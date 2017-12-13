Người chồng không còn yêu vợ nữa sẽ có 6 biểu hiện này

Phụ nữ yêu 13/12/2017 16:21

Có một người chồng luôn yêu thương mình là mong muốn của tất cả chị em phụ nữ. Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ vì người chồng thay lòng đổi dạ, không còn yêu vợ nữa.

Rất nhiều người sau khi kết hôn rồi mới nhận ra người đàn ông mà mình lựa chọn không hề yêu mình. Vậy biểu hiện của một người đàn ông không yêu vợ là gì? Thường thường những ông chồng không còn yêu vợ sẽ có 6 biểu hiện sau:

Về đến nhà là kêu mệt

Kiểu chồng này khi ở bên ngoài thì vô cùng vui vẻ, hoạt bát nhưng chỉ cần về đến nhà là kêu mệt. Chuyện gì anh ta cũng không muốn làm, thậm chí không muốn nói chuyện với bạn. Anh ta chỉ nằm dài trên giường xem điện thoại, xem tivi. Trên thực tế anh ấy đã không còn yêu bạn nữa rồi.

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Khi đàn ông có những đặc điểm này chứng tỏ anh ta không còn yêu vợ nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đêm không chịu ngủ cứ ôm điện thoại cười một mình

Anh ta chỉ để tâm đến điện thoại. Với anh ta mà nói vợ không bằng chiếc điện thoại. Anh ta không thể nào buông nó xuống để nói chuyện với bạn. Điều đó chứng minh anh ta không còn yêu bạn nữa.

Không đăng bất cứ thông tin gì liên quan đến bạn trên mạng xã hội

Khi đăng bất kỳ thông tin gì trên trang cá nhân của mình, anh ta cũng không bao giờ nhắc đến bạn, đặc biệt là chẳng bao giờ đăng hình chụp chung của hai người. Có cảm giác như bạn không là gì trong thế giới của anh ta. Điều này chứng tỏ anh ta không thấy tự hào khi có bạn. Bạn không đáng để anh ta để ý tới nữa.

Chú ý đến những cô gái khác nhưng không hề quan tâm đến hoạt động của vợ

Anh ta không quan tâm đến bất kỳ động thái nào của bạn trên mạng xã hội, nhưng với những cô gái khác thì anh ta luôn “like” hoặc bình luận khen ngợi. Anh ta luôn muốn giành được đánh giá tốt từ người khác, muốn người khác có ấn tượng tốt về mình. Anh ta không hề yêu bạn, hoặc nếu có yêu đi chăng nữa thì tình yêu đó cũng đã thay đổi rồi.

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Trong mắt anh ấy, bạn không được coi trọng - Ảnh minh họa: Internet

Người khác nhờ thì tới ngay còn vợ nhờ thì thấy phiền

Những ông chồng kiểu này thường đi lo chuyện bao đồng, ai nhờ việc gì anh ta cũng nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên khi bạn có chuyện gì đó cần giúp thì anh ta luôn tỏ thái độ không vui. Với anh ta, bạn không thể nào so sánh với bạn bè. Bạn không được coi trọng bởi vì anh ta không hề yêu bạn.

Cười đùa vui vẻ với người khác nhưng luôn làm mặt lạnh với vợ

Khi ở cùng bạn bè anh ta vô cùng vui vẻ nhưng khi ở bên cạnh vợ liền tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Anh ta không có lời gì để nói với bạn và cũng không cười đùa. Lúc nào bạn cũng cảm thấy như chồng có tâm sự. Điều này chứng tỏ anh ta không có hứng thú và không hề yêu bạn. 

Đàn ông có 5 biểu hiện này chứng tỏ anh ấy đã có người khác rồi!

Đàn ông có 5 biểu hiện này chứng tỏ anh ấy đã có người khác rồi!

Muốn biết người đàn ông còn yêu mình không, phụ nữ chỉ cần quan sát 5 biểu hiện này.

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