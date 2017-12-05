4 câu nói mà đàn ông ngoại tình rất thích sử dụng

Tâm sự gia đình 05/12/2017 17:13

Bất luận là trong tình yêu hay trong hôn nhân, đàn ông khó tránh khỏi những phút giây yếu lòng. Khi đã ngoại tình, những câu nói này sẽ là bằng chứng "bán đứng" anh ấy.

“Tối nay anh mệt lắm, đợi lần sau đi”

Mỗi lần bạn muốn gần gũi anh ấy thì anh ấy đều nói rằng: “Tối nay anh mệt lắm, đợi lần sau đi”. Vì khi đàn ông ngoại tình họ sẽ phân tán sức lực. Họ có thể đáp ứng tốt cho nhân tình nhưng lại không thể chiều lòng bạn. Một khi đàn ông đã ngoại tình về thể xác, họ sẽ tìm cách trốn tránh bạn. Chính vì thế anh ta từ chối đề nghị của bạn để giấu giếm và nghỉ ngơi sau đó sẽ tìm những lý do khác để lấy lòng bạn, tránh để bạn nghi ngờ.

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Một khi đàn ông đã ngoại tình, anh ta rất thích sử dụng 4 câu nói này - Ảnh minh họa: Internet

“Tối nay anh phải tăng ca”

Khi ngoại tình đàn ông luôn tìm đủ lý do để không về nhà vào buổi tối. Lý do được chọn nhiều nhất đó là “Tối nay anh phải tăng ca” hoặc “Anh phải tiếp khách tối nay không về nhà”. Lý do này nếu như phát sinh với một người thường xuyên bận rộn thì có thể hiểu được. Nhưng đối với một người không thích tăng ca mà đột nhiên tích cực tăng ca thì những bà vợ phải đặc biệt chú ý. Rất có thể anh ta đang tìm lý do để ngoại tình.

Người thứ ba sẽ là người chủ động liên hệ với anh ta, còn anh ta sẽ tìm mọi lý do để giải thích sự trong sạch của bản thân với bạn. Có như vậy mới có thể giải quyết triệt để mối hoài nghi trong lòng bạn đồng thời vẫn có thể vui vẻ với nhân tình.

“Đi tiếp khách anh cần mang theo nhiều tiền”

Đối với đàn ông ngoại tình, đột nhiên họ muốn giữ thật nhiều tiền và thường nói rằng: “Đi tiếp khách bên ngoài anh cần mang theo nhiều tiền”. Họ cần có tiền để tiếp tục duy trì mối quan hệ vụng trộm với nhân tình. Khi người đàn ông nói cần nhiều tiền để tiếp khách, có thể đó chính là lúc anh ta đang có mối quan hệ ngoài luồng với một ai đó, phụ nữ hãy chú ý nhé!

Sau khi kết hôn, phần lớn đàn ông dùng tiền kiếm được để chi tiêu cho gia đình. Nhưng sau khi ngoại tình, anh ta sẽ dùng số tiền này để vui chơi, dần dần họ trở thành một người vô trách nhiệm với gia đình.

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Một khi chồng hay bạn trai mà nói ra 4 câu này, chị em phụ nữ hãy cảnh giác nhé - Ảnh minh họa: Internet

“Anh và cô ta chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường”

Khi chồng ngoại tình và bị bạn phát hiện, anh ta sẽ giải thích: “Anh và cô ta chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường” hoặc là “Anh chỉ chơi bời thôi”.

Những người đàn ông giải thích kiểu này chứng tỏ anh ta là người giả tạo. Nếu bạn cứ tiếp tục hỏi anh ấy sẽ rất bối rối và bắt đầu trách bạn không tin tưởng anh ta. Cuối cùng anh ta sẽ nói một câu: “Tin hay không tin thì tùy em”.

Hy vọng chồng bạn đừng bao giờ thốt ra những câu nói này!

Khi đàn ông nói ra 5 câu này chứng tỏ anh ấy muốn rời xa bạn thật rồi

Khi đàn ông nói ra 5 câu này chứng tỏ anh ấy muốn rời xa bạn thật rồi

Một khi người đàn ông đã nói ra những câu nói này chứng tỏ anh ấy đã lựa chọn không thể tiếp tục sống bên cạnh bạn nữa.

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