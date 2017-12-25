Trong hôn nhân ngoại tình là một vết thương không thể nào lành được. Mặc dù bạn lựa chọn tha thứ nhưng có những lúc vết thương ấy lại nhói đau. Sự chung thủy chính là tấm lá chắn cuối cùng của hôn nhân.

Trước khi kết hôn cả hai vợ chồng nên thỏa thuận với nhau, ngoại tình thể xác hoặc ngoại tình tinh thần đều không thể chấp nhận được. Nếu một ngày phát hiện người kia ngoại tình thì hãy lựa chọn ly hôn, đừng nhân nhượng cho kẻ phản bội. Vết thương do ngoại tình sẽ không bao giờ lành lại - Ảnh minh họa: Internet Ngoại tình xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể là do quá thất vọng vì cuộc sống hôn nhân hiện tại mới dẫn đến chuyện vụng trộm. Mặc dù ngoại tình là điều không thể chấp nhận được nhưng có một số người vẫn vì con cái, vì kinh tế, vì gia đinh hai bên mà lựa chọn không ly hôn.

Những người đã ngoại tình, mấy người thực tâm quay trở lại với gia đình? Rõ ràng biết được việc làm của mình sẽ khiến vợ hoặc chồng bị tổn thương nhưng vẫn làm. Cho dù có hối hận đến mấy đi chăng nữa nhưng vết thương lòng không thể xóa đi được, làm sao có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Chính vì vậy, đừng bao giờ quá dễ dãi với bản thân. Đừng bao giờ phản bội hôn nhân, không phải ai cũng có thể tha thứ và làm lại từ đầu. Với một số người có những nỗi đau sẽ không bao giờ lành được.

Sau khi ngoại tình, dù người đó trở về bên gia đình thì vết thương ấy vẫn luôn âm ỉ, càng yêu sâu đậm sẽ càng đau. Nói tóm lại do bản thân mình không đủ mạnh mẽ, tinh thần và kinh tế không đủ độc lập, nếu không thì đã chấp nhận đau một lần để chấm dứt rồi. Không mấy ai chấp nhận tha thứ cho những kẻ ngoại tình. Đàn ông trên thế giới rất nhiều. Một người đã từng làm tổn thương bạn thì không cần phải giữ lại nữa. Biết đâu đó, cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra và tốt đẹp hơn trước nhiều lần. Nếu không biết cách buông bỏ những cái đã cũ thì cái mới đâu thể đến? Tha thứ cho những kẻ ngoại tình thì dễ nhưng tin tưởng trở lại vô cùng khó khăn - Ảnh minh họa: Internet Khi vợ hoặc chồng ngoại tình, bạn có thể lựa chọn ly hôn hoặc tha thứ tùy thuộc vào điều kiện kinh tế hoặc quan niệm sống của mỗi người. Nhưng đúng là sau khi ngoại tình, để tình cảm có thể trở về như trước đây vô cùng khó. Chỉ những ai đã từng trải qua mới hiểu được nỗi đau của nó. Tha thứ thì dễ nhưng để tin tưởng lại là điều rất khó khăn. Trong những cuộc hôn nhân có kẻ ngoại tình, khả năng cứu vãn rất mong manh. Điều cơ bản nhất trong hôn nhân đó chính là sự tin tưởng. Sự chung thủy chính là tấm lá chắn cuối cùng trong hôn nhân. Một khi đã mất đi rồi thì cuộc hôn nhân đó có lẽ không thể cứu vãn được nữa.

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