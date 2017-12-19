Ba kiểu phụ nữ luôn thích chen vào cuộc sống hôn nhân của người khác

Những người phụ nữ thiếu thốn tình yêu và thiếu đi cảm giác an toàn rất dễ lao vào vòng tay của những người đàn ông đã có gia đình. Tình yêu kiểu này giống như một sự phụ thuộc và gắn bó. Cảm giác bản năng này rất khó để từ bỏ, chính vì vậy có rất nhiều kẻ thứ ba không cần đến tiền bạc cũng như danh phận. Cái mà họ khao khát chính là cảm giác lấp đầy tình cảm vốn khuyết thiếu của mình.

Với những cô gái trẻ, thứ tình cảm với những người đàn ông đã có gia đình rất phức tạp. Họ luôn tìm kiếm một người yêu vừa là người tình vừa có tình cảm của người cha. Những người đàn ông lớn tuổi và đã có gia đình có đầy đủ những đặc điểm này. Nói ách khác, những cô gái kiểu này không phải đi tìm người yêu mà là đi tìm cảm giác thiếu thốn tình yêu thương của người cha từ thuở ấu thơ. Chính những sai lầm về mặt tâm lý này dẫn dắt họ trở thành người thứ ba, chen ngang vào hôn nhân của người khác.

Kiểu thứ hai: Những người phụ nữ đã kết hôn nhưng không hạnh phúc

Thực tế cuộc sống chứng minh, không chỉ những cô gái độc thân mà những người phụ nữ đã kết hôn cũng rất dễ trở thành kẻ thứ ba. Có lẽ nhiều người đã biết rằng đàn ông ngoại tình vì tình dục còn đàn bà ngoại tình vì tình yêu. Những người phụ nữ đã có gia đình nhưng vẫn làm người thứ ba phần lớn đều là những người có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Đó là nguyên nhân dẫn đến chuyện ngoại tình. Thực ra họ chỉ đi tìm cảm giác được động viên, an ủi thế nhưng vô tình lại chen ngang vào hôn nhân của người khác.