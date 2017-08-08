Giác quan thứ sáu của phụ nữ thực sự khủng khiếp thế nào?

Nhà kinh tế học Robert Emerson Lucas và vợ là Rita Lucas sống ly thân từ năm 1982 nhưng đến năm 1989 hai người mới chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Khi ly hôn, Rita đưa ra một đề xuất, nếu như cuối năm 1995 mà ông Lucas dành được giải Nobel thì bà sẽ được hưởng một nửa trong tổng số phần thưởng mà ông được nhận.

Về vấn đề giác quan thứ sáu của người phụ nữ chuẩn xác đến nhường nào, chúng ta hãy theo dõi câu chuyện nhỏ sau để tìm ra đáp án.

Lúc đó, Lucas nghĩ rằng đoạt giải Nobel ư? Đúng là chuyện không thể nào, chắc cô ấy nghĩ nhiều quá nên phát điên vì tiền rồi. Ông cho rằng đó là chuyện không thể nên đã đồng ý với điều khoản này của vợ. Thời gian trôi qua, vào ngày 10 tháng 10 năm 1995 Robert Emerson Lucas đoạt giải Nobel, ngày đó chỉ cách ngày cuối cùng trong thỏa thuận ly hôn với Rita vẻn vẹn 80 ngày. Lúc này, Lucas đành phải theo thỏa thuận ly hôn chia một nửa giá trị phần thưởng cho vợ cũ.

Mặc dù là nhà kinh tế học nhưng Lucas không thể giải thích tại sao Rita lại có thể tiên liệu sự việc chính xác đến vậy. Nhiều người cho rằng đây chính là giác quan thứ sáu vô cùng chuẩn xác của phụ nữ.

Trong tình yêu một người đàn ông thực sự yêu hay thích một người phụ nữ, đó là tình cảm nhất thời hay là tình yêu sâu đậm, phần lớn những người phụ nữ lý trí đều có thể cảm nhận được.

Vì sao mọi người đều nói đàn ông không thích phụ nữ hay phỏng đoán, đó là bởi vì ở một góc độ nào đó, sự phỏng đoán của phụ nữ vô cùng chính xác. Chính vì vậy mới nói, phụ nữ không chỉ có khả năng quan sát phi thường mà còn có giác quan thứ sáu vô cùng khủng khiếp.

Đôi khi chỉ cần dựa vào những góc giấy bị xé vụn từ thùng rác, phụ nữ sẽ phát hiện ra người đàn ông của mình ngoại tình. Thật ra, giác quan thứ sáu của người phụ nữ chính xác hơn rất nhiều so với những gì đàn ông nghĩ. Họ quá hiểu người đàn ông mà họ yêu, nhất cử nhất động của anh ta họ đều nắm được.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất mạnh hay nói một cách khác người phụ nữ được trời phú cho khả năng quan sát, họ quá để ý đến người đàn ông của mình nên mới có thể đoán biết được mọi hành động cũng như suy nghĩ của người đó. Không một người phụ nữ nào muốn giác quan thứ sáu linh nghiệm trên người mình yêu, chính vì vậy đàn ông cần phải bảo vệ sự vô tư của cô ấy. Hãy luôn mang đến cho cô ấy cảm giác an toàn.