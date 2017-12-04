Khi đàn ông nói ra 5 câu này chứng tỏ anh ấy muốn rời xa bạn thật rồi

Cơ quan anh ấy tổ chức tiệc và mọi người đều phải mang theo người bạn đời đi cùng. Bạn đã chuẩn bị đâu vào đó để đi cùng anh ấy nhưng anh ấy không cho bạn theo. Anh ấy không muốn đưa bạn đi đến bất kỳ bữa tiệc nào.

Thực ra nhà vẫn là cái nhà đó, bạn vẫn là bạn thôi chỉ là người đàn ông ấy đã thay đổi. Ánh mắt anh ấy nhìn bạn đã không còn như xưa, yêu cầu của anh ấy về bạn cũng thay đổi rồi. Và tình yêu anh ấy dành cho bạn cũng không còn nữa.

Suốt ngày ở nhà mà cũng không biết thu dọn nhà cửa cho gọn gàng

Không phải việc của cô thì đừng có quản, phiền quá đi mất

Có lẽ bạn chỉ muốn quan tâm đến anh ấy một chút thôi, nhưng anh ấy đã chán ngán với việc này lắm rồi. Anh ấy chê bạn nhiều chuyện và khiến anh ấy không thoải mái.

Cô xem mình có còn giống phụ nữ nữa không?

Sống với nhau lâu, anh ta thấy bạn không vừa mắt nữa. Những câu nói của anh ấy dành cho bạn không còn kiên nhẫn và yêu thương như ngày xưa. Anh ấy sẽ nói những lời rất khó nghe như: “Cô xem mình có còn giống phụ nữ nữa không?”. Một khi anh ấy nói ra lời này chứng tỏ anh ấy đã chuẩn bị tâm lý để rời xa bạn.

Cuộc sống kiểu này tôi đã chịu đủ rồi

Một khi người đàn ông nói ra câu này chứng tỏ anh ấy đã muốn từ bỏ bạn mãi mãi, còn chung sống với nhau cũng chỉ vì con cái mà thôi. Anh ấy đã không còn một chút tình cảm nào dành cho bạn nữa.

Cuộc sống vợ chồng chắc chắn sẽ có những lúc cãi vã, nhưng điều quan trọng là cả hai hãy cùng hiểu cho đối phương. Hãy đặt mình vào vị trí của người kia để suy nghĩ và thấu hiểu. Đừng bao giờ vì một lý do nào đó mà nói ra những lời khiến đối phương tổn thương.

Chị em phụ nữ hãy chú ý, một khi người đàn ông của mình nói ra những lời như thế này là khi mà cuộc hôn nhân của các bạn đang ở tình trạng báo động. Hãy kìm nén những cảm xúc, đồng thời thay đổi bản thân mình. Để giữ được hạnh phúc gia đình cần có sự vun đắp từ hai phía.