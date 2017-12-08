Đàn ông có 5 biểu hiện này chứng tỏ anh ấy đã có người khác rồi!

Thực ra để biết người đàn ông đó có thật sự yêu mình hay không rất đơn giản, bạn hãy để ý đến biểu hiện hàng ngày của anh ấy. Nếu có 5 đặc điểm này chứng tỏ trái tim anh ấy đã có người khác rồi.

Anh ấy thường xuyên tìm lý do như phải tăng ca, phải tiếp khách, đi công tác… để không về nhà. Thời gian bạn ở nhà càng nhiều thì anh ấy lại càng rất muộn mới về, thậm chí còn không về nhà. Có khi không phải tăng ca nhưng anh ta vẫn lấy lý do đó để đi ra khỏi nhà. Người đàn ông không còn yêu bạn nữa mới làm như vậy.

Không để bạn xem điện thoại của anh ấy

Nếu yêu bạn, anh ấy không muốn giấu bất kỳ thông tin gì. Mật khẩu điện thoại hay máy tính bạn đều biết, bất cứ khi nào bạn cũng có thể vào xem. Nhưng khi một người đàn ông thay đổi, họ sẽ bắt đầu đề phòng bạn. Đi đâu anh ta cũng mang theo điện thoại thậm chí ngay cả khi đi tắm.

Thường so sánh bạn với người khác

Bây giờ anh ấy thường hay so sánh bạn với người khác, trong mắt anh ấy người đó luôn tốt hơn bạn. Nếu yêu bạn, anh ta sẽ không đem bạn đi so sánh với ai bởi vì bạn luôn là người phụ nữ tốt nhất. Nhưng một khi trái tim anh ấy đã có bóng hình người phụ nữ khác, bạn đã không còn hoàn hảo như trước nữa. Đối với anh ấy, người phụ nữ kia đều tốt hơn bạn về mọi mặt.

Tiêu tiền ngày càng nhiều

Một khi chi tiêu của người đàn ông tăng lên bất ngờ, phụ nữ hãy nên chú ý nhé. Bạn nên biết anh ấy chi tiền vào việc gì. Trước đây, hai người rất hiểu nhau, mỗi một khoản tiền anh ta thu về cũng như chi ra bạn đều biết rõ. Nhưng bây giờ anh ấy luôn nói là hết tiền và còn trách bạn chi tiêu hoang phí. Lúc này, phụ nữ hãy chú ý đến chồng mình hơn nhé. Rất có thể bên ngoài anh ta đã để ý đến người phụ nữ khác rồi.

Hành tung của anh ấy không rõ ràng

Anh ấy không nói cho bạn biết mình đi đâu, đồng thời cũng không cho phép bạn hỏi. Bạn lo lắng cho anh ấy nên gọi điện thoại thì anh ta cho rằng bạn phiền phức, thiếu tin tưởng chồng. Điều này chứng tỏ anh ta không còn tình cảm với bạn nữa. Nếu như còn yêu bạn thì anh ta sẽ chủ động nói những chuyện này với bạn chứ không cần bạn phải hỏi.

Nếu như chồng bạn có một trong những đặc điểm trên đây thì hãy cẩn thận nhé. Rất có thể anh ta đang có bồ nhí bên ngoài mà bạn không hề hay biết.