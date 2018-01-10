Phụ nữ hạnh phúc lấy ai cũng hạnh phúc còn đàn bà bất hạnh lấy ai cũng sẽ bất hạnh

Tâm sự gia đình 10/01/2018 20:33

Phụ nữ bất hạnh là vì họ mang hạnh phúc của mình đặt trên vai đàn ông. Những người như vậy thường không có cảm giác an toàn và thiếu thốn tình yêu.

Lần đầu gặp, tôi cứ ngỡ chị gần 50 dù thật ra chị mới 35. Hai lần ly hôn khiến chị già hơn tuổi thật của mình.

Ngay từ khi 16 tuổi chị đã bắt đầu đi làm. Trong mấy năm, nhờ sự nhanh nhẹn, thông minh của mình chị lên được vị trí quản lý kho với mức thu nhập đáng mơ ước. Chị xinh đẹp, vui vẻ hòa đồng nên có nhiều chàng trai theo đuổi. Cuối cùng chị chọn một người đàn ông hơn chị về mọi mặt, anh  là phó giám đốc công ty chị. Từ đây, chị cũng trở thành đối tượng bị nhiều người phụ nữ khác đố kỵ.

Phụ nữ hạnh phúc lấy ai cũng hạnh phúc còn đàn bà bất hạnh lấy ai cũng sẽ bất hạnh - Ảnh 1
Người đàn bà hạnh phúc lấy ai cũng hạnh phúc còn người phụ nữ bất hạnh lấy ai cũng sẽ bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn chị vẫn tiếp tục đi làm cho đến khi mang thai. Chị xin nghỉ không lương về quê sinh con. Dự định ban đầu của chị là sau khi sinh xong chị sẽ đón mẹ chồng lên thành phố chăm con để mình đi làm lại. Tuy nhiên mẹ chồng không chịu, chị đành xin nghỉ luôn ở nhà chăm con. Đi làm nhiều năm như vậy nhưng chị không để riêng cho mình một khoản nào vì thế sau khi nghỉ việc chị chỉ đợi chồng nuôi.

Chị là người có cá tính mạnh nên suốt hai năm ở nhà dùng tiền của chồng chị không thấy thoải mái. Nhiều khi chồng còn động chạm đến tự ái của vợ nên chị thấy mình không được tôn trọng. Chị không thể đi làm nên ngày nào hai vợ chồng cũng cãi vã. Chồng chị chán cảnh này nên ở luôn tại công ty không về nhà nữa.

Sau đó chị nghe đồng nghiệp cũ nói anh có người khác. Tìm hiểu, chị biết được anh và cô gái kia đã ở bên nhau được một thời gian rồi. Chị cảm thấy mình bị lừa dối, bị phản bội và không được tôn trọng. Chị nhất quyết ly hôn. Chị để con cho chồng nuôi. Chị nghĩ nếu có con sau này càng khó tìm được hạnh phúc. Chị nói với chồng rằng sau này chị sẽ tìm được một người tốt hơn anh gấp trăm lần.

Sau khi ly hôn nửa năm, chị tìm được một người đàn ông khá tốt. Cả hai kết hôn và sinh con. Lần này mẹ chồng chị đồng ý chăm con và chị vẫn có thể toàn tâm toàn ý lo cho công việc. Chị và chồng mở một quán ăn, ban đầu hơi bận rộn nhưng sau khi ổn định chỉ cần đến đối chiếu sổ sách là được. Dư dả về thời gian và tài chính nên chị muốn chồng thường xuyên ở bên cạnh mình. Tuy nhiên anh không thích vậy, anh không muốn bị gò ép. Chính vì chuyện này mà vợ chồng chị thường xuyên cãi vã. Anh có người phụ nữ khác, chị không chịu nổi sự phản bội nên quyết định ly hôn.

Phụ nữ hạnh phúc lấy ai cũng hạnh phúc còn đàn bà bất hạnh lấy ai cũng sẽ bất hạnh - Ảnh 2
Một người phụ nữ hạnh phúc là một người luôn tràn ngập tình yêu trong tim - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ bất hạnh là vì họ mang hạnh phúc của mình đặt trên vai đàn ông. Những người như vậy thường không có cảm giác an toàn và thiếu thốn tình yêu. Chính vì thế họ mong muốn đàn ông bù đắp cho họ những thiếu thốn đó. Nhưng một khi người đàn ông đó không còn yêu họ nữa, người phụ nữ sẽ tìm mọi cách để đối phương chú ý đến mình. Kiểu phụ nữ như vậy thể hiện bên ngoài rằng mình yêu đối phương nhưng làm việc gì cũng mong người kia báo đáp. Do đó mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng tăng lên.

Một người phụ nữ hạnh phúc là một người luôn tràn ngập tình yêu trong tim. Khi ở bên cạnh một nửa của mình họ sẽ cho đi thứ tình cảm thiêng liêng đó chứ không phải chiếm hữu. Như vậy không chỉ khiến bản thân hạnh phúc mà người nhận được cũng vô cùng hạnh phúc.

Trên đời này bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ ai cũng muốn sống cùng với người có thể mang đến tình yêu và niềm vui cho bản thân mình. Vậy nên hôn nhân hạnh phúc hay thất bại phần nhiều là do chính bản thân người phụ nữ quyết định.

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Cuộc sống luôn có những điều tốt, điều xấu. Hôn nhân không phải là tất cả, hãy quan tâm đến những điều bạn đạt được và ít chú ý đến những cái bạn mất đi...

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