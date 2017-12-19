Ba kiểu phụ nữ luôn thích chen vào cuộc sống hôn nhân của người khác

Phụ nữ yêu 19/12/2017 08:36

Chúng ta thường nghe câu nói: "Cùng là phận đàn bà sao còn làm khổ nhau?". Vậy mà có ba loại phụ nữ luôn thích chen ngang vào hôn nhân của người khác.

Kiểu thứ nhất: Những người phụ nữ cô đơn, thiếu thốn tình yêu

Những người phụ nữ thiếu thốn tình yêu và thiếu đi cảm giác an toàn rất dễ lao vào vòng tay của những người đàn ông đã có gia đình. Tình yêu kiểu này giống như một sự phụ thuộc và gắn bó. Cảm giác bản năng này rất khó để từ bỏ, chính vì vậy có rất nhiều kẻ thứ ba không cần đến tiền bạc cũng như danh phận. Cái mà họ khao khát chính là cảm giác lấp đầy tình cảm vốn khuyết thiếu của mình.

Ba kiểu phụ nữ luôn thích chen vào cuộc sống hôn nhân của người khác - Ảnh 1
Phụ nữ độc thân nhưng vẫn làm kẻ thứ ba vì thiếu thốn tình cảm của cha từ thời thơ ấu - Ảnh minh họa: Internet

Với những cô gái trẻ, thứ tình cảm với những người đàn ông đã có gia đình rất phức tạp. Họ luôn tìm kiếm một người yêu vừa là người tình vừa có tình cảm của người cha. Những người đàn ông lớn tuổi và đã có gia đình có đầy đủ những đặc điểm này. Nói ách khác, những cô gái kiểu này không phải đi tìm người yêu mà là đi tìm cảm giác thiếu thốn tình yêu thương của người cha từ thuở ấu thơ. Chính những sai lầm về mặt tâm lý này dẫn dắt họ trở thành người thứ ba, chen ngang vào hôn nhân của người khác.

Kiểu thứ hai: Những người phụ nữ đã kết hôn nhưng không hạnh phúc

Thực tế cuộc sống chứng minh, không chỉ những cô gái độc thân mà những người phụ nữ đã kết hôn cũng rất dễ trở thành kẻ thứ ba. Có lẽ nhiều người đã biết rằng đàn ông ngoại tình vì tình dục còn đàn bà ngoại tình vì tình yêu. Những người phụ nữ đã có gia đình nhưng vẫn làm người thứ ba phần lớn đều là những người có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Đó là nguyên nhân dẫn đến chuyện ngoại tình. Thực ra họ chỉ đi tìm cảm giác được động viên, an ủi thế nhưng vô tình lại chen ngang vào hôn nhân của người khác.

Ba kiểu phụ nữ luôn thích chen vào cuộc sống hôn nhân của người khác - Ảnh 2
Người phụ nữ chỉ vì lợi ích vật chất mà chen ngang vào hôn nhân của người khác ngày càng nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu thứ ba: Những người phụ nữ chỉ vì lợi ích vật chất

Xã hội này không thiếu những người phụ nữ vật chất. Họ thường đeo bám những người đàn ông có tiền. Họ sẵn sàng dùng nhan sắc, tuổi trẻ của mình để đổi lấy chỗ dựa và tiền bạc từ những người đàn ông lớn tuổi.

Đàn ông có tiền sẽ sinh hư vì bị những kiểu phụ nữ như thế này đeo bám. Nếu như không có những người đàn bà ham hư vinh, không tham tiền bạc thì cho dù có tiền đi chăng nữa đàn ông cũng không thể nào hư được. Trên thực tế đàn bà coi trọng vật chất càng ngày càng nhiều, dẫn đến tình trạng hôn nhân không bền vững trong xã hội ngày một tăng.

Người chồng không còn yêu vợ nữa sẽ có 6 biểu hiện này

Người chồng không còn yêu vợ nữa sẽ có 6 biểu hiện này

Có một người chồng luôn yêu thương mình là mong muốn của tất cả chị em phụ nữ. Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ vì người chồng thay lòng đổi dạ, không còn yêu vợ nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   ngoại tình người thứ ba đàn bà ngoại tình kẻ thứ ba con giáp thứ 13 kiểu phụ nữ dễ làm kẻ thứ ba

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 50 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 50 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 50 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này