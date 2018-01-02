Hôn nhân không hạnh phúc nhưng chẳng thể ly hôn, đây là con đường tốt nhất cho phụ nữ

Người ta nói hôn nhân hạnh phúc đều giống nhau, nhưng nếu hôn nhân bất hạnh thì mỗi người lại có những nỗi đau riêng.

Một người bạn đã rất lâu rồi không liên lạc bỗng dưng nhắn tin cho tôi nói rằng muốn ly hôn nhưng lại không thể dứt khoát được. Cô ấy hỏi tôi sao những ngày tháng này lại khó chịu đến vậy? Khi hôn nhân không hạnh phúc, nhiều chị em phụ nữ tìm cách hành hạ bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Khi mới sinh con, bố mẹ chồng đều ở dưới quê không nhờ chăm sóc con cái được nên cô xin nghỉ việc ở nhà chăm con. Đến nay con cũng lớn rồi, người phụ nữ ấy đã ở vào cái tuổi trung niên thì chồng ngoại tình. Sau khi bị phát hiện, hai vợ chồng nói chuyện với nhau. Anh chồng không muốn ly hôn vì không nỡ từ bỏ cái gia đình này. Chính vì vậy người vợ đã tha thứ, chấp nhận quên đi mọi chuyện để tiếp tục sống bên nhau.

Nhưng cô ấy không ngốc, mỗi lần anh chồng nói dối hay kiếm cớ để liên lạc với người phụ nữ kia cô đều biết. Con người có cảm tình với nhau làm sao nói dứt là dứt ngay được. Còn cô vợ, rõ ràng biết rằng cuộc sống như vậy vô cùng đau khổ nhưng vẫn không có cách nào để buông tay. Điều khiến cô ấy không thể buông bỏ một phần là vì tiếc cái gia đình này, và một điều quan trọng hơn là cô ấy không có khả năng nuôi con độc lập. Mỗi lần nghĩ đến đây, cô đều rơi vào một mê cung không lối thoát. Cô phải làm gì với cuộc hôn nhân không hạnh phúc này? Không chỉ riêng cô bạn tôi, mà tôi tin rằng có rất nhiều phụ nữ cũng phải sống trong hoàn cảnh này. Biết rằng hôn nhân không hạnh phúc nhưng vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng.

Thực ra để thoát khỏi cuộc sống như thế này không khó, những người phụ nữ trong hoàn cảnh này chỉ cần kiên trì hai điều dưới đây sẽ dần dần có nguồn năng lượng mới và sẽ mang đến hạnh phúc cho bản thân. Chấp nhận sự thật, đừng oán trách cũng như tìm cách hành hạ bản thân Khi hôn nhân không hạnh phúc, nhiều chị em phụ nữ dễ suy sụp và không chấp nhận được thực tế. Với họ đó là sự đả kích rất lớn, nhưng trong lúc này chị em thường oán giận, khóc lóc rồi trách móc bản thân. Lấy sai lầm của đối người khác để trách móc bản thân mình. Một khi sự việc đã phát sinh thì phải chấp nhận và đối diện với thực tế đồng thời phải lý trí để nghĩ đối sách. Như vậy mới khiến mình không bị trầm cảm và chấp nhận cuộc sống ngày một ổn hơn. Khi biết chấp nhận thực tế và tự chủ về tài chính, phụ nữ sẽ không còn sợ hôn nhân bất hạnh nữa - Ảnh minh họa: Internet Cố gắng tập trung cho công việc, khiến mình càng ngày càng mạnh mẽ Phụ nữ phải chấp nhận hôn nhân không hạnh phúc mà không dám ly hôn phần nhiều là vì không đủ khả năng kinh tế. Chính vì vậy, phụ nữ nhất định phải có công việc, phải có khả năng lo cho bản thân và lo cho con cái. Một khi có công việc ổn định, người phụ nữ sẽ không phải phụ thuộc và cố níu kéo cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc nữa. Chỉ cần làm được hai điều trên, cho dù hôn nhân có bất hạnh đi chăng nữa chị em phụ nữ cũng sẽ không quá đau buồn, hoặc bằng mọi giá níu kéo hôn nhân.

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