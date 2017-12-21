Lấy chồng kém 12 tuổi, kết hôn được nửa năm tôi chuẩn bị phát điên

Tâm sự gia đình 21/12/2017 11:59

Ban đầu một tuần anh ta chỉ đến 3 buổi rồi dần dần ngày nào cũng đến. Sau đó không hiểu vì sao chúng tôi có tình cảm, anh ta thường xuyên qua đêm ở chỗ tôi.

Năm nay tôi 38 tuổi, đã từng ly hôn. Tôi có một đứa con trai hơn 10 tuổi nhưng chồng cũ nhận nuôi con. Chồng trước của tôi khá giàu, có biệt thự, siêu xe. Khi lấy anh tất cả mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ và chúc phúc cho tôi. Hàng xóm đều nói tôi lấy được tấm chồng tốt. Khi đó tôi cũng thấy đúng như vậy. Trải qua 5 năm hôn nhân, chồng cũ đề nghị ly hôn với lý do tính cách quá khác biệt. Tôi làm đủ cách nhưng cũng không thể thay đổi suy nghĩ của anh. Anh nói con do anh nuôi và cho tôi một khoản tiền tương đối lớn.

Lấy chồng kém 12 tuổi, kết hôn được nửa năm tôi chuẩn bị phát điên - Ảnh 1
Từng một lần tan vỡ, tôi vô cùng thận trọng trong đời sống tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tôi chấp nhận. Thực tế khi đó tôi mới khoảng 30 tuổi. Tkhông thể nào về nhà mẹ đẻ. Tôi dùng số tiền đó mua một căn nhà, mua một chiếc xe hơi và đầu tư mở một quán trà sữa. Số tiền còn lại cũng không có nhiều, tôi phải cố gắng vận hành cửa hàng để duy trì cuộc sống.

Sau khi ly hôn, tôi không còn tin vào tình yêu nữa vì vậy cô đơn một mình suốt nhiều năm trời cho đến khi gặp người chồng hiện tại. Anh ấy nhỏ hơn tôi 12 tuổi, đẹp trai, biết ăn nói và rất hài hước.

Khi đó là anh ta chủ động thường xuyên đến quán trà sữa của tôi. Mỗi lần đến đều ngồi mấy tiếng đồng hồ, anh làm việc gì đó trên máy tính. Nhiều lần sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Dần dần tôi phát hiện anh là một người rất tiến bộ. Anh là nghiên cứu sinh mới ra trường, không muốn tìm việc làm nên muốn tự khởi nghiệp bằng phần mềm mình sáng chế.

Ban đầu một tuần anh chỉ đến 3 buổi rồi dần dần ngày nào cũng đến. Sau đó không hiểu vì sao chúng tôi có tình cảm, anh ta thường xuyên qua đêm ở chỗ tôi. Mặc dù sau khi ly hôn tôi không còn tin vào tình yêu nữa nhưng gần người đàn ông này tôi thấy mình như trở về thời thiếu nữ. Tôi đã từng nói với anh rằng chúng tôi không thể đến được với nhau vì chênh lệch tuổi tác khá lớn. Anh không quan trọng chuyện đó và nói yêu tôi, muốn kết hôn với tôi. Phải nói rằng anh là một người đầy sức hút. Với quyết tâm của anh cuối cùng chúng tôi cũng trở thành vợ chồng.

Anh chuyển đến nhà tôi sống. Xe của tôi biến thành xe của anh, sau đó anh muốn tôi giúp sự nghiệp của anh. Tôi hỗ trợ anh 100 triệu, anh vô cùng vui mừng. Nhưng cuộc sống vui vẻ không được bao lâu, anh liên tục đòi tiền tôi, không phải việc này thì việc kia, đều là những lý do không thể từ chối. Tôi đưa cho anh tất cả 300 triệu.

Lấy chồng kém 12 tuổi, kết hôn được nửa năm tôi chuẩn bị phát điên - Ảnh 2
Sau khi lấy anh chàng kém mình 12 tuổi tôi mới nhận ra đó là một điều sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ tôi không còn nhiều tiền nữa. Những đồng tiền cuối cùng từ khoản tiền của chồng cũ cho cũng sắp hết. Lần này anh lại đòi tôi 200 triệu. Anh nói đây là lần cuối cùng. Tôi tin anh nhưng không còn tiền nữa.

Anh nói tôi lấy giấy tờ nhà đi vay. Là một người đã từng ly hôn tôi rất nhạy cảm với điều này. Căn nhà là nơi bình yên duy nhất cho tôi sau này nên tôi một mực không đồng ý. Cũng vì chuyện này anh nổi giận, cãi cọ với tôi, anh nói tôi không yêu anh…

Kết hôn mới được nửa năm nhưng tôi vô cùng hối hận. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi muốn ly hôn. Nhưng anh ta nói rằng: “Ly hôn cũng được nhưng căn nhà mỗi người một nửa”. Đây là căn nhà của tôi mà, anh ta có quyền gì mà đòi chia tài sản với tôi? Hóa ra mục đích duy nhất của anh ta khi kết hôn với tôi là lấy tiền và chiếm tài sản. Bây giờ tôi tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi.

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Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những lúc thăng trầm. Phụ nữ phải biết cách thấu hiểu còn đàn ông phải có lòng biết ơn thì hôn nhân mới có thể hạnh phúc lâu dài được.

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