa sổ, thích đi du lịch... Nhưng mỗi lần cả hai vui vẻ thì anh lại càng thấy mình tội lỗi hơn. Anh bạn tôi chưa bao giờ có ý nghĩ buông bỏ gia đình. Hai từ “ly hôn” luôn dày vò anh vì anh còn yêu con và thấy có lỗi với vợ. Sao hiện thực lại tàn nhẫn với anh vậy? Vì sao hạnh phúc của anh và nhân tình lại được xây dựng trên sự đau khổ của người khác? Vì sao anh lại phải chịu đựng cảm giác tội lỗi này?

Nghe đến đây tôi liền hỏi: “Cô nhân tình của anh nhìn nhận thế nào về chuyện ly hôn?”. Anh bạn tôi nói: “Cô ấy hiểu sự khó khăn và cũng không ép buộc tôi. Cô ấy nói là sẽ đợi tôi, nhưng cô ấy càng thông cảm thì tôi lại càng khó chịu và càng không thể phụ lòng cô ấy. Hiện giờ tôi cảm giác mình không phải là con người nữa”. Ngay sau đó bạn tôi tiếp tục: “Sau khi vợ tôi biết chuyện, tôi cho rằng cô ấy sẽ làm ầm ĩ lên, nhưng không… cô ấy rất bình tĩnh nói với tôi, cô ấy không để ý đến chuyện của tôi và nhân tình. Cái mà vợ tôi để ý là gia đình của chúng tôi, con cái và cuộc sống sau này. Nếu như tôi đồng ý quay về hai vợ chồng sẽ làm lại từ đầu. Vợ tôi cũng sẽ điều chỉnh một số thứ chưa được, cô ấy sẽ không để tôi phải sống cuộc sống như trước đây nữa. Khi nào con nghỉ hè, cả nhà sẽ cùng nhau đi du lịch". Khi biết chồng ngoại tình, người vợ thông minh sẽ khiến anh chồng quay về bên gia đình - Ảnh minh họa: Internet Tôi hỏi anh bạn rằng những năm qua đã làm được gì cho vợ cũng như đã làm được gì cho gia đình mình chưa? Anh ta trầm ngâm sau đó trả lời tôi rằng: “Tôi chợt nhận ra, mấy năm nay cô ấy vì gia đình mà hy sinh quá nhiều. Những điều cô ấy làm nhiều hơn tôi gấp nhiều lần. Cô ấy đã làm thay đổi gia đình tôi nhưng tôi lại chưa làm được gì cho cô ấy. Bây giờ tôi không muốn rời xa vợ mình, không muốn rời xa gia đình này, tôi muốn bù đắp cho cô ấy”. Trên thực tế nhiều người đàn ông đều như vậy. Họ không hiểu được rằng vợ mình đã phải hy sinh những gì cho gia đình. Không phải cuộc hôn nhân nào cũng thuận buồm xuôi gió, chính vì vậy người vợ thông minh cần phải học cách để bảo vệ gia đình. Hôn nhân cũng như tình yêu đều cần có sự vun đắp, yêu người khác hay được người khác yêu đều cần phải không ngừng học hỏi. Đừng bao giờ để đến khi mất đi một điều gì đó rồi mới thấy tiếc.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ thực sự khủng khiếp thế nào? Phụ nữ trên thế giới này sinh ra đã là những nhà phân tích đại tài, câu nói này không hề sai chút nào.

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