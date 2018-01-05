Sau ba tháng chiến tranh lạnh, cuối cùng chúng tôi cũng ly hôn trong hòa bình

Trên thế giới này có nhiều cuộc hôn nhân không bị hủy hoại bởi cơm, áo, gạo, tiền nhưng lại bị hủy hoại bởi sự thiếu niềm tin.

Tôi và anh quen nhau từ hồi học cấp 3. Anh học giỏi, đẹp trai và rất yêu thích thể thao. Tôi thường đến xem anh chơi bóng rổ mà anh không hề biết. Đến năm lớp 12, trường tôi tổ chức hội thi văn nghệ, tôi và anh được lựa chọn làm người dẫn chương trình. Chúng tôi cùng nhau tập luyện, dần dần phát sinh tình cảm với nhau lúc nào không hay. Sau khi hội thi kết thúc cũng là lúc chúng tôi nói thật tình cảm mình dành cho nhau. Sau đó chúng tôi cũng đỗ đại học nhưng không ở cùng thành phố. Mỗi tuần anh đều bắt xe xuống trường thăm tôi. Để có tiền đi lại, anh phải làm một lúc 2 việc. Nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ là do hai vợ chồng mất niềm tin lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet Đến năm thứ 4 đại học, anh đóng các tờ vé xe lại thành một cuốn sổ. Anh nói đó chính là nhân chứng cho tình yêu anh dành cho tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đến thành phố tôi ở tìm việc. Chúng tôi thuê một căn phòng hơn chục mét vuông, nhà vệ sinh phải dùng chung với người khác. Lúc đó anh nói với tôi sau này anh sẽ mua một căn nhà thật lớn cho tôi ở. Tôi hạnh phúc gục đầu lên vai anh.

Khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn, bố mẹ tôi kịch liệt phản đối. Gia đình tôi cho rằng anh không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Anh không có tài cán gì, gia đình anh cũng không có hậu thuẫn, nếu lấy anh chắc chắn tôi sẽ khổ. Nhưng tôi vẫn quyết định sẽ lấy anh. Không phụ lòng mong mỏi của tôi, anh thăng tiến nhanh trong công việc, điều kiện gia đình ngày một tốt hơn. Công việc bận rộn, anh thường xuyên phải đi tiếp khách. Tôi hiểu được nỗi vất vả của anh nên trong nhà có chuyện gì cũng tự mình giải quyết. Tôi không muốn những chuyện nhỏ đó làm anh lo lắng. Nhưng đến một ngày tôi phát hiện trên áo anh có một dấu son. Anh giải thích đó là do đồng nghiệp cố ý chơi ác và thề nguyền rất nhiều với tôi. Anh nói chưa từng phản bội tôi. Tôi bán tín bán nghi nhưng không cố gặng hỏi nữa. Từ đó tôi bắt đầu chú ý đến tất cả những bộ đồ của chồng. Tôi bắt đầu đa nghi và mẫn cảm. Anh không còn nhận được sự tin tưởng vô điều kiện từ tôi nữa.

Một mối tình đẹp, một cuộc hôn nhân viên mãn nhưng khi đã đánh mất niềm tin thì tình yêu đó thật khó mà giữ được - Ảnh minh họa: Internet Một lần khác tôi thấy mùi nước hoa lạ trên người anh, tôi hỏi thì anh nói là tôi hiểu nhầm. Đến lúc này tôi cảm thấy mình không thể nào tiếp tục bao dung được nữa. Chúng tôi cãi vã suốt một đêm, cuối cùng anh vẫn nói xin lỗi tôi. Chợt hiểu tất cả, tôi lấy hết dũng khí để nói: “mình ly hôn đi”. Anh khá bất ngờ với quyết định này của tôi. Sau khi chiến tranh lạnh 3 tháng, chúng tôi ly hôn trong hòa bình. Anh và tôi đều là tình đầu của nhau, bên nhau 10 năm trời, những lúc khó khăn nhất luôn có nhau nhưng cuối cùng lại kết thúc như thế. Đúng vậy, trên thế giới này có rất nhiều cuộc hôn nhân không bị hủy hoại bởi cơm, áo, gạo, tiền nhưng lại bị hủy hoại bởi sự thiếu niềm tin. Một khi vợ chồng mất niềm tin vào nhau, bản chất của hôn nhân sẽ thay đổi. Vì thế, sự tin tưởng chính là nền tảng của một cuộc hôn nhân ổn định và cũng là cảm giác an toàn lớn nhất cho cả hai vợ chồng.

Khi hôn nhân có 6 biểu hiện này chứng tỏ không còn cứu vãn được nữa Một khi hôn nhân có những dấu hiệu này, cho dù muốn níu kéo đến mấy bạn cũng nên lựa chọn ly hôn thì tốt hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-ba-thang-chien-tranh-lanh-cuoi-cung-chung-toi-cung-ly-hon-trong-hoa-binh-265545.html