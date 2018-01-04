Khi hôn nhân có 6 biểu hiện này chứng tỏ không còn cứu vãn được nữa

Tâm sự gia đình 04/01/2018 19:31

Một khi hôn nhân có những dấu hiệu này, cho dù muốn níu kéo đến mấy bạn cũng nên lựa chọn ly hôn thì tốt hơn.

Thời gian là kẻ thù của rất nhiều thứ, tình cảm vợ chồng cũng không phải ngoại lệ. Rất nhiều người tự tin với tình cảm của mình nhưng khi sống với nhau thời gian quá lâu, cơm áo gạo tiền đè nặng thì chuyện mâu thuẫn dẫn đến hôn nhân bên bờ vực là hoàn toàn có thể xảy ra.

Khi hôn nhân có 6 biểu hiện này chứng tỏ không còn cứu vãn được nữa - Ảnh 1
Khi có những biểu hiện này chứng tỏ hôn nhân của bạn đang ở bên bờ vực - Ảnh minh họa: Internet

Khi hôn nhân xuất hiện 6 biểu hiện dưới đây, nếu như bạn thấy không còn hạnh phúc nữa thì ly hôn sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai.

Biểu hiện thứ nhất

Hai bên không còn thấy hạnh phúc bên nhau, những giây phút ngọt ngào trước đây đã biến mất, thay vào đó là những trận cãi vã. Sau khi cãi nhau không bên nào chịu xuống nước, chẳng ai chịu nhận mình sai.

Biểu hiện thứ hai

Khi còn tình cảm, cả hai có thể nói bất cứ chuyện gì cho nhau nghe nhưng khi tình cảm không còn họ giống như người xa lạ. Nếu như không vì con cái có lẽ hai người đã sớm ly hôn rồi. Mối quan tâm duy nhất giữa hai vợ chồng bây giờ chính là đứa con.

Biểu hiện thứ ba

Nếu trong hôn nhân một trong hai người ngoại tình thì có lẽ gia đình đó khó mà giữ được. Dù đang sống cùng nhau nhưng trái tim không thuộc về nhau thì cũng không còn ý nghĩa gì. Nếu như phát hiện đối phương ngoại tình, bạn lựa chọn nhẫn nhịn và tha thứ nhưng có thể giữ lại trái tim của họ không? Cuối cùng người đau khổ cũng chỉ là bạn mà thôi. Sống với một người không biết trọng tình nghĩa liệu bạn có được hạnh phúc hay không?

Biểu hiện thứ tư

Người đó không biết những điểm tốt cũng như những ưu điểm của bạn. Tất cả những gì họ nhìn thấy là sự thiếu sót và khuyết điểm của bạn. Họ không cần biết bạn đã cố gắng thế nào, hy sinh những gì. Với họ, chừng đó chưa bao giờ là đủ.

Khi hôn nhân có 6 biểu hiện này chứng tỏ không còn cứu vãn được nữa - Ảnh 2
Dù sẽ thiệt thòi nhưng phụ nữ nên có lựa chọn sáng suốt khi hôn nhân có những biểu hiện này - Ảnh minh họa: Internet

Biểu hiện thứ năm

Cả hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khi ở bên nhau. Khi hai vợ chồng không thể đáp ứng nhu cầu tình cảm cho nhau thì cuộc hôn nhân ấy làm sao hạnh phúc được?

Biểu hiện thứ sáu

Hai người thường xuyên cãi vã, sau đó là động chân động tay. Đặc biệt là đàn ông vũ phu, khi không vừa ý thường lôi vợ ra đánh. Kiểu đàn ông như vậy khiến người khác coi thường, đàn bà là để yêu thương chứ không phải để giáo huấn và đánh đập.

Một khi hôn nhân có những biểu hiện này, nếu bạn thấy không hạnh phúc và không muốn níu kéo nữa thì có lẽ ly hôn sẽ là biện pháp tốt nhất để giải thoát cho cả hai.

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