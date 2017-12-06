Những tháng đầu sau khi kết hôn, cô luôn mỉm cười mỗi khi nghĩ đến việc được nắm tay người đàn ông mình yêu thương nhất suốt cuộc đời này.

Trong quá trình mang thai, cơ thể phụ nữ bắt đầu xuất hiện những vết rạn, thường hay mệt mỏi. Cô tìm đến chồng để than vãn nhưng đổi lại chỉ được một câu nói lạnh nhạt của chồng: “Em cố chịu chút nữa sẽ hết thôi”. Sự thờ ơ đó khiến cô buồn bã nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn thôi.

Khi vừa biết mình mang thai, chồng đã tỏ ra vô cùng yêu thương, chiều chuộng cô. Chồng còn đi mấy con phố mới mua được một trái dưa hấu ngon, ngọt cho vợ ăn. Lúc đó cô cảm thấy kết hôn thật tuyệt.

Vào ngày sinh con, anh chồng tìm đủ mọi cách để không vào phòng sinh cùng vợ, điều này khiến cô cảm thấy thất vọng.

Con thường khóc vào buổi tối, chồng chuyển sang phòng khác để ngủ vì muốn ngày hôm sau có đủ sức khỏe để đi làm. Lúc này cô mới hiểu được ý nghĩa của hôn nhân thực sự là gì? Trong thời gian ở cữ, tâm lý phụ nữ thường không ổn định nên cô cảm thấy lúc nào cũng có mâu thuẫn với mẹ chồng. Đem tâm sự này nói với chồng, anh chồng lại nói rằng: “Mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi” khiến người vợ càng ức chế hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đầu cô xuất hiện hai từ “ly hôn”.

Vừa mệt mỏi, vừa phải chịu áp lực chăm con, cô bắt đầu cằn nhằn với chồng. Cô hy vọng chồng có thể chủ động gánh vác cùng với mình. Nhưng người đàn ông lại không hiểu điều đó mà quay sang trách mắng vợ khiến cô khóc lóc không ngừng.

Hết lần này đến lần khác nói chuyện với chồng thất bại, cô bắt đầu chỉ biết dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái nhưng luôn giữ im lặng. Đối với cuộc hôn nhân này cô cảm thấy bản thân mình đã cố gắng hết sức rồi.

Đến lúc này, đàn bà sẽ không dựa dẫm vào đàn ông nữa. Cô bắt đầu chú ý đến cuộc sống của chính mình, thậm chí trong trái tim cô đã xây dựng một bức tường ngăn cách. Cô bắt đầu xa cách với chồng.

Rồi đến một ngày cô đột nhiên nói với chồng: “Chúng ta ly hôn đi” khiến người đàn ông không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chính vì thế các ông chồng hãy luôn thấu hiểu và chia sẻ với vợ mình những khó khăn trong cuộc sống. Đừng để đến khi muốn cứu vãn hôn nhân thì đã quá muộn.