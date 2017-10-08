Ly hôn cần dứt khoát nhưng có một việc không thể làm

Tâm sự gia đình 08/10/2017 17:34

Sau khi ly hôn, phụ nữ không được nuôi con là có tội, cũng giống như vậy, sau khi ly hôn, đàn ông không nuôi con cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

Tôi đã ly hôn được 6 năm rồi, để được nuôi con tôi chấp nhận trắng tay ra khỏi ngôi nhà đó. Nhiều người nói tôi ngốc, một người phụ nữ nuôi con mà không có tài sản gì thì làm sao có cuộc sống tốt đẹp được.

Nhưng, con chính là sinh mạng của tôi, tôi không thể buông bỏ được. Tôi không thể để con mình sống với vợ mới của chồng, không thể để con đói khát mỗi ngày. Mặc dù tôi nghèo nhưng tôi sẽ dành những đồng tiền kiếm được để lo cho con, cố gắng hết sức để con được ăn no mặc ấm, lúc nào con cũng sạch sẽ. Còn nếu như để con sống trong một ngôi nhà đầy đủ vật chất mà luôn phải nghe chửi mắng, ai làm mẹ cũng không thể chịu đựng được.

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Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn được 6 năm, tôi không tái hôn, con chính là nguồn sống của tôi. Cũng may mắn, con trai tôi rất nghe lời và rất lạc quan, mặc dù không có bố bên cạnh nhưng con biết mẹ rất yêu con. Từ nhỏ tôi đã nói với con, không thể thay đổi được việc không có bố bên cạnh, nhưng vẫn còn có mẹ, có các bạn, thầy cô, ông bà, tất cả mọi người đều yêu con. Con trai tôi rất kiên cường và không vì những lời nói vô tình của các bạn mà oán trách điều gì.

Tôi không ngăn cản việc hai bố con gặp nhau, dù sao cũng là ruột thịt, chồng cũ vẫn rất yêu con nhưng sau đó anh ta đã kết hôn với một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó có một đứa con trai riêng, sau khi kết hôn, hai người sinh được một bé gái. Từ khi có con, chồng cũ không còn dành nhiều thời gian cho con trai tôi nữa.

Suốt những năm tháng sau đó, con trai tôi biết rằng, giờ đây bố cũng là bố của người khác, chỉ có mẹ mới là gia đình của nó. Mặc dù hai bố con có gặp nhau nhưng tình cảm của con trai dành cho bố không còn thân thiết như trước nữa. Cho đến nay, con trai dường như không muốn gặp bố mình.

Thực ra khi ly hôn, tôi không có bất kỳ lợi thế nào để được nhận quyền nuôi con, nếu như chồng cũ kiên trì tranh giành thì tôi cũng không thể có được quyền lợi này. Nhưng nhà anh ta có tiền, họ cho rằng con cái cuối cùng vẫn là người nhà họ, cho dù tôi có nuôi con thì đó vẫn là con cháu của họ thôi. Họ để tôi một mình nuôi con, không cần phải chu cấp như vậy quá tốt còn gì. Đối với họ, khi con cái lớn rồi sẽ quay về nhận tổ quy tông.

Với cuộc hôn nhân hiện tại, chồng cũ cũng chỉ có một đứa con chung là con gái, họ muốn sau này sẽ giao lại sản nghiệp cho con trai tôi. Con trai tôi sẽ có trách nhiệm nuôi họ khi về già.

Làm sao có chuyện đó được chứ, một lần chồng cũ hỏi chuyện với con trai: “Sau này con lớn rồi con có nuôi bố và ông bà nội không?”. Con trai tôi trả lời dứt khoát: “Đương nhiên là không, mọi người có nuôi con đâu, ai nuôi con thì con nuôi người đó”. Chồng cũ nói tiếp: “Nhưng bố cũng là bố ruột của con mà”. Con tôi trả lời: “Không tính, bố cũng chưa từng nuôi con. Sau này, có con trai và con gái bố nuôi bố, con sẽ nuôi mẹ con”.

Chồng cũ tiếp tục: “Đấy không phải là con trai ruột, con mới là con ruột của bố. Con lớn rồi, tất cả tài sản của bố đều giao cho con”. Con trai tôi đáp lại: “Sau này lớn lên con sẽ tự kiếm tiền, con không cần tiền của bố”. Từ đó trở đi, con trai tôi không gặp bố nữa, anh ta mua đồ nó cũng không nhận, con cho rằng những thứ bố nó mua cho là vì sau này muốn con nuôi ngược trở lại. Con trai không muốn nuôi anh ta nên từ chối tất cả những thứ đó. Giờ đây, chồng cũ vô cùng hối hận, trái tim con tôi đã bị tổn thương, nó không nhận anh ta là bố.

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Ảnh minh họa: Internet

Đối với phụ nữ, khi ly hôn nhất định phải dứt khoát, quyền lợi của mình thì nhất định phải giành lấy, tuyệt đối phải giữ con bên cạnh mình. Có thể cuộc sống sẽ rất khổ cực nhưng con vẫn còn có mẹ. Nếu như lúc đó bạn lựa chọn từ bỏ quyền nuôi con, mặc dù con sẽ có cuộc sống tốt hơn nhưng suốt đời nó sẽ ghi nhớ mẹ không cần mình. Nỗi hận này con sé ghi trong lòng, còn bạn sẽ đau khổ cả một đời.

Sau khi ly hôn rất ít phụ nữ sẽ hối hận, nếu có điều gì đó phải hối hận thì đó chính là lúc đó quá tàn nhẫn với con, không nghĩ đến cảm xúc của con, đôi khi vì nhiều thứ khác mà bỏ rơi con. Nếu như một người phụ nữ không được ở bên cạnh con mình thì đó chính là điều đáng tiếc và ân hận nhất trong cuộc đời.

 

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Đàn ông nên giữ gìn và chăm sóc những gì mình đang có còn hơn đi nhòm ngó vợ người khác, có lẽ đối với anh ta người phụ nữ bên cạnh thật bình thường, nhưng với người đàn ông khác cô ấy lại là báu vật.

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