Ba việc làm tổn thương chồng mà người vợ nào cũng thường mắc phải

Tâm sự gia đình 27/12/2017 17:21

Mặc dù đàn ông thường bao dung bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của chị em phụ nữ, nhưng đừng vì thế mà lấn tới. Có những việc tưởng nhỏ nhưng khiến chồng tổn thương nặng nề mà đa số bà vợ không hay biết.

Dưới đây là ba việc làm khiến chồng bị tổn thương vô cùng lớn nhưng chị em phụ nữ không hề hay biết.

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Có những việc phụ nữ tưởng rằng không sao nhưng vô tình lại động chạm đến lòng tự trọng của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nói xấu chồng trước mặt người khác

Khi hai vợ chồng còn đang trong giai đoạn yêu nhau, ai cũng thể hiện tất cả những điểm tốt đẹp của mình ra bên ngoài để đối phương thấy được, còn những tật xấu hay khuyết điểm lại giấu kín bên trong. Nhưng khi đã kết hôn, cả hai đều phát hiện ra đối phương có nhiều nhược điểm. Vào thời điểm này, phụ nữ thường thích nói đến những nhược điểm của chồng với người khác mà không nghĩ đến cảm giác của anh ấy. Làm như vậy người chồng rất mất thể diện, thậm chí nhiều người sẽ tỏ vẻ coi thường. Ông bà ta thường nói: “xấu chàng hổ ai”, vì thế chị em phụ nữ phải đặc biệt chú ý đến điều này. Đừng bao giờ nói xấu chồng với người khác. Chuyện của gia đình mình nên đóng chặt cửa để giải quyết, không cần thiết phải nói với tất cả mọi người.

Khen người đàn ông khác trước mặt chồng

Trong cuộc sống có nhiều bà vợ thích so sánh chồng mình với những người đàn ông khác. Đôi khi họ nói chồng không bằng bạn trai cũ, hoặc nói chồng không bằng một người bạn khác giới của mình. Đàn bà thường cho rằng dùng cách này sẽ cổ vũ chồng, để chồng thay đổi. Nhưng họ không biết rằng điều đó làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh ấy. Bất kỳ người chồng nào khi nghe được những lời này đều cảm thấy vô cùng khó chịu.

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Có 3 chuyện ảnh hưởng không tốt đến chồng, dù trong bất cứ trường hợp nào người vợ cũng đừng quên! - Ảnh minh họa: Internet

Có mối quan hệ không rõ ràng với người đàn ông khác

Chuyện mà người đàn ông không thể nào chấp nhận được đó là vợ "cắm sừng" họ. Tình yêu vốn ích kỷ, đặc biệt là với đàn ông. Họ không thể chấp nhận chuyện vợ mình có mối quan hệ mập mờ với người đàn ông khác. Cho dù chưa phát sinh chuyện gì đi nữa nhưng đàn ông luôn thấy mất mặt nếu vợ có tình ý với người khác.

Mặc dù thường rộng lượng, không chấp nhặt những gì vợ làm, nhưng đàn ông cũng có giới hạn chịu đựng. Nếu chị em phụ nữ cứ vô tư, không biết tôn trọng và coi thường thể diện của chồng thì rất có thể một ngày nào đó anh ấy sẽ không nói gì mà bỏ bạn ra đi. Khi còn chưa quá muộn, chị em phụ nữ hãy thức tỉnh. Hãy chú ý đến những hành động, lời nói của mình để gìn giữ tình yêu và hạnh phúc gia đình.

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