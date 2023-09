“Tối nay anh phải tăng ca”

Khi ngoại tình đàn ông luôn tìm đủ lý do để không về nhà vào buổi tối. Lý do được chọn nhiều nhất đó là “Tối nay anh phải tăng ca” hoặc “Anh phải tiếp khách tối nay không về nhà”. Lý do này nếu như phát sinh với một người thường xuyên bận rộn thì có thể hiểu được. Nhưng đối với một người không thích tăng ca mà đột nhiên tích cực tăng ca thì những bà vợ phải đặc biệt chú ý. Rất có thể anh ta đang tìm lý do để ngoại tình.